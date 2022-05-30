كشفت وسائل إعلام عراقية عن أن جامع السراجي ومنارته الأثرية في محافظة البصرة (جنوبي العراق) مهددان بالهدم، بعد اتفاق بين الوقف السني والحكومة المحلية في البصرة، من أجل توسعة الطريق السياحي.

وقال موقع "البصرة اليوم" إن الاتفاق يقضي ببناء جامع السراجي في مكان آخر قريب من موقعه الأصلي.

بالاتفاق بين ديوان الوقف السني في البصرة وحكومة البصرة، سيتم هدم جامع السراجي ومنارته الاثرية من اجل توسعه الطريق السياحي، على ان تقوم حكومة البصرة ببناء المسجد في مكان اخر قريب من موقعه الاصلي .. pic.twitter.com/gNMnxoWZnD — Basra Today | البصرة اليوم (@basratoday__1) May 28, 2022

لكن مدير إعلام الوقف السني محمود القيسي نفى -في تصريح لوكالة سند- صحة الأنباء المتداولة عن هدم جامع السراجي، مشيرا إلى أنه ليس من صلاحية الوقف السني في البصرة منح مثل هذه الموافقات، وأن مثل هذا القرار يصدر بتصويت مجلس الأوقاف الأعلى بعد تقديم طلب من الحكومة المحلية في البصرة إلى رئاسة الوقف السني، لافتا إلى أنه لم يصدر أي كتاب رسمي بشأن هدم الجامع.

وبني جامع السراجي عام 1727 من الميلاد بطراز معماري مميز وتبلغ مساحته 1900 متر مربع، ويقع في محلة السراجي بقضاء أبي الخصيب. ويحوي المسجد منارة بارتفاع 11 مترا، وتعد اليوم إحدى المنارات الأثرية في العراق.

دعوات لوقف الهدم

وعقب تداول خبر الاتفاق على هدم جامع السراجي، دعا عراقيون -عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي- إلى إيقاف عملية الهدم والاعتناء بهذا الصرح التاريخي، محذرين من تجاهل الإرث التاريخي للبلاد.

ويقولون مجرد مأذنة لنزيلها لاجل شارع!! انها عبق التاريخ والحضارة💛#جامع_السراجي#البصرة https://t.co/23YiJqBS38 — 𒄷𒋛𒉡 عراقي الولاء (@BvhsAl) May 29, 2022

وقال الإعلامي عمر حامد، عبر حسابه على تويتر، "كل الدول تحافظ على تراثها وحضارتها، فما بال من يحكم العراق اليوم؟"، مضيفا أن "جامع السراجي من مساجد البصرة بقضاء أبي الخصيب بني عام 1140 للهجرة (الموافق) 1727 للميلاد، ويتميز بعمارته الأثرية ومن معالم البصرة"، متسائلا "لماذا لا يجيدون سوى الهدم والتدمير؟"

هدم مسجد تاريخي! كل الدول تحافظ على تراثها وحضارتها فما بال من يحكم #العراق اليوم! #جامع_السراجي من مساجد #البصرة بقضاء ابي الخصيب بني عام 1140 للهجرة 1727م ويتميز بعمارته الأثرية ومن معالم البصرة! لماذا لا يجيدون سوى الهدم والتدمير؟ https://t.co/OacEv1EwcF — Dr.Omar Hamed Shukur (@omarhamedshukur) May 28, 2022

وعبّر الصحفي محمد شفيق عن استيائه من قرار هدم جامعي السراجي، عبر حسابه على تويتر، وتساءل عن سبب هدم الآثار في العراق، وإذا ما كان عن جهل أو تعمد.

جامع السراجي عمره اكثر من 400 سنة (بُني عام 1727 ميلادي) ركز بالرقم زين 400 سنة والجماعة يريدون يهدموه علمود توسعة طريق! وبنفس الوقت سلطنة عمان تسوي احتفال دولي لمرور 40 سنة على تأسيس احدى مدنها! اريد اعرف ذولة وين يريدون يوصلون؟! جاي يسوون هيج جهلا لو عمدا لو شنو؟! عدهم ثار؟! pic.twitter.com/LQUVPYQ2RK — محمد شفيق (@momshf9) May 28, 2022

وعلق الكاتب الصحفي، جاسم الشمري، عبر حسابه على تويتر، قائلا "الدول تحافظ على تراثها، ونحن في كل يوم نهدم معلما حضاريا".

الدول تحافظ على تراثها! ونحن في كل يوم نهدم معلما حضاريا! مواطنون بصريون يوثقون اللحظات الأخيرة قبل وداع جامع السراجي ومنارته الأثرية لتوسعة الشارع السياحي، باتفاق بين حكومة البصرة والوقف السني في البصرة. https://t.co/nHhxrysItR — جاسم الشمري (@dr_jasemj67) May 29, 2022

تمت أو قريباً ستتم إزالة منارة وجامع السراجي في البصرة . جامع السراجي، وهو من مساجد العراق التاريخية القديمة في مدينة البصرة ويتميز بعمارته الأثرية والتراثية، ولقد بني في عام 1140هـ/1727م، ——- يتبع pic.twitter.com/Wg9poJFkMA — suhad altemimi (@AltemimiSuhad) May 28, 2022

وكتبت المدونة، سوزان علي الراوي، على حسابها في تويتر، "محافظة البصرة تقوم بهدم أقدم جوامع البصرة، جامع السراجي، ومنارته الأثرية التي تعود إلى عام 1727 للميلاد، من أجل توسعة الطريق السياحي، وللأسف الوقف السني في البصرة أعطى الموافقة لسلطات المحافظة لإجراء الهدم الجائر".