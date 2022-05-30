ثقافة|عراق

عمره قرابة 3 قرون.. عراقيون يعترضون على هدم مسجد السراجي الأثري في البصرة

منارة جامع السراجي من أبرز المنارات الأثرية في العراق (مواقع التواصل)
30/5/2022

كشفت وسائل إعلام عراقية عن أن جامع السراجي ومنارته الأثرية في محافظة البصرة (جنوبي العراق) مهددان بالهدم، بعد اتفاق بين الوقف السني والحكومة المحلية في البصرة، من أجل توسعة الطريق السياحي.

وقال موقع "البصرة اليوم" إن الاتفاق يقضي ببناء جامع السراجي في مكان آخر قريب من موقعه الأصلي.

لكن مدير إعلام الوقف السني محمود القيسي نفى -في تصريح لوكالة سند- صحة الأنباء المتداولة عن هدم جامع السراجي، مشيرا إلى أنه ليس من صلاحية الوقف السني في البصرة منح مثل هذه الموافقات، وأن مثل هذا القرار يصدر بتصويت مجلس الأوقاف الأعلى بعد تقديم طلب من الحكومة المحلية في البصرة إلى رئاسة الوقف السني، لافتا إلى أنه لم يصدر أي كتاب رسمي بشأن هدم الجامع.

وبني جامع السراجي عام 1727 من الميلاد بطراز معماري مميز وتبلغ مساحته 1900 متر مربع، ويقع في محلة السراجي بقضاء أبي الخصيب. ويحوي المسجد منارة بارتفاع 11 مترا، وتعد اليوم إحدى المنارات الأثرية في العراق.

دعوات لوقف الهدم

وعقب تداول خبر الاتفاق على هدم جامع السراجي، دعا عراقيون -عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي- إلى إيقاف عملية الهدم والاعتناء بهذا الصرح التاريخي، محذرين من تجاهل الإرث التاريخي للبلاد.

وقال الإعلامي عمر حامد، عبر حسابه على تويتر، "كل الدول تحافظ على تراثها وحضارتها، فما بال من يحكم العراق اليوم؟"، مضيفا أن "جامع السراجي من مساجد البصرة بقضاء أبي الخصيب بني عام 1140 للهجرة (الموافق) 1727 للميلاد، ويتميز بعمارته الأثرية ومن معالم البصرة"، متسائلا "لماذا لا يجيدون سوى الهدم والتدمير؟"

وعبّر الصحفي محمد شفيق عن استيائه من قرار هدم جامعي السراجي، عبر حسابه على تويتر، وتساءل عن سبب هدم الآثار في العراق، وإذا ما كان عن جهل أو تعمد.

وعلق الكاتب الصحفي، جاسم الشمري، عبر حسابه على تويتر، قائلا "الدول تحافظ على تراثها، ونحن في كل يوم نهدم معلما حضاريا".

وكتبت المدونة، سوزان علي الراوي، على حسابها في تويتر، "محافظة البصرة تقوم بهدم أقدم جوامع البصرة، جامع السراجي، ومنارته الأثرية التي تعود إلى عام 1727 للميلاد، من أجل توسعة الطريق السياحي، وللأسف الوقف السني في البصرة أعطى الموافقة لسلطات المحافظة لإجراء الهدم الجائر".

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالة سند