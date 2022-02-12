وفقا للأكاديمي سكوت كينيدي من جامعة "بيلكنت"، فإن أهمية المشروع تكمن في ما يكشفه عن الحياة اليومية في ظل الحكم البيزنطي؛ "فالاكتشاف الأخير للنافورة والصهريج يشبه العثور على قطعة أحجية صغيرة تساعدك على رؤية اللغز المفقود بشكل أفضل قليلا".

تشتهر مدينة إسطنبول بآثارها، خصوصا القصور الملكية التي تملؤها، ففي نظر أي سائح تعدّ زيارة قصر "توب كابي" العملاق، قرب مسجدي آيا صوفيا والمسجد الأزرق (السلطان أحمد)، أمرا ضروريا، لكن ما لا يعرفه كثيرون أن إسطنبول لا توجد فيها قصور عثمانية أو إسلامية فقط، بل هي ممتلئة بقصور من العصور التي سبقت الحكم العثماني.

وفي المقال الذي نشره موقع "ميدل إيست آي" (middleeasteye) البريطاني، يستعرض الكاتب التركي يوسف سلمان إنانتش ملامح لإسطنبول الأثرية، موضحا أن العثمانيين شيدوا العديد من القصور مثل قصري "دولمه بهجة" و"جراغان" في القسم الأوروبي من إسطنبول، وفي القسم الآسيوي يوجد قصر "بايلار باي"، مبيّنا أن العثمانيين أنتجوا أعظم القصور والبيوت في المدينة، وقد طغى هذا على الإرث العمراني لمن سبقوهم من السلالات التي حكمت المدينة عبر التاريخ.

عمارة بيزنطية

ويشير الكاتب إلى أن البيزنطيين الذين حكموا المدينة أكثر من ألف سنة خلفا للإمبراطورية الرومانية، أنشؤوا مساكن فخمة، منها أقدم قصر في إسطنبول، يقع على بحر مرمرة، بالقرب من قصر "توب كابي" العثماني، ويعرف باسم بقايا قصر "بوكوليون".

ويوضح الكاتب أن اسم القصر مشتق من التماثيل الحجرية التي كانت تقف عند مدخله؛ وهي ثور (يعني بوك باليونانية البيزنطية) وأسد (يعني ليون)، في حين يقول سكوت كينيدي، الأكاديمي المتخصص في التاريخ البيزنطي في جامعة "بيلكنت" بأنقرة، إن الحجم الحقيقي لبوكوليون فقد عبر التاريخ وبعد قرون من التدهور المستمر، مضيفا "لا يعرف العلماء كثيرا عن شكل القصر باستثناء ما تخبرنا به المصادر".

بقايا قصر بوكوليون على ساحل بحر مرمرة جنوبي إسطنبول (غيتي)

ويتابع كينيدي قائلا "تخيل أنك تقرأ عن قصر "توب كابي" ولكنك لا ترى كثيرا منه في الواقع باستثناء بعض الآثار الحزينة"؛ حيث يوضح إنانتش أن القصر نفسه كان جزءا من مجمع أكبر، يمتد من شمال المدينة إلى جنوبها، ويضم قصرا كبيرا، وهو مبنى كان يقع في مكان ما بين المسجد الأزرق اليوم وآيا صوفيا، مبيّنا أن المنطقة كانت مكتظة بالعديد من الأكشاك والكنائس والصهاريج وغيرها من المباني السكنية للنخبة البيزنطية.

ويبيّن الكاتب أنه على الرغم من فقدان تمثال الثور، فإن تمثال الأسد حظي بالإنقاذ وهو الآن يلقي نظرة على زوار متحف الآثار في إسطنبول، قائلا إن تاريخ القصر يعود إلى أوائل القرن الخامس، إذ شُيّد في عهد الإمبراطور ثيودوسيوس الثاني، واستخدمه العديد من الأباطرة البيزنطيين حتى القرن الـ11، فحينئذ نقلت الإمبراطورية مقرها إلى قصر "بلاتشرناي"، في "أيفان سراي" المعاصرة، الواقعة بالقرب من القرن الذهبي.

ويلفت الكاتب إلى أن قاعات بوكوليون استخدمت لاستقبال ضيوف العائلة المالكة وكبار الشخصيات الأجنبية وسفراء المسلمين، وجميعهم كان يُرحّب بهم في إطلالات خلابة على البحر، مشيرا إلى أن عالم الآثار البريطاني ثيودور بينت، الذي عاش في القرن الـ19، كان مقتنعا بأن الغرف الموجودة أسفل القصر كانت تستخدم كسجن، وأضاف عدد من الآثار وزنا إلى هذه الفكرة، فعلى سبيل المثال؛ هناك اعتقاد بأن الإمبراطور إسحاق أنجيلوس الثاني، الذي توفي في عام 1204، قُيّد بالسلاسل هناك بعد مؤامرة سياسية.

ويقول الكاتب إن منارة القصر لا تزال ترحب بالسفن التي تمر بالمبنى المهجور قبل الإبحار إلى البوسفور، كما أن العثمانيين استخدموا أراضي القصر والمنطقة القريبة من المنارة في شؤونهم الخاصة وفي بناء منازل تطل على بحر مرمرة.

إحياء الأطلال

ويصف بينت في كتاب له أواخر القرن الـ19 المنارة بأنها "محاطة بحديقة مملوءة بالبقايا البيزنطية"، كما تحدث عن "الرخام والأعمدة الرئيسة المنحوتة بشكل جميل"، مضيفا أن "الساكن الوحيد لهذا المبنى كان تركيًّا عجوزا"، حسب ما قال الكاتب الذي أوضح أن التركي العجوز سمح له ولمرافقه اليوناني ألكسندر جورج باسباتيس، الذي كان من جزيرة خيوس، بفحص أجزاء من القصر خلال زيارتهما التي كانت في سنة 1887، لكن السكان المحليين منعوهما من فحص الأنقاض بالتفصيل.

ويؤكد إنانتش أنه على الرغم من تلك الصعوبات في الوصول إلى هيكل القصر، فإن ما نجا من قصر بوكوليون حتى الآن يعدّ ثورة في حد ذاته، فقد كان من الممكن أن تؤدي الزلازل واللامبالاة الملكية وبناء خط سكة حديد في عام 1873 تحته مباشرة إلى زواله الكامل.

ويوضح الكاتب أن عصر إهمال بوكوليون قد يكون قد انتهى أخيرا، فقد أعلنت بلدية مدينة إسطنبول (IBB) في عام 2018 نية تجديد الموقع وتحويله إلى متحف في الهواء الطلق، مبيّنا أن هذا قد يكون تحت إغراء تحويله إلى منطقة جذب سياحي كبيرة أخرى في مدينة غنية بالعديد من مناطق الجذب السياحي.

ويتابع الكاتب مقاله مشيرا إلى أن فرقا مكونة من علماء الآثار والحفارات ومؤرخي الفن قاموا بالفعل باكتشاف وتحديد مئات القطع الأثرية التاريخية، وعثروا على 227 قطعة أثرية من فترات تاريخية مختلفة، من بينها أقدم نافورة في إسطنبول يبلغ عمرها 1600 سنة مضت، عثر عليها في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

ويلفت الكاتب إلى أن تلك النجاحات لا تنفي أن المهمة صعبة؛ حيث يقول ماهر بولات، نائب رئيس بلدية إسطنبول، "كان علينا إزالة طبقة من الحطام بعمق 10 أمتار من القصر"، مضيفا "هذا المشروع مهم ليس فقط لإلقاء الضوء على تاريخ بيزنطة ولكن أيضا لمنح إسطنبول وجهة سياحية جديدة".

بقايا قصر بوكوليون البيزنطي الأثري إلى الجنوب من آيا صوفيا وجامع السلطان أحمد (موقع بلدية إسطنبول)

"اللغز المفقود"

ووفقا لكينيدي من جامعة بيلكنت، حسب ما ينقل الكاتب إنانتش، فإن أهمية المشروع تكمن في ما يكشفه عن الحياة اليومية في ظل الحكم البيزنطي، حيث قال "الاكتشاف الأخير للنافورة والصهريج يشبه العثور على قطعة أحجية صغيرة تساعدك على رؤية اللغز المفقود بشكل أفضل قليلا"، مضيفا "في هذه الحالة سيساعداننا على فهم أفضل لما كانت عليه الحياة في القصر، وكيف حصل الأباطرة ورعاياهم على الشيء الأساسي والأكثر أهمية على الإطلاق.. الماء".

ويستكمل الكاتب قائلا إن هذه الأعمال ستلقي الضوء على واحدة من أكثر حلقات إسطنبول درامية، وهي النهب الصليبي للقسطنطينية في عام 1204، حين استخدم الفرسان المسيحيون الموالون اسميا للكنيسة اللاتينية بوكوليون قاعدة لإقامتهم غير المرغوب فيها، وذلك في ذروة الانقسامات بين بيزنطة والمحاربين المسيحيين المكلفين -ظاهريا- باستعادة الأراضي التي يسيطر عليها المسلمون في الأراضي المقدسة (القدس ومدن ساحل بلاد الشام)، لكنهم انقلبوا بدلا من ذلك على إخوانهم المسيحيين، إذ قام الصليبيون بنهب المدينة على مدى 3 أيام ودمروا العديد من الآثار على الأرض، في حين يأمل الباحثون الكشف أثناء الحفريات عن آثار القتال.

الحملة الصليبية الرابعة تقتحم القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية البيزنطية عام 1204م (ويكي كومنز)

ويبيّن الكاتب أن الحفريات لا تخلو من إثارة الجدل بين الأتراك؛ فهناك قلق من أن القوميين اليونانيين المدفوعين بالاعتقاد بأنهم الورثة الحقيقيون للإرث البيزنطي، بما في ذلك إسطنبول، سيستخدمون النتائج لتعزيز مطالبهم الأيديولوجية بالمدينة، لكن الخبراء أنفسهم يقولون إن محاولة فك الخيوط التي تشكل تراث المدينة أمر مستحيل، حسب الكاتب.

وينقل إنانتش عن بولات من بلدية إسطنبول قوله "نحن لا نميز بين العصور القديمة أو البيزنطية أو العثمانية أو أوائل العصر الجمهوري؛ فالتراث الثقافي خال من الحدود الأيديولوجية والوطنية".

ويتابع الكاتب قائلا إن بوكوليون قد لا يكون هو الأثر البيزنطي الوحيد المخرب الذي يشهد استعادة مجده السابق، مشيرا إلى أن بلدية إسطنبول تعمل على ترميم الجدران البيزنطية التي كانت تحيط بالمدينة ذات يوم؛ وهو الهيكل الذي يعرف باسم جدران ثيودوسيان ويعود تاريخه إلى القرن الخامس، وقد وفرت هذه الجدران الحماية ذات مرة من هجوم قادم من بحر مرمرة، وتمتد من منطقة "يدي كولي" في إسطنبول إلى حي الفاتح، وتطوّق المدينة.

ويبيّن الكاتب أن معظم هيكل الجدار قد انهار لكن مشروع بلدية إسطنبول يهدف إلى الحفاظ على البقايا وتوحيدها، كما ينظم قسم التراث في البلدية رحلات منتظمة إلى مواقع الترميم، ويمكن لأفراد الجمهور التحدث إلى علماء الآثار والخبراء المشاركين في إحياء ماضي المدينة.