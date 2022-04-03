المنظّر السياسي الأميركي فرانسيس فوكوياما (69 عاما) أعلن أنه على استعداد للاعتراف بالأخطاء، إذ قال إنه عندما كتب أطروحته "نهاية التاريخ" ربما لم يقدّر تماما مفهوم "الانحلال السياسي؛ فكرة أنه بمجرد أن تصبح ديمقراطية حديثة، يمكنك أيضا الرجوع إلى الوراء".

في صيف 1989 كان النقاد من شتى أنحاء العالم على موعد مع مقالة فلسفية واجتماعية للفيلسوف السياسي الأميركي فرانسيس فوكوياما، خلص فيها إلى أن الديمقراطية الليبرالية وقيمها عن الحرية والفردية والمساواة والعولمة والليبرالية الاقتصادية تشكل ذروة التطور الأيديولوجي للإنسان بعد إجماع معظم الناس على صلاحيتها وعدم وجود بديل أفضل.

لكن مع اشتداد وطأة الحرب الأوكرانية بدا أن أفكار فوكوياما تتعرض للنقد وحتى السخرية، فقد نقلت ميغان غيبسون المديرة التنفيذية لمجلة "نيو ستيتسمان" (The New Statesman) البريطانية عن المنظّر السياسي الأميركي اعترافه بإمكانية أن تواجه نظريته حول "نهاية التاريخ" نهايتها؛ نتيجة لتأثيرات حرب أوكرانيا على مستقبل الديمقراطية الليبرالية.

وتقول غيبسون إنه وفي الأسابيع التي تلت غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، ردد النقاد المبتهجون على فوكوياما أن أطروحته التي تحدد مسيرته المهنية حول كون الديمقراطية الليبرالية هي "الشكل الأخير للحكومة البشرية" قد عفا عليها الزمن.

ونقلت عن فوكوياما انزعاجه نسبيا من السخرية من أطروحته، موضحا أنه يتبع سياسة عدم قراءة التعليقات وعدم الرد عليها.

تاريخ لن يتوقف

ويعترف فوكوياما -وفق مقابلة أجرتها غيبسون معه بأحد فنادق لندن أواخر مارس/آذار الماضي- أنه معتاد على الانتقاد، الذي ظل ثابتا منذ نشر كتابه التاريخي، "نهاية التاريخ والإنسان الأخير"، قبل 3 عقود.

وتوضح غيبسون أن الرجل حدد نظريته في مقال نُشر عام 1989، إذ تقول فرضيته الشهيرة إن الديمقراطية الليبرالية أفضل إلى حد كبير من أي شكل آخر من أشكال الحكم، والأهم من ذلك، أنه لا يمكن لأي ديمقراطية ليبرالية أن تتطور إلى بديل أفضل.

وتقول غيبسون إنه سريع في الإشارة إلى أن معظم الناس الذين يدعون أن نظريته غير صحيحة قد أساؤوا تفسير الفرضية الأصلية، مضيفة أنه لم يتصور أن نهاية التاريخ ستكون دولة طوباوية أو توقع أن "العالم كله سيكون ديمقراطيا" مع "حركة خطية مباشرة في هذا الاتجاه"، كما أنه لم يشر إلى أنه "لن يحدث شيء من الآن فصاعدا". في الواقع، أكد فوكوياما منذ فترة طويلة أن الأحداث ستستمر، وأن التاريخ لن يتوقف.





وتضيف، أنه مع ذلك، فإن فوكوياما (69 عاما) على استعداد للاعتراف بالأخطاء، إذ قال إنه عندما كتب أطروحته ربما لم يقدّر تماما مفهوم "الانحلال السياسي؛ فكرة أنه بمجرد أن تصبح ديمقراطية حديثة، يمكنك أيضا الرجوع إلى الوراء". إنه موضوع يكافح فوكوياما لإنجازه في كتابه الأخير، ويتضمن أيضا الليبرالية وما تثيره من سخط أحيانا.

ويستكشف فوكوياما في كتابه "النظام السياسي والانحطاط السياسي: من الثورة الصناعية إلى عولمة الديمقراطية" الطرق التي عمل بها كل من اليسار واليمين لتقويض الليبرالية (اليمين من خلال تبني مبادئ السوق الحرة، التي وسعت عدم المساواة الاقتصادية؛ واليسار بإعطاء الأولوية لسياسات الهوية على الاستقلال الفردي). ورغم أن الكتاب قد كُتب قبل حرب روسيا على أوكرانيا، فإن الحرب لا تبطل حججه. بدلا من ذلك، يشرح كيف أن الكفاح من أجل الحفاظ على الليبرالية يدور حول ما هو أكثر من مجرد معركة بين الأنظمة الاستبدادية والديمقراطيات.

هذا شيء لاحظه فوكوياما -بكونه أميركيا- عن كثب في السنوات الأخيرة. لقد راقب بقلق الانقسامات العميقة بين اليمين واليسار طوال فترة رئاسة الرئيس السابق دونالد ترامب وفي أعقابها. وقال عن الاستقطاب السياسي الحالي في الولايات المتحدة "لم أرَ الوضع خطيرا بهذا المستوى، حقا، منذ الحرب الأهلية الأميركية. هناك فرصة كبيرة أننا سنواجه أزمة دستورية كبيرة وقت الانتخابات الرئاسية المقبلة".

وعلى الرغم من أنه شدد على أن من المرجح أن يتغير الكثير قبل انتخابات 2024، إلا أن فوكوياما يكافح لتخيل كيف يمكن لترامب الفوز بالبيت الأبيض مرة أخرى بعد غزو بوتين، قائلا، إن ترامب خارج عن خط الأغلبية في حزبه، في إعجابه العلني بالزعيم الروسي، لا أرى كيف لن يؤذيه ذلك".

أوكرانيا وعالم جديد

كان فوكوياما أيضا على استعداد، على حد تعبيره في مقال نشر له مؤخرا، للمخاطرة بشأن العواقب الجيوسياسية المحتملة للحرب في أوكرانيا، ليتوقع أن تخسر روسيا الحرب، ربما بشكل مذهل، وهذه الهزيمة ستساعد الغرب على الخروج من "ذعرنا بشأن حالة تدهور الديمقراطية العالمية. ستستمر روح عام 1989 بفضل مجموعة من الأوكرانيين الشجعان"، على حد وصفه.

وتصف غيبسون ذلك قائلة إنها بالنسبة للمهتمين باستقرار النظام الدولي، فهي رؤية متفائلة، بل مطمئنة، للنتيجة المحتملة للحرب.

وتقول أيضا إن فوكوياما يعرف أوكرانيا جيدا، حيث زار البلاد عدة مرات كجزء من برنامج يديره من خلال جامعة ستانفورد، حيث يعمل بصفته كبير الباحثين في معهد فريمان سبوغلي للدراسات الدولية ويطور التدريب على القيادة في مختلف الديمقراطيات الناشئة.

وتضيف أن انطباع فوكوياما عن أوكرانيا قد تطور خلال الزيارات اللاحقة. وقال "ابتداء من عام 2014، بدا لي حقا أن هذا كان الخط الأمامي لنضال أوسع من أجل الديمقراطية، مشيرا إلى الفساد المتفشي واستمرار حكم القلة في السلطة. ولكن بعد العمل مع جيل أصغر من الأوكرانيين المؤيدين لأوروبا، وجد أنه كان في الواقع ملهما للغاية، لأن كثيرا من هؤلاء الأشخاص كرسوا أنفسهم لمحاولة إيقاف الفساد وجعل مؤسسات الدولة تعمل بشكل أفضل".

في الأسابيع الأخيرة، أصبح إلهام الأوكرانيين معتادا في الغرب، حيث انتشرت الخطب التي ألقاها الرئيس فولوديمير زيلينسكي ونشرت صور الأوكرانيين العاديين الذين يستعدون للانضمام إلى القتال على نطاق واسع على الإنترنت. ويتعاطف فوكوياما مع هذا الدافع ومع محنة أوكرانيا، لكنه يحذر من أنها ليست ظاهرة عالمية، حتى بين الدول الديمقراطية ظاهريا. ويستشهد بالهند وجنوب أفريقيا كدولتين رفضتا حتى الآن إدانة الغزو الروسي.

وأعرب عن اعتقاده بأن هناك العديد من البلدان حول العالم التي تنبض فيها ذكرى الظلم الذي ارتكبته الدول الغربية، مقابل الذكريات عن دعم الاتحاد السوفياتي لحرب حزب المؤتمر الوطني الأفريقي ضد الفصل العنصري، على سبيل المثال.

وأضاف بأنه لا يوجد تضامن حتمي بين البلدان الديمقراطية الليبرالية، فلكل بلد تجربة تاريخية مختلفة، لذلك سيكون لديهم تفضيلات مختلفة، لا سيما فيما يتعلق بالسياسة الخارجية.

وتمضي غيبسون لتثير موضوعا آخر، فتقول إنه في حين أن الآراء المختلفة قد تكون مقبولة، فقد أبرزت مرة أخرى الخلل الوظيفي لبعض الهيئات المتعددة الأطراف، وبالتحديد، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي رفض في 25 فبراير/شباط مشروع قرار بشأن إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا؛ واعترض الاتحاد الروسي، وهو عضو دائم، على مشروع القرار، بينما امتنعت الصين والهند والإمارات عن التصويت.

وقال فوكوياما بصراحة عن مجلس الأمن "إنه لا يعمل الآن، أعتقد أنه لا يمكنك وضع كل بيضك في سلة منظمة عالمية واحدة، لأنه لا يوجد إجماع كاف بين البلدان في جميع أنحاء العالم، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقضايا السياسية، هل عملت هذه الهيئة من قبل؟ الفترة الوحيدة التي بدت فيها أنها قد تكون مفيدة كانت في أوائل التسعينيات، بعد انهيار الاتحاد السوفياتي السابق، عندما بدا أنه يمكنك بالفعل إقناع الأعضاء الخمسة الدائمين بالاتفاق فعليا على شيء ما"، لكنه حذر الآن "ليس لديك أي آمال حول ما يمكن أن يفعله".

قد يكون فوكوياما قد سئم من اتهامه خطأ بأنه مخطئ، لكن هل يقلق يوما من أن يثبت خطأه؟ قال إنه بالطبع سيقلق، لكن ليس من باب التشكيك بعمله، بدلا من ذلك، سيقلق بسبب ما ستكون عليه التداعيات على العالم، معتبرا إن "كابوسه النهائي" هو عالم تقوم فيه الصين وروسيا بتسخير بعضهما البعض، وربما يكون ذلك مع تعزيز الصين لحرب روسيا وشن بكين غزوها الخاص لتايوان.

وقال فوكوياما لو حدث ذلك، وكان ناجحا، "فعندئذ سنعيش حقا في عالم تهيمن عليه هذه القوى غير الديمقراطية. إذا لم تستطع الولايات المتحدة وبقية الغرب منع حدوث ذلك، فهذه حقا نهاية نهاية التاريخ".