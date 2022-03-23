أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية، أمس الثلاثاء، عن وصول 6 روايات إلى قائمتها القصيرة، على أن تعلن فائزة منها بالجائزة يوم 22 مايو/أيار المقبل.

وأفادت "الجائزة العالمية للرواية العربية"، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، بأن القائمة القصيرة في دورتها الـ15، أسفرت عن وصول 6 روايات.

روايات القائمة القصيرة

ودخل الروائي المصري طارق إمام القائمة بروايته "ماكيت القاهرة" التي تنطلق من عام الثورة 2011 لكنها تنتقل سريعا لقاهرة موازية ومجهولة تدهش القارئ وتفاجئه، فالأمكنة تهيئ قاطنيها كما يقول كاتب الرواية في أولى صفحاتها.

وفي القائمة رواية "دلشاد – سيرة الجوع والشبع" للكاتبة العُمانية بشرى خلفان فإنها تتلمس التاريخ المجهول لمسقط عبر قصة رجل بائس يتضور جوعا وفقرا في المدينة الواقعة بين البحر والجبال، ورواية "يوميات روز" للكاتبة الإماراتية ريم الكمالي حيث تدور أحداثها منتصف ستينيات القرن الماضي قبل قيام دولة الاتحاد بالإمارات.

وفي القائمة القصيرة كذلك رواية الكاتب الكويتي خالد النصر الله "الخيط الأبيض من الليل" التي تتتبع صراع الكاتب والرقيب، وأيضا رواية "خبز على طاولة الخال ميلاد" للكاتب الليبي الشاب محمد النعاس و"أسير البرتغاليين" للمغربي محسن الوكيلي الحائز على جائزة غسان كنفاني.

ويحصل كل من المرشّحين الستة في القائمة القصيرة على 10 آلاف دولار، كما يحصل الفائز بالبوكر العربية على 50 ألف دولار إضافية، وسيجري الإعلان عن الرواية الفائزة بالجائزة في 22 مايو/أيار المقبل، وفق المصدر ذاته.

وجرى اختيار القائمة القصيرة من قبل لجنة تحكيم مكونة من 5 أعضاء، برئاسة الروائي والأكاديمي التونسي شكري المبخوت، وعضوية كل من إيمان حميدان، كاتبة لبنانية وعضو الهيئة الإدارية لنادي القلم العالمي، وبيان ريحانوفا، أكاديمية ومترجمة بلغارية، وعاشور الطويبي، طبيب وشاعر ومترجم من ليبيا، وسعدية مفرح، شاعرة وناقدة من الكويت.

ووفق البيان، فكل الكتّاب المرشحين في القائمة القصيرة لهذا العام وصلوا إليها لأول مرة.