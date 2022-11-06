"عمر من الإبداع".. مكتبة قطر الوطنية تحتفي بالشاعر اليمني عبد العزيز المقالح

الدوحة – ضمن حرصها على الاحتفاء بالأدباء العرب وبالتعاون مع السفارة اليمنية في الدوحة تحتفي مكتبة قطر الوطنية مساء اليوم الأحد بالأديب اليمني الشاعر عبد العزيز المقالح.

ويأتي الاحتفاء تحت عنوان "عبد العزيز المقالح.. عمر من الإبداع والخيال" بعد مرور أكثر من نصف قرن على نشر أول ديوان للشاعر المقالح.

وأكد الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية أن هذا الاحتفاء ينسجم مع اهتمام وحرص المكتبة "على الاحتفاء بالأدباء العرب الذين يمثلون مشاعل الثقافة العربية المضيئة".

والشاعر عبد العزيز صالح المقالح أديب وشاعر وناقد يمني، ولد عام 1937 في قرية المقالح بمحافظة إب، وهو رئيس المجمع العلمي اللغوي اليمني، ويعد في مقدمة شعراء اليمن المعاصرين وأحد أبرز الشعراء العرب في العصر الحديث.

كيف تكون الحياةُ’’

إذا مَا خَلتْ منْ بهاءِ الصّديق"

ع المقالح في مكتبة قطر الوطنية نحرص على الاحتفاء بالأدباء العرب الذين يمثلون مشاعل الثقافة العربية المضيئة،، يوم الأحد 11/6ومع السفارة اليمنية نحتفي ،

بالشاعر اليمني د عبد العزيز المقالح :عمر من الابداع@QNLib@AmbRajehBadi pic.twitter.com/Aq3FjRbBSo — Hamad Al-Kawari (@alkawari4unesco) November 4, 2022

ويوصف المقالح برائد القصيدة اليمنية المعاصرة، وتدين له أجيال من شعراء اليمن الشباب بالأبوة الرمزية، وله حضور واسع يتجاوز اليمن والوطن العربي، ولديه إسهامات أدبية كبيرة، بعضها كان موضوع دراسات أكاديمية وبحثية.

وخلال السنوات الماضية من حياته تقلد المقالح العديد من المناصب الرسمية والأدبية، ونال جوائز وأوسمة عدة، وله مؤلفات شعرية وأدبية تصل إلى 30 عملا، فضلا عن الدراسات الصادرة عن مؤلفاته الشعرية ومقدماته لعديد نتاجات الشباب الشعرية والأدبية، إضافة إلى مقالاته وأعمدته الصحفية في صحف رسمية وأهلية داخل اليمن وخارجه.