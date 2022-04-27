للسنة السادسة على التوالي.. الجزيرة الإنجليزية تفوز بجائزة "قناة العام" بمهرجان نيويورك 2022

توجت قناة الجزيرة الإنجليزية -للسنة السادسة على التوالي- بجائزة "قناة العام" في مهرجان نيويورك للتلفزيون والأفلام 2022. وتمنح الجائزة للقناة التي تحصد أكبر عدد من الميداليات الذهبية.

وحصدت شبكة الجزيرة الإعلامية عشرات الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في المهرجان تقديرا لتغطياتها الإخبارية وبرامجها ووثائقياتها. وأعلن المهرجان أسماء الفائزين بجوائز هذا العام، الثلاثاء 26 إبريل/نيسان، في حفل نظم عبر الإنترنت.

وتنافست على جوائز المهرجان مؤسسات من أكثر من 50 بلدا، من بينها إنتاجات وبرامج وتغطيات أعدتها محطات تلفزيونية معروفة، منها قنوات آي تي في، وبي بي سي، وسي بي سي، وإن بي سي، وغيرها.

وفازت قناة الجزيرة الإنجليزية بـ 15 ميدالية ذهبية، منها ميداليات لتغطيات القناة للانسحاب الأميركي من أفغانستان، وسيطرة طالبان على السلطة هناك، والاضطرابات التي شهدتها الأراضي الفلسطينية المحتلة في مايو/أيار 2021.

بينما حصدت سلسلة "أهلا بالعزل" (All Hail the Lockdown) التي أنتجتها القناة وتقدمها الزميلة آلي راي، ميداليتين ذهبيتين. وتوزعت الميداليات الذهبية الأخرى على برامج "ذا بيغ بيكتور"، وفولت لاينز، و101 إيست، وويتنس، وليسنينغ بوست، وسلسلة وثائقيات "أفريكا دايركت". وحصدت القناة كذلك 12 ميدالية فضية و18 برونزية.

وتعليقا على الفوز، قال جايلز تريندل، مدير قناة الجزيرة الإنجليزية "إنه شرف كبير لنا أن نفوز بجائزة قناة العام في مهرجان نيويورك، وهذا الفوز يمثل شهادة واعترافا جديدا من مختصين وخبراء بتميز المحتوى الإعلامي الذي ننتجه، والفضل في هذا الفوز يعود لصحفيينا ومنتجينا ومراسلينا الذين يعملون بكفاءة ومهنية، وهو تقدير لالتزامهم بقيم الصحافة وضوابطها التي بات العالم اليوم يحتاجها أكثر من أي وقت مضى".

وفازت قنوات وقطاعات أخرى في الشبكة بميداليات ذهبية في المهرجان، منها 3 ذهبيات لوحدة التحقيقات عن فيلمي "تجار كرة القدم" و"3 أيام أوقفت العالم"، وفاز القطاع الرقمي بذهبيتين عن سلسلة "فلاي أون ذا وول" (Fly on the Wall) وبرنامج آخر لمنصة كونتراست.

ومنذ 60 عاما، تمنح جوائز مهرجان نيويورك للتلفزيون والأفلام لأفضل الإنتاجات الإعلامية والوثائقيات المخصصة للبث التلفزيوني والرقمي، وتضم لجان تحكيمها أكثر من 200 منتج ومخرج وكاتب من أنحاء العالم.

وتصنف قناة الجزيرة الإنجليزية ضمن القنوات الإخبارية العالمية الرائدة، وفازت في السنوات الأخيرة بجوائز دولية مرموقة، منها جوائز بيبودي والإيمي وجائزة كينيدي للتميز في الصحافة وجائزة الجمعية الملكية البريطانية للتلفزيون، وغيرها.