البنت الأصلية.. شاعر مصري يرثي الزميلة شيرين أبو عاقلة

في قصيدة جديدة، رثى الشاعر المصري سلطان إبراهيم الزميلة شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة في الأراضي المحتلة، التي اغتالتها قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام في أثناء تغطيتها التطورات في مخيم جنين.

وكتب إبراهيم في قصيدته، التي جاءت بعنوان "البنت الأصيلة":

بكى الزيتون وارتفع الأنينُ ** وفاض الدمع واستعرت شجونُ

على "شيرين" تنتحب الروابي ** ونوح الطير تُرجعه الغصونُ

وداعا نبضها المسكون عشقا ** لأرض القدس يغمرها الحنينُ

وداعا صوتها المملوء صدقا ** ينافح عن قضيتها… يبينُ

يُجلِّي الحق يكشف عن مآسٍ ** ونيران يؤججها الخئون

هنا الأقصى .. هنا حيفا ويافا ** وجرحُ العُرْب تنكأه السنونُ

هنا البنت الأصيلة لا تبالي ** بتهديد العدا أنَّى تكونُ

تُضَفِّر من مواجعها حكايا ** وترسلها فيهتزُّ السكونُ

وتنقل عن وجيب الأمِّ صبرا ** يُروِّي غرس نبتته اليقينُ

وتحكي عن شهيد للبرايا ** وتحمل بعض ما كتب السجينُ

تجوب ربوعها شرقا وغربا ** على شطآنها ترسو السفين

ويملأ بدرها الآفاق نورا ** وتُكْبِرها الحنايا والعيونُ

هناك يضج بالشكوى عدو ** ويذكي غيظه الحقد الدفينُ

فتنطلق الرصاصة صوب صدر** فتمتزج الأماني والمنونُ

هنا أضحت حكايتها نشيدا ** ويصدح باسمها الوطن الحزين

والشاعر سلطان إبراهيم هو عضو اتحاد كتاب مصر، وعضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية، وعضو مجلس إدارة ملتقى السرد العربي، ونُشرت له عدة إصدارات منها صدى الأنين (ديوان شعر) عام 2015، وضفاف الألم (ديوان شعر) عام 2016.