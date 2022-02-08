شكل مؤنس الرزاز قامة أدبية فكرية أثرت المشهد الثقافي الأردني والعربي، وحقق حضورا عربيا مهما بإنجازات أدبية منحازة للحياة والإنسان والنضال، مثلما نتحدث عن مبدع عروبي، كما تقول عنه وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار.

عمان- ظل متمسكا بحلم الحرية رغم الفاجعات التي تعرض لها مرة تلو الأخرى ولم يفقد الأمل يوما، بل ظل متمسكا بالرسم والقصة والرواية والمقال، يعبر من خلالها عن نقده اللاذع للواقع المرّ.

في مقاله الأخير قبل يوم من رحيله، أطلق الروائي والكاتب الراحل مؤنس الرزاز صرخته الوداعية قائلا "بوسع أصدقاء المرء أن يبتعدوا عنه إذا شعروا بأنه لا يطاق. بوسع أقاربه أن يتجنبوه ويتفادوه. ولكن ماذا يفعل المرء نفسه إذا ما اجتاحته نوبة اكتئاب حادة منطلقة من عالمه الجواني؟"

وتابع مؤنس في مقالة الرحيل "هل بالغت؟ أبدا، واسألوا المثقفين والمبدعين العرب من دجلة إلى النيل، ومن نهر الأردن إلى جبال أوراس إلى القدس، من المذبحة الجوانية إلى حمامات الدم في شوارع فلسطين وجبال الجزائر.. ترى أما لهذا الليل من آخر؟"

ورغم حجم الألم والكآبة التي رافقته، فإنه تمسك بالأمل والحياة ورسم الأزهار والطبيعة الجميلة على مدى ربع قرن من الكتابة، حتى صنفت روايته "اعترافات كاتم صوت" -وفق اتحاد الكتاب العرب- من أفضل 100 رواية في القرن العشرين.

تعرية الواقع

وخلال أمسية ثقافية نظمها منتدى مؤسسة عبد الحميد شومان استذكارا للروائي والمبدع مؤنس الرزاز بعنوان مؤنس الرزاز.. "عشرون عاما من الحضور رغم الغياب"؛ تحدث رئيس الوزراء الأردني السابق عمر الرزاز في وصف شقيقه قائلا "مؤنس، كان صاحب مشروعٍ عنوانه تعرية الواقع، إظهار هذا الواقع الفصامي المتشظي للإنسان العربي والدولة العربية، حاول صقل مرآة نتطلع إليها فنصعق، لم يرد مؤنس أن يكون مصيرنا كمصير الضفدع في الماء، الذي يتدرج في السخونة، ويعتاد على هذا الواقع، وإذا به يسلق دون أن يحرك ساكنا".

قيل في مؤنس الرزاز: "صفوة القول، مؤنس مبدع حقيقي، راحل أبدا ومتطلع الى الحرية، سعى دائما إلى هياكل الفن والإبداع الحقيقي ومعابد الجمال." فقد كان الفن جزءا أصيلا من حياة الأديب الراحل مؤنس.

هذه بعض اللوحات التي رسمها مؤنس، ستتواجد أعماله الفنية كاملة في مكتبتنا خلال معرض فني. pic.twitter.com/gR1fL28ZKP — مؤسسة عبد الحميد شومان AHSF (@ShomanFDN) February 6, 2022

وشكل مؤنس الرزاز قامة أدبية فكرية أثرت المشهد الثقافي الأردني والعربي، وحقق حضورا عربيا مهما بإنجازات أدبية منحازة للحياة والإنسان والنضال، مثلما نتحدث عن مبدع عروبي، كما تقول وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار.

واتسمت الموضوعات المتناولة في كتاباته -كما تضيف هيفاء النجار- بصبغة إنسانية وعالمية، لا تقل عن الروائيين العالميين في تناولها قضايا الإنسان المعاصر الوجودية، بما فيها من قلق وذعر واغتراب، وتنتمي للرواية الحديثة، وتمتاز بالبحث والتجريب، وابتداع أشكال جديدة تتسم بالتركيز على الجانب الداخلي النفسي، والعلاقات غير التقليدية، من خلال تقديم نصوص متراكمة متناثرة تتصف بالغموض والإشكالية والتعقيد.

قيمة الحرية الآسرة

الرئيسة التنفيذية لمؤسسة شومان فالنتينا قسيسية قالت في الأمسية إن مؤنس الرزاز أسرته قيمة الحرية، فكتب لها وعدها، وظل مخلصا لها طوال حياته، فكانت العوالم الروائية التي بناها مؤنس على الدوام تبحث عن الهواء، وكان يحضر في البنيان المجتمعي العربي.

وتابعت أن مؤنس يحاول تفكيك هرميته، هذا الانغماس الكبير في قراءته للمشهدية العربية والعالمية وحركات الشعوب، مما جعله قادرا على التنبؤ بالأحداث الكبرى، ومستشرفا لحتمية سقوط الأنظمة الاستبدادية حول العالم.

حضور مؤنس للكاتب والروائي والفنان حتى في الغياب ..مؤنس الرزاز يعود مجددا بحضور الأدب والفن ومحبيه وتلامذته الكثار ..احتفاء بالوفاء لرموزنا العربية والمحلية..شكرا مؤسسة عبد الحميد شومان @ShomanFDN على سُنة الوفاء لكبارنا #الأردن #الأدب_العالمي pic.twitter.com/nFGdYTpElk — هند خليفات (@hindkhlaifat) February 5, 2022

بين الروائي والسياسي

الروائي والناقد هاشم غرايبة قدم في الأمسية شهادات وقراءات نقدية قال فيها إن مؤنس الرزاز ابن التجربة المرّة كان روائيا مجددا، وسياسيا خالف المألوف، استقال من رئاسة الحزب العربي الديمقراطي، ومن رئاسة رابطة الكتاب الأردنيين لأنه أراد أن يُلبس السياسة عباءته الخاصة، عباءة الروائي الذي يرى ما لا نرى.

وأضاف أن مؤنس لم يسع لتقديم شهادة عن الواقع العربي المعاصر بقدر ما سعى إلى التحذير من انهيار هذا الواقع؛ فالرواية عنده ليست وسيلة لغوية تعبر عن الذات وتقلباتها فحسب، بل جعل من الذات أذنا مصغية وعينا يقظة، تنتقد النماذج الاجتماعية بتخلفها ونبلها وتقلباتها ويقدمها في إطار من السخرية والتراجيديا مضمرة السؤال الشكسبيري الصعب في أن نكون أو لا نكون، تلك هي المشكلة".

واستحضرت أستاذة النقد الأدبي الحديث رزان إبراهيم في الأمسية "ذاتا مبدعة تميزت برهافة حسها وبسعيها في منجزها الروائي إلى الكشف عن اختلالات واقع عايشته عن قرب، وتطلعت إلى وضعه في بؤرة وعي المتلقي".

واستعرضت أهم ملامح الكتابة الأدبية التي اتسم بها منجز مؤنس الرزاز، وهي في كثير من الأحيان لم تنفصل عن تجربة حياتية كان لها أثرها الكبير عليه، فقد كان والد مؤنس الرزاز رمزا من رموز حزب البعث العربي الاشتراكي، وإن كانت حقوق الإنسان بالنسبة إليه فوق الولاء للحزب، كما يقول مؤنس عن والده، وكانت والدته لمعة بسيسو إحدى رائدات العمل الاجتماعي والسياسي في الأردن.

انضموا إلينا الآن في احتفالية مؤنس الرزاز: "عشرون عاماً من الحضور رغم الغياب" يشارك الحفل دولة الدكتور عمر الرزاز، ومعالي السيدة هيفاء النجار، أ.فالنتينا قسيسية، الروائي هاشم غرايبة، والدكتورة رزان إبراهيم، والناقد فخري صالح، وستقدم الاحتفالية الدكتورة أماني سليمان. #منتدى_شومان pic.twitter.com/G1lNm7kZhs — مؤسسة عبد الحميد شومان AHSF (@ShomanFDN) February 7, 2022

هموم الوضع العربي

الناقد والمترجم فخري صالح قال إن نشأة مؤنس في بيت مهموم بوضع العرب الجيوسياسي، والعقائدي، والفكري في القرن العشرين؛ أثر كثيرا في طريقة بنائه عوالمه الروائية؛ على الأقل في الروايات الثلاث الأولى التي أنجزها في ثمانينيات القرن الماضي، وشكَّلت واسطة العقد في منجزه السردي، وهي: "أحياء في البحر الميت" (1982)، و"اعترافات كاتم صوت" (1986)، و"متاهة الأعراب في ناطحات السراب" (1986).

ووفق نقاد وأصدقاء للراحل الرزاز فلا يمكن فهم أعماله الروائية من دون تمثل الخلفية العائلية التي تحضر بقوة في معظم أعماله، وتشكل الجانب الذاتي فيها، حيث يتشابك العنصر الذاتي مع السياسي والفكري والتخيلي.

وعرضت على هامش الاحتفالية مجموعة لوحات رسمها مؤنس الرزاز، إضافة إلى عرض فيلم "سيرة مبدع مؤنس الرزاز"، وكذلك مقطع فيديو تضمن شهادات لمجموعة من الأدباء الشباب بعنوان "هكذا قرأت مؤنس الرزاز".