لندن- أثار قرار الحكومة البريطانية إقالة مستشارها لتعريف الإسلاموفوبيا قاري عاصم جدلا بين المسلمين في البلاد، وذلك في أعقاب تغريدة عبر فيها عن رفضه فيلم "سيدة الجنة" الذي أعلنت بعض قاعات السينما وقف عرضه بعد مظاهرات للمسلمين.

ومباشرة بعد تغريدة المسؤول المسلم التي قال فيها إن الفيلم "يؤذي مشاعر المسلمين"؛ أعلنت الحكومة إقالتها "إمام قاري"، وهو ما خلّف صدمة بين مسلمي البلاد.

ويأتي ذلك في وقت أظهرت فيه نتائج استطلاع حديث للرأي لموقع "هيفين" (Hyphen) أن 7 من كل 10 مسلمين في بريطانيا يتعرضون لممارسات الإسلاموفوبيا والتحيز ضد الإسلام في أماكن عملهم.

وقال عاصم في حوار سابق للجزيرة نت إن جزءا من الإعلام يلعب دورا مهما في "شيطنة" المسلمين، وتتم تغذية الصور النمطية بمشاعر الخوف؛ كالترويج مثلا بأن هناك مسلمين يتمتعون بوظائف الأصل فيها أن تكون لبريطانيين، ويأخذون منازلهم وأيضا بلدهم، وهو ما يؤدي إلى حالة استقطاب حادة داخل المجتمع، وتزيد التخويف من المسلمين عندما يكون هناك ربط متعمد بين الإرهاب والإسلام.

وفي هذا الحوار مع الجزيرة نت، يتحدث قاري عاصم عن موقفه من فيلم "سيدة الجنة"، وتفاصيل إقالته من منصبه، ويكشف عن حقيقة تعامل الحكومة البريطانية مع ملف الكراهية ضد المسلمين.

أنا مؤمن بأن فيلم "سيدة الجنة" مستفز ومنحاز ومحتواه مثير للجدل، وكانت مخاوفي حول محتوى الفيلم الذي يقدم أحداثا تاريخية على نحو غير موضوعي أبدا، وبطريقة تحريضية، وهو ما قد يؤدي إلى تغذية التطرف والتوتر بين الجماعات الدينية المختلفة في المجتمع.

وموقفي الرافض لهذا الفيلم هو موقف الأغلبية الكبيرة من المسلمين، سواء الشيعة أو السنة في بريطانيا، والذي يعارض عرض هذا الفيلم في قاعات السينما بسبب محتواه الذي يؤدي إلى الانقسام والفرقة، بل إن فيه محتوى عنيفا، قد يؤدي إلى تحفيز العداوات بين الطوائف المختلفة في المجتمع البريطاني.

أنا مقتنع تماما بحرية التعبير ومؤمن بها، لكن لا يجب أن نغفل وجود نقاش وجدل طويل حول حدود حرية التعبير في بعض المواضيع، ولأن هناك احتمالية أن يتسبب هذا الفيلم في تغذية التطرف والتحريض ضد جهة ما، فكل ما قمت به هو إيصال شعور المسلمين تجاه هذا الفيلم إلى قاعات السينما، وهذا حق ديمقراطي في التعبير عن رأيك وقلقك حول قضية معينة وإيصال هذا الشعور للجهات المعنية.

أما مسألة عرض الفيلم من عدمه فهذا قرار راجع لقاعات السينما، وأنا لم أجبر هذه القاعات على منع عرضه، كما أنني لم أنظم ولم أدع لأي مظاهرة أمام قاعات السينما لمنع عرض فيلم "سيدة الجنة"، لأن طريقتي في التعامل هي الحوار بدل الاحتجاج، مع دعمي المطلق لحق كل مواطن في الاحتجاج والتظاهر.

كان سلوك الحكومة البريطانية غريبا في عدم التواصل معي حتى قبل إعلان إقالتي، ولم تعر أي اهتمام لقيم التحضر والحوار والاحترام، إضافة إلى علاقتي الخاصة مع الحكومة البريطانية لسنوات سابقة.

قمت بكتابة رسالة للحكومة البريطانية، وأنا أرى أن قضية إقالتي مسألة ثانوية مقارنة مع الموضوع الرئيسي من وجهة نظري، وهو أن الحكومة البريطانية وعبر هذا القرار قررت أن تغلق الباب في وجه الجهود المبذولة للوصول إلى تعريف للإسلاموفوبيا، وهذه كانت مهمتي.

الحكومة البريطانية استغلت ما حدث مع فيلم "سيدة الجنة" مبررا للتغطية على فشلها الذريع في القيام بأي شيء لحماية حرية التعبير.

نعم، إقالتي إغلاق للباب أمام وجود تعريف رسمي وواضح للإسلاموفوبيا، كما أنه يرسل انطباعا للمسلمين خاصة بأن الحكومة غير جادة في محاربة الإسلاموفوبيا ومواجهة ما يتعرض له المسلمون من حملات كراهية.

Qari Asim – who was removed from his role as a government adviser over his support of the banning of the film 'The Lady of Heaven' – says it's within people's "democratic right" to challenge.

