يقام في متحف الموصل (شمالي العراق) معرض بعنوان "إيقاع الحروف" لإحياء فن قديم وللتأكيد على أهمية وجمال الخط العربي وعراقته. وافتتح المعرض الخميس الماضي، ويعرض أعمال الخطاط العراقي محمد عبد المطلب.

وعن المعرض يقول عبد المطلب "عنوان المعرض إيقاع الحروف، يحمل في طياته 20 لوحة مكتوبة يدويا بالخط العربي".

واعتبر أن الخط العربي له باع طويل في التراث العربي الإسلامي وفي مدينة الموصل تحديدا التي كان لها نصيب كبير من إرساء فن الخط العربي بأسلوب خاص لهذه المدينة.

وعن أبرز ما يمز لوحاته، قال عبد المطلب إن معظم لوحاته تتميز بخط الثلث الجلي، وميزة أخرى أنها مكتوبة على ورق مصنوع باليد، وبحبر مصنوع باليد أيضا، وبأقلام خشبية.

وأضاف عبد المطلب أن كل اللوحات التي يضمها المعرض قريبة إلى قلبه وعزيزة عليه.

والمعرض يقام في مبنى متحف الموصل الذي لم يفتتح للجمهور بعد، حيث لا يزال يخضع للصيانة والترميم وإعادة ما يصلح من آثار فيه، بعد أن تعرضت للتدمير خلال فترة سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على الموصل.