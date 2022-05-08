أعلن علي المقري الشاعر والروائي اليمني، المقيم منذ سنوات في فرنسا، مساء السبت، تلقيه رسالةً عبر البريد الإلكتروني من وزيرة الثقافة الفرنسية روزلين باشلو، تبلغه فيها بقرار الجمهورية منحه وسام الفنون والآداب بدرجة فارس (الدرجة الأولى).

وكتب المقري "يسعدني أن أخبركم بقرار جمهورية فرنسا منحي وسام الفنون والآداب بدرجة فارس (الدرجة الأولى) حسب رسالة تلقيتها اليوم من وزيرة الثقافة الفرنسية السيدة روزلين باشلو، وسوف يتم تسليم الوسام (الميدالية الذهبية) قريباً في احتفال خاص".

وعبر الشاعر عن اعتزازه بتقليده أهم وسام في الفنون والآداب من جمهورية فرنسا فـ "هذه تحيّة تقدير أعتز بها كثيرا".

يسعدني أن أخبركم بقرار جمهورية فرنسا منحي وسام الفنون والآداب بدرجة فارس (الدرجة الأولى)، حسب رسالة تلقيتها اليوم من وزيرة الثقافة الفرنسية السيدة روزلين باشلو؛

وسوف يتم تسليم الوسام (الميدالية الذهبية) قريباً في احتفال خاص.

هذه تحيّة تقدير أعتز بها كثيراً.#اليمن#yémen pic.twitter.com/IG518gG2Lc — Ali Al Muqri علي المقري (@AliAlMuqri) May 7, 2022

وأضاف أن الوسام حصل عليه من قبل عدد من الأدباء والفنانين، مثل فيروز ونجيب محفوظ وأنطونيو تابوكي وألف شفق وباولو كويلو وجاكي شان وجورج كلوني.

وعلي المقري، روائي يمني، ولد في 30 أغسطس/آب 1966، عمل محرّرا ثقافيا لمنشورات عدّة، وقد ترجمت أعماله إلى الفرنسية والإنجليزية والإيطالية والكردية والفارسية وغيرها.

له أكثر من 10 كتب، منها: رواية "طعم أسود.. رائحة سوداء" دار الساقي، بيروت، 2008، "اليهودي الحالي" دار الساقي، بيروت 2009، "حُرمة" دار الساقي، بيروت، 2012، "بخور عدني" دار الساقي بيروت، 2014 "بلاد القائد" منشورات المتوسط، ميلانو، 2019.

تم اختيار روايتيه "طعم أسود رائحة سوداء، اليهودي الحالي" ضمن القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية في دورتي الجائزة 2009 و2011، كما حازت رواية "حرمة" بترجمتها الفرنسية على جائزة التنويه الخاص من جائزة معهد العالم العربي للرواية ومؤسسة جان لوك لاغاردير في باريس 2015.

وتفاعلا مع نبأ منح المقري وسام الفارس في الفنون والآداب، هنأه أدباء ومثقفون يمنيون بهذا التتويج الكبير الذي يعد أهم وسام تمنحه فرنسا للمثقفين والكتاب، وباعتباره أحد المثقفين العرب القلائل الذين نالوا هذا الوسام إلى جانب شخصيات فنية وثقافية.

أهنئ الأديب المبدع الأستاذ علي المقري بمنحه وسام الفنون والآداب بدرجة فارس من الحكومة الفرنسية الصديقة.. فخورون برموزنا ونجومنا اليمانية المشرقة في عالم الإبداع وما تصنعه من بصمات تميز حول العالم. — معين عبد الملك Maeen Abdulmalek (@DrMaeenSaeed) May 7, 2022

وكتب وزير الثقافة اليمني الأسبق خالد الرويشان في صفحته على فيسبوك "قبل ساعات.. نجمٌ يمني يسطع في باريس! خبرٌ أضاء ليلَنا الواجم.. ليلَ البلاد المُدلهم! الجمهورية الفرنسية تقرر منح وسام الفنون والآداب من الدرجة الأولى بدرجة فارس للروائي والشاعر الصديق علي المقري المهاجر إلى باريس منذ سنواتٍ قليلة"

واستدرك الرويشان قائلا "وكأنها بعد هذا الإنجاز سنوات ضوئية بعد أن أصدر عددا من الروايات التي تمت ترجمتها إلى الفرنسية ولغاتٍ أخرى" منوها إلى أن المقري في ذاته "أروع رواية وأجمل قصيدة يمكن أن تقرأها أو تراها".

من جهته، اعتبر الشاعر والناقد اليمني علوان الجيلاني منح فرنسا المقري وسام الفنون والآداب بدرجة فارس أنه "تكريم عظيم لكاتب عظيم".

وأضاف: علينا أن نفخر بهذا، كونه استحقاقا لتاريخ حافل بالدأب والمثابرة والعطاء، وكونه يأتي في زمن حرم فيه كتاب اليمن من التكريم والتقدير.

أشكر كل الصديقات والأصدقاء الذين هنؤوني بمنحي وسام الفنون والآداب الفرنسي،بدرجة فارس؛

أعجز عن الرد على كلماتكم التشجيعية التي بقيت تمثل لي أهم جائزة حصلتُ عليها في حياتي،بما فيها تلك التي حملت انتقادات حادة، إذ إن اهتمامها بما أكتب كان حافزاً لي على مواصلة الكتابة.#اليمن#yémen — Ali Al Muqri علي المقري (@AliAlMuqri) May 8, 2022

الروائي علي المقري يحصل على وسام الفنون والآداب الفرنسي برتبة فارس اليمني الثاني الذي يحصل علية بعد الكاتبة والمخرجة خديجة السلامي حصلت على

وسام الفنون والآداب من رتبة فارس

في 2011م#اليمن#ذويدوم https://t.co/7CCfShb4DR — معين يونس ال عامر (@Moeen_Al_Amer) May 7, 2022