معهد الجزيرة للإعلام.. 18 عاما من الريادة في التدريب والتطوير الإعلامي

الدوحة – احتفل معهد الجزيرة للإعلام بالذكرى الـ18 لتأسيسه، وقد عرف مدرج المعهد (المتنبي) حضور عدد من قيادات شبكة الجزيرة الإعلامية، على رأسهم الدكتور مصطفى سواق المدير العام لشبكة الجزيرة بالوكالة، إلى جانب عدد من المديرين وموظفي الشبكة ومدربي المعهد ومتدربيه.

وفي كلمة بالحفل، أشاد الدكتور مصطفى سواق بدور معهد الجزيرة للإعلام وإنجازاته في السنوات الماضية في مجال التدريب الإعلامي، وقال "جهود المعهد لا تخفى على أحد بخاصة في ظل الأزمات الحالية، وعلى رأسها كورونا التي فرضت سلوكا معينا على الإعلام، ومن ثم على الإعلاميين التسلح بمهارات جديدة والاهتمام بالقطاعات الصحية".

ولفت النظر إلى دور المعهد في إقامة دورات تدريبية في الصحافة العلمية والطبية، ومعالجة مهارات تغطية الحروب رغم الاعتقاد بأنها تراجعت، مضيفا أن الناس يتوجهون للجزيرة دائما لمعرفة ما يحدث.

وأضاف الدكتور سواق أن المعهد قام بتدريب المختصين والخبرات المهنية ذات الكفاءة العالية، وأن هناك تعاضدا بين مؤسسات الشبكة في ذلك، ودعا جميع المؤسسات للتعاون مع المعهد الذي يقدم خدمة استثنائية في الاهتمام بالتدريب لفرق العمل المختلفة، كما أشاد بكل العاملين في المعهد الذين يعملون على أداء رسالته.

من جانبه، رحب مدير المعهد منير الدائمي بالحضور وقال في كلمته "عبر السنوات الـ18 الماضية تدرّب أكثر من 60 ألف متدرب، ونظّم المعهد نحو 5500 دورة تدريبية، وفي عام 2021 وحده درب المعهد 3199 متدربا قطريا من أصل 5499 متدربًا".

وتابع "في عام 2021 تم تنفيذ 510 دورات تدريبية متخصصة في مجالات الإعلام والعلاقات العامة، شملت 10 فئات"، وأضاف الدائمي أن عدد المسجلين عبر موقع التعليم الإلكتروني وصل في عام 2021 إلى 186 ألفا و52.

وأشار الدائمي إلى أنه ضمن مبادرة سفراء الجزيرة التطوعية لعام 2021 نفذت 68 دورة تدريبية حضرها 1210 متدربين، ودرّب فيها 44 مدربا، وقد غطت الدورات 38 عنوانًا متخصصا في مجال الإعلام والاتصال.

وعُرضت في الحفل مجموعة من المقاطع المصوّرة والإحصائيات استعرضت إنجازات المعهد في المدة الماضية.

وعلى هامش الحفل، أطلق المعهد دليلًا جديدًا بعنوان "صحافة الموبايل" بـ4 نسخ هي: العربية والإنجليزية، والتركية، والفارسية، حيث يواكب هذا الدليل التحديثات التقنية والمعرفية التي شهدها مجال صحافة الموبايل في السنوات الأخيرة، وهو نسخة محدثة من دليل صحافة الهاتف المحمول الذي أصدره المعهد في عام 2017.

يذكر أن المعهد أُسّس في 24 فبراير/شباط 2004 بهدف تدريب وتطوير مهارات موظفي شبكة الجزيرة الإعلامية، والإعلاميين المحترفين والهواة من مختلف أنحاء العالم، كما تتميز برامجه التدريبية التي يقدمها في العام الجاري باستحداث فئتين جديدتين ضمن جدول دوراته هما: الصحافة الرياضية، والورشات عن بعد.