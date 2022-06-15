افتتاح معرض "رسائل عربية من أرمينيا".. مكتبة قطر الوطنية تستقبل رئيس الوزراء الأرميني

الدكتور حمد الكواري رئيس مكتبة قطر الوطنية قال إن معرض "رسائل عربية من أرمينيا" يقدم لأفراد المجتمع لمحة عن القواسم المشتركة بين التراث العربي والأرميني، والعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط بين الشعب الأرميني والبلاد العربية على مرّ العصور.

استقبل الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية، رئيسَ وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان والوفد المرافق لمناقشة سبل التعاون الثقافي في المستقبل. كما أعلن الدكتور حمد عن افتتاح معرض "رسائل عربية من أرمينيا" الذي يقدم نبذة عن العلاقات التاريخية والسياسية والثقافية والاقتصادية بين العرب والأرمن على مرّ القرون.

ويسلّط المعرض الضوء على صور طبق الأصل لصفحات من مخطوطات قرآنية ومخطوطات عربية أخرى، بالإضافة إلى نماذج طبق الأصل من عملات نقدية ترجع لعصور مختلفة من تاريخ الخلافة الإسلامية، والتي توجد أصولها في كل من متحف ماتنادران للمخطوطات القديمة ومتحف التاريخ في أرمينيا. وتجسّد القطع الأثرية المعروضة كنزا استثنائيا وقيمة ثقافية وتاريخية لا مثيل لها ليس للمؤرخين الأرمنيين فحسب، بل أيضا للدول العربية وللتراث الإنساني بشكل عام.

وفي كلمته أثناء افتتاح المعرض، صرّح الدكتور حمد قائلا "لقد سعدنا اليوم باستقبال دولة رئيس وزراء جمهورية أرمينيا والوفد المرافق له في رحاب مكتبة قطر الوطنية. ونود أن نشكر الجهات الثقافية الأرمينية على إهدائنا صور هذه المخطوطات والقطع الأثرية الفريدة لعرضها في المكتبة".

وأضاف "يقدم المعرض لأفراد المجتمع لمحة عن القواسم المشتركة بين التراث العربي والأرميني، والعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط بين الشعب الأرميني والبلاد العربية على مرّ العصور".

ويستطيع الجمهور زيارة معرض "رسائل عربية من أرمينيا" خلال الفترة من 14 إلى 21 يونيو/حزيران 2022 أثناء ساعات عمل مكتبة قطر الوطنية.

وتضطلع مكتبة قطر الوطنية بمسؤولية الحفاظ على التراث الوطني لدولة قطر من خلال جمع التراث والتاريخ المكتوب الخاص بالدولة والمحافظة عليه وإتاحته للجميع. وتُوفر المكتبة فرصا متكافئة لجميع روادها للوصول إلى كافة المعلومات والخدمات التي توفرها، وتهدف إلى تمكين سكان دولة قطر من التأثير بشكل إيجابي في المجتمع عبر توفير بيئة استثنائية للتعلم والاكتشاف.