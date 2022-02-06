"رحلة إلى قلب المدينة الذكية".. قصة مصورة تقدم مدنا خضراء وإنسانية للجميع

تهدف هذه القصة المصورة إلى الإسهام في رفع الوعي من خلال جولة افتراضية وتعليمية لاكتشاف جوانب المدينة المرئية والمخفية، وفهم تحدياتها، ومعرفة كيف يمكن لمفهوم المدينة الذكية أن يساعدنا في بناء مدينة خضراء وإنسانية للجميع.

صدر حديثا الكتاب المصور "رحلة إلى قلب المدينة الذكية"، من تصميم وكتابة عصام شحرور، ورسم الفنان ساهيتو سامي، وترجمه من الفرنسية عمار الجر، ويوضح هذا الكتاب بالرسوم المصورة للأطفال التحديات الاجتماعية والبيئية في جميع أنحاء العالم عبر زيارة تعليمية لمدينة ذكية، ويشرح كيف يمكن أن تساعد المدن الذكية في مواجهة التحديات.

وجاء في مقدمة الكتاب أن الاهتمام بالمدينة ليس جديدا؛ فقد اهتم الفلاسفة اليونانيون بموضوع "المدينة المثالية"، كما لعب مفهوم المدينة على مرّ العصور دورا مهما في تطور الحضارات.

المدن الحديثة والنمو

وفي الوقت الحاضر، يأخذ الاهتمام بالمدينة أبعادا جديدة بسبب التركيز المذهل لسكان العالم في المدن، وفقا للأمم المتحدة، وعلى مدار 30 عاما القادمة ستستقبل المدينة ما يقرب من 2.5 مليار من سكان المدن الجدد، خاصة في البلدان النامية، وهذا النمو يطرح تحديين كبيرين.

يسعدني أن أشارككم إصدار كتابي المصور الأول بعنوان "رحلة إلى قلب المدينة الذكية". يوضح هذا الكتاب التحديات الاجتماعية والبيئية في جميع أنحاء العالم من خلال زيارة تعليمية للمدينة ويوضح كيف يمكن للمدينة الذكية أن تساعد في مواجهة هذه التحديات.https://t.co/QMEd2ZXZ0v pic.twitter.com/fOu57MnwrM — SHAHROUR Isam (@ishahrour) December 27, 2021

أولا: كيف يمكن تلبية طلب سكان المدن المتزايد على الخدمات الأساسية؛ مثل الإسكان والتعليم والصحة والثقافة والتنقل والمياه والطاقة والاتصالات، مع العلم أن هذه الخدمات تتطلب بنى تحتية وموارد ضخمة.

ثانيا: كيف يمكن الحد من تأثير المدينة على ظاهرة الاحتباس الحراري، مع العلم أنها تنتج نحو 80% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

والسؤال الصعب: كيف يمكن مواجهة هذه التحديات؟ إن المخاطر عالية جدا، كما أن الوقت يمضي، ويجيب الكاتب بأن الأمر يتطلب تغييرا جذريا في المدينة.

وظهر مفهوم المدينة الذكية في السنوات العشر الماضية بوصفه حلا قويا وفعالا لمواجهة تحديات المدينة، لأنه يوفق بين: الذكاء الجماعي، الذي يجمع الجهات الفاعلة في المدينة حول هدف بناء مدينة خضراء للجميع. والابتكار الرقمي، الذي أثبت فعاليته في العديد من مجالات حياتنا.

واجهت المحاولات الأولى لبناء المدن الذكية حواجز كبيرة لأن بناء المدينة الذكية يتطلب رؤية طويلة المدى، والتزاما من الجهات الفاعلة في المدينة، وتغييرا جذريا في الإدارة، وتحديثا للبنية التحتية، كما يتطلب رفع وعي المواطنين بشأن تحديات المدينة ودورهم في بناء المدينة الذكية.

وتهدف هذه القصة المصورة إلى الإسهام في رفع هذا الوعي عبر جولة افتراضية وتعليمية لاكتشاف جوانب المدينة المرئية والمخفية، وفهم تحدياتها، ومعرفة كيف يمكن لمفهوم المدينة الذكية أن يساعدنا في بناء مدينة خضراء وإنسانية للجميع.

المدن التقليدية والذكية

ويقول المؤلف -الذي نُشرت له العديد من الأبحاث العلمية حول المدن الذكية- إن الكتاب سيتبعه كتب أخرى لعرض التحديات الكبرى التي تواجه المدينة الذكية وكيفية التغلب عليها، خاصة في مجال الإسكان والمياه والطاقة والتنقل والنفايات.

وتدور القصة حول التوأمين ليلى وفارس، ووالديهما حنان وبسام، والأستاذ رامي الأكاديمي الذي يستكشف مع التوأمين المدينة الذكية في رحلة تبدأ من الدخول إليها تحت الأرض، والتوقف عند ساحة المدينة لمناقشة إدارتها وطريقة اتخاذ القرارات المؤثرة فيها.

أبطال قصة "رحلة إلى قلب المدينة الذكية" هم الأستاذ رامي والوالدان وابناهما ليلى وفارس (الجزيرة)

وفي القصة يشرح الأستاذ عدة ملامح؛ بينها تنوع المباني والسكان بمختلف مكوناتهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والعرقية، وطريقة الفرز الانتقائي للنفايات في حاويات ملونة مما يسهل معالجتها في معالجة النفايات التي تساعد أيضا في تقديم التدفئة للسكان.

لكن القصة لا تخلو من النقد للمدن الحديثة؛ فالمدينة أيضا قد تكون ضحية نجاحها، إذ لا تملك دائما الموارد اللازمة للتأقلم مع توسعها السريع؛ لذلك نرى الازدحام والتلوث ونقص الخدمات، كما يقول الأستاذ رامي.

وفي جولة الأولاد تحت أرض المدينة لاحظوا ازدحام الأنابيب والكابلات والكتل والقمامة والتلوث، وتساءلوا إن كان السكان وإدارة المدينة يعرفون عن كل هذه الأشياء، وفي جلسة الاستراحة يتساءل فارس: كيف يمكن إدارة المدينة مع كل هذا التعقيد؟ مما يوجه النقاش تجاه مؤسسات الدولة والبلدية وطرق تنظيمها بما يضمن مشاركة السكان.

ويقدم الأستاذ رامي مخططات بيانية تشرح خطورة الأنشطة الحضرية على الكوكب ومشكلات الاحتباس الحراري والازدحام وغيرها، ويستعرض حلول الابتكار للمساعدة في تقليل استهلاك الطاقة وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

المدينة الذكية

وفي الأسبوع التالي يستعرض الأستاذ ملامح المدينة الذكية ويصفها بأنها تعاونية تجمع آراء وخبرات السكان والعاملين في المجال الاقتصادي والأوساط العلمية، وهي مدينة شاملة تهتم بجميع مواطنيها، ويمكن لكل مدينة ذكية أن يكون لها أسلوبها الخاص.

وتضم المدينة الذكية نظاما يمكنه جمع وتحليل المعلومات عن المدينة وتنفيذ إجراءات من أجل رعاية السكان وحماية البيئة؛ فمثلا مشكلة الازدحام يقترح النظام لها أفضل الحلول الممكنة للتنقل التي تجمع بين وسائل النقل العام والمركبات الشخصية والدراجات والمشي، ويكشف النظام عن تسرب المياه بأسرع وقت لكي يتم إصلاح السبب، وتقسم المدينة لمناطق مجهزة بحساسات لمعرفة كمية المياه التي تدخل وتستهلك في كل منطقة.

مشاهد مصورة من قصة "رحلة إلى قلب المدينة الذكية" (الجزيرة)

وتغطى المدينة بهوائيات لشبكات الاتصال غير السلكية وحساسات تقيس جودة الهواء والضوضاء والإضاءة وتدفقات المياه والطاقة ومستوى صناديق القمامة وكثافة المرور والحوادث، وتحول القياسات إلى بيانات ترسلها لنظام معلومات مركزي يجمع البيانات ويعالجها بمشاركة السكان الذين يمكنهم اقتراح إجراءات لتحسين جودة المعيشة.

وبعد الجولة يعود الأولاد لمكتب الأستاذ حيث يتناقشون في نتائج الجولة، ويقول فارس إن المدينة الذكية تستخدم أحدث التقنيات لجمع البيانات وتحليلها وتحويلها لخدمات ذكية، وتشمل تعاون القطاعين العام والخاص، ومشاركة السكان في صنع القرار.

وبعد انتهاء الجولة يقول ليلى وفارس إنهما تعلما كثيرا عن المدينة الذكية واقتنعا بأن نظامها سيسهم في تحويل المدن الحديثة لمدن خضراء، ويعدهم الأستاذ بتنظيم زيارات جديدة حول الأنظمة الحضرية الذكية والخدمات الذكية في المدينة الخضراء.