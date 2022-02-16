تعتبر هذه المدرسة النواة الأولى للتعليم الوطني الحر، بُنيت واستمرت في أداء رسالتها بفضل تبرعات العائلات المغربية الراغبة في تعليم أبنائها تعليما يتلاءم مع الهوية المغربية والقيم الإسلامية.

الرباط – لم تكن طبيبة الأسنان وفاء جوريو تلميذة في مدارس محمد الخامس بالرباط فقط، بل كانت ابنة مديرها الراحل المقاوم عثمان جوريو.

ولأن كل فتاة بأبيها معجبة، فقد ألفت وفاء كتابا عن سيرة والدها المقاوم والأديب والشاعر والمربي، تكشف فيها تفاصيل عن سيرته، ومساره في التعليم الحر، وارتباطه بمدارس محمد الخامس التي ظل مديرا لها منذ تعيينه بظهير ملكي بعد تأسيسها في أربعينيات القرن الماضي إلى وفاته عام 2009.

وتعد هذه المؤسسة من أولى المدارس الحرة في الرباط، أسسها وطنيون عام 1946 بدعم من السلطان الراحل محمد الخامس، في سياق اتسم بمقاومة الاستعمار واعتبار التعليم إحدى الواجهات المهمة للحفاظ على الهوية الوطنية.

في كتابها عن والدها المعنين بـ"الحاج عثمان جوريو.. شخصيات في رائد"، توضح وفاء جوريو أن المقصود بالتعليم الحر "التعليم المتحرر من كل ما كانت تهدف إليه السياسة الاستعمارية والذي كان ذا صلة وثيقة بالحركة الوطنية، وكان وسيلة متنوعة المجالات والأهداف، والغاية الأساسية هي الحفاظ على مقومات الأمة ومقدساتها وإحلال اللغة العربية المكانة اللائقة بها، وتكوين الناشئين تكوينا إسلاميا وطنيا صحيحا وهادفا".

وشكلت المدارس الحرة -حسب المصدر نفسه- أخطر مراكز المقاومة المغربية، إذ كان على رأسها صفوة من الوطنيين المخلصين الأكفاء ليس من أجل الوظيفة وإنما لأداء رسالة وطنية.

صورة بمدارس محمد الخامس تضم التلاميذ خلال بداياتها (من كتاب "الحاج عثمان جوريو")

نواة التعليم الحر

تأسست مدارس محمد الخامس بعدما ضاقت الزوايا بالتلاميذ، وأغلقت السلطات الاستعمارية مدرسة محمد جسوس الحرة بالرباط وحوّلتها إلى ثكنة عسكرية، ففكر مجموعة من الوطنيين في بناء مجموعة مدارس نموذجية تضم أقساما داخلية.

تقدم المقاوم عثمان جوريو، وهو أحد الموقعين على وثيقة المطالبة بالاستقلال، بطلب للسلطان محمد الخامس من أجل تخصيص أرض تناسب إقامة مدرسة إسلامية وطنية، فوافق.

وزيادة على تخصيص الأرض، تبرّع السلطان الراحل من ماله الخاص بمبلغ 1.5 مليون فرنك باعثا بذلك رسالة للشعب المغربي للتبرع لبناء المدارس الحرة.

وتعتبر هذه المدرسة النواة الأولى للتعليم الوطني الحر، بُنيت واستمرت في أداء رسالتها بفضل تبرعات العائلات المغربية الراغبة في تعليم أبنائها تعليما يتلاءم مع الهوية المغربية والقيم الإسلامية.

حضر حفل تدشينها الملك الراحل محمد الخامس وولي عهده آنذاك الحسن الثاني، الذي ألقى خطابا دعا فيها المغاربة إلى التنافس في تشييد المدارس، فتجاوب الناس ببناء مدارس وطنية في عدة مدن منها القنيطرة وفاس ومكناس ووجدة والدار البيضاء ومراكش وآسفي وغيرها.

وأطلق الوطنيون عددا من المشاريع لدعم التعليم الوطني الحر، من بينها "مشروع الفرنك"، إذ كان يتم جمع فرنك كل يوم من الأعيان والتجار وسكان المدينة بشكل سري حتى لا تنكشف الأهداف لسلطات الحماية، ثم مشروع جمع جلود أضاحي عيد الأضحى وبيعها وتحويل المداخيل لفائدة "صندوق الطالب".

وبفضل هذه المشاريع تم تجهيز بعض المدارس الوطنية بما ينقصها وشراء الأدوات المدرسية للتلاميذ المحتاجين، وتوفير احتياجات القادمين من مدن بعيدة، وتزويد مدارس أخرى بمساعدات مالية لتستمر في أداء رسالتها.

واجهة مدارس محمد الخامس بالرباط (الجزيرة)

توعية الشعب

التحقت السيدة خديجة شاكر بالمدرسة الابتدائية سنتين قبل استقلال المغاربة، درست الثانوي بمدارس محمد الخامس، وحصلت منها على الباكالوريا عام 1967، وهي اليوم في عقدها السابع ترأس جمعية خريجات وخريجي مدارس محمد الخامس بعد عقود قضتها في التعليم.

تقول للجزيرة نت بفخر واعتزاز "أنتمي إلى جيل اختار آباؤهم أن يتعلموا في مدارس حرة وليس في المدارس التابعة للنظام الفرنسي الاستعماري، كان آباؤنا وطنيون وكان التعليم أسلوبهم في مواجهة المستعمر والحفاظ على الهوية المغربية واللغة العربية".

وبحسبها، فقد كانوا يتلقون كل المواد بما فيها المواد العلمية باللغة العربية، في وقت كانت فيه المدارس التابعة للنظام الفرنسي تدرس كل المواد باللغة الفرنسية.

وتضيف "عندما كانت المدارس الحرة تفتح أبوابها لم تكن تستقبل أبناء طبقة اجتماعية واحدة بل جميع الطبقات، كانت مكان التقاء وتلاحم اجتماعي جسّد الاختيارات الوطنية والسياسية والرغبة في الاستقلال لدى العائلات المغربية".

وتحكي وفاء جوريو للجزيرة نت "كان الوطنيون يعتقدون أن الاستقلال لن يحدث إلا بوعي الشعب بمضامين المطالب التي جاءت في وثيقة المطالبة بالاستقلال التي كان والدي أحد الموقعين عليها، لذلك كانت مدارس محمد الخامس تدرس الصغار نهارا، وفي الليل تقدم دروس محو الأمية للكبار".

لم تكن الطريق مفروشة بالورود، فقد تضايقت الإدارة الفرنسية -التي كانت تحتكر التعليم الحديث- من إنشاء هذه المدارس الوطنية، فاتهموا القائمين عليها بتسميم أفكار التلاميذ، وكانوا يستبقون كل مناسبة وطنية بإغلاق المدارس الحرة واعتقال مديريها وأساتذتها وبعض تلاميذها، كما توضح وفاء جوريو في كتابها.

صورة قديمة لمدارس محمد الخامس (من كتاب الحاج عثمان جوريو)

تربية وطنية عملية

كانت مدارس محمد الخامس تستقطب تلاميذ من المدن المجاورة والبعيدة، لأنها من المدارس القليلة التي تتوفر على أقسام المستوى الثانوي والباكالوريا.

ولأنها كانت تحت رقابة الإدارة الفرنسية، فقد كان خريجوها يسافرون عن طريق التهريب لإتمام دراساتهم في الجامعات المشرقية بمصر وسوريا والعراق.

تحكي وفاء للجزيرة نت أن الخريجين كانوا يسافرون إما رفقة آبائهم لأداء فريضة الحج وإما عبر قضاء عطلة الصيف بمدينة طنجة الدولية وإما في منطقة النفوذ الإسباني، ومنها يتوجهون إلى حيث يتابعون دراساتهم بالخارج، وكما كان سفرهم يتم بطريقة سرية، كانت تُرسل إليهم المنح المالية من المنطقة الخاضعة للاستعمار الإسباني.

بالإضافة إلى دروس الأدب والعلوم، كان تلاميذ مدارس محمد الخامس يتلقون مقررات في التربية الوطنية العملية، إذ كانت تنظم فيها حلقات سرية يشرف عليها قادة الحركة الوطنية لتذكير التلاميذ بالدور الواجب عليهم في معركة التحرير الكبرى، وكان من ثمار هذه الحلقات أن انتظم التلاميذ في خلايا فدائية سرية، ولعبوا دورا كبيرا في الانتفاضة التي تلت نفي الملك الراحل محمد الخامس في الخمسينيات.

تقول وفاء جوريو "بعد نفي محمد الخامس شكّل تلاميذ مدارس محمد الخامس خلايا فدائية، فكانوا بالنهار حملة كتب وأقلام وبالليل حملة مسدس وحسام، ألقي القبض عليهم وقدموا للمحكمة العسكرية التي حكمت عليهم بالإعدام، لكنه لم ينفذ في حقهم لصغر سنهم، وبقوا رهن الاعتقال في سجن القنيطرة إلى أن عاد محمد الخامس من المنفى وتحقق الاستقلال، فأشرف بنفسه على إخراجهم من السجن".

الحنين والوفاء

ترأس خديجة شاكر جمعية خريجات وخريجي مدارس محمد الخامس منذ ديسمبر/كانون الأول 2021، وتقول للجزيرة نت إن هذه المبادرة المدنية التي انطلقت منذ سنوات تجسد الحنين والوفاء للقيم التي تربت عليها أجيال داخل هذه المؤسسة التعليمية ومثيلاتها.

وتضيف أنه من أجل ذلك يعمل أعضاء الجمعية على أن يجعلوا الروح الوطنية التي تأسست على أساسها هذه المدارس حاضرة لدى تلاميذ اليوم، وهذا -في نظر رئيستها- لن يتم إلا بربطهم بالسياق الذي تأسست فيه المؤسسة وبتاريخها الممتد لعقود، وربط الجسور بين جميع خريجات وخريجي المدرسة.

وقد ظل الحاج عثمان جوريو أحد مؤسسي هذه المدرسة مديرا لها إلى أن وافته المنية عام 2009 وهو في منتصف عقده التاسع، وأصبحت المدرسة بعده تابعة لوزارة التربية الوطنية، وبعد أن كانت تقدم تعليما للمستويات الابتدائية والثانوية، أصبحت حاليا متخصصة في التعليم الثانوي فقط بشعبتيه التعليم العمومي العام والتعليم الأصيل.