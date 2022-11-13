عالم الآثار زاهي حواس يقول إن الحضارة المصرية حضارة فخمة وضخمة، وسبب اهتمام الغرب بها هو أن الكثير من جوانبها ما زال مجهولا وخافيا على الفهم.

لم يتوقع يوما أن الآثار ستصبح مهنته، لكنه وقع في هواها من أول نظرة لأول تمثال احتضنته يداه، من تلك اللحظة رهن عمره وزهرة شبابه بحثا وتنقيبا عن أجداد ذهبوا وغابوا عنا منذ آلاف السنين.

تعلم كيف تكون ضربة المعول لقلب الحجر نبراسا ينبئه بما تحت التراب من أسرار، فتخرج له المقابر أحشائها وخباياها، ذهبا ولؤلؤا وعاجا.

الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار المصري الأسبق، الأثري الذي يعرفونه بأنه الرجل الذي يعرف عدد أحجار الأهرامات وأسرارها، ويصفونه في الخارج بالفرعون. تنافس شهرته شهرة نجوم هوليود، وتعقد له المؤتمرات التي يحضرها الآلاف بحجوزات مسبقة؛ في مكتبه بالجيزة، أجرينا معه هذا الحوار.

الملك الذهبي

بمناسبة مئوية توت عنخ آمون، وصفت في كتابك "الملك الذهبي "، الكشف بأنه بمثابة انقلاب على علم المصريات، فما أهمية اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون؟

إنها المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن مقبرة كاملة، ومن خلال هذا الكشف، استخلصنا معلومات جديدة عن حياة المصريين في تلك الحقبة، عن طبيعة الأكل ونوعه، وشكل الملابس، اللعب، الحياة الدينية، والممارسات الملكية، ووضحت لنا أمور لم تكن معروفة من قبل، لأنها المقبرة الملكية الوحيدة التي اكتشفت كاملة في وادي الملوك.

هل كان توت عنخ آمون ابنا غير شرعي للملك إخناتون، وهل قتل أم مات؟

عن طريق تحليل الحمض النووي (DNA) لمومياء الملك توت عنخ آمون، عرفنا أن إخناتون كان الأب الحقيقي للملك. وإخناتون تزوج أخته الشقيقة، وعلى هذا الأساس كانت صحة الملك توت عنخ آمون غير جيدة، ولديه مشاكل صحية، عنده "القدم المسطحة" (Flatfoot) والدم لا يصل لقدميه بسهولة، وكان مصابا بالملاريا، وعلى هذا الأساس أثبتنا أنه لم يمت مقتولا، بل وقع له حادث كسر ساقه قبل موته بيومين، والآن أعمل مع الدكتور يحيى جاد، وعن طريق تحليل الحمض النووي نحاول إثبات إن كان حدث له تسمم أم لا؟

هناك هوس وولع بالآثار المصرية، وخاصة مجموعة توت عنخ آمون. كيف تفسر لنا علاقة الغرب بالآثار، وما سر اهتمامه بالآثار الفرعونية، وهل خدم الغربيون الآثار أم أساؤوا إليها ؟

الحضارة المصرية حضارة فخمة وضخمة، وسبب اهتمام الغرب بها أن الكثير من جوانب هذه الحضارة ما زال مجهولا وخافيا عن الفهم.

أما مسألة هل أساؤوا إليها أم أضافوا لها، الموضوع ينظر إليه من شقين: الأول، أن هيئة الآثار المصرية أنشأها الفرنسيون، وكان مارييت وجاستون ماسبيرو هما أول من ترأس هيئة الآثار في وقت مبكر جدا، وكانت لهم أياد بيضاء بسن القوانين للحفاظ على الآثار، مثلما حدث مع خبيئة الدير البحري التي اكتشفها مارييت عامي 1857 و1858 حول معبد الملكة حتشبسوت في وادي الدير البحري. كان مارييت وماسبيرو هما اللذان حافظا عليها وأنقذوها، وقبضوا على اللصوص. هذا إلى جانب خبيئة كهنة آمون، المعروفة بمقبرة باب الجسس، وهي أكبر مقبرة سليمة وجدت في مصر في القرن 19، وقد اكتشفها أوجين جريبو مدير مصلحة الآثار المصرية ومتحف الجيزة في 31 يناير/كانون الثاني 1891، وكانت تضم 153 تابوتا لكهنة وكاهنات آمون من عصر الأسرة 21 (1070-945 قبل الميلاد).

والأجانب سنوا قانونا من أهم القوانين التي صدرت في تاريخ الآثار المصرية، ينص على أن: أي بعثة اكتشفت مقابر بالكامل لا تأخذ منها شيئا، وإذا ما ثبت أن المقبرة منهوبة يكون للبعثة 50% مما تحويه المقبرة، وصدر هذا القانون في فبراير/شباط 1922، وتشاء الأقدار أن يحمي الله أكبر اكتشاف أثري في القرن العشرين، وهو مقبرة توت عنخ آمون، وينقذه من أيدي الإنجليز المستعمرين الذين نهبوا الآثار المصرية.

كما كان هناك أجانب شرفاء، كان الكثير منهم فاسدين ولصوصا، ومنهم جوناثان توكلي المغامر الذي سرق وهرّب نصف آثارنا، وهرّب أكثر من 3 آلاف قطعة فرعونية بطرق مختلفة، وأشهر هذه القطع المستردة رأس أمنحوتب الثالث عام 1990.

وكما كان هناك أجانب شرفاء، كان الكثير منهم فاسدين ولصوصا، ومنهم جوناثان توكلي المغامر الذي سرق وهرّب نصف آثارنا، وهرّب أكثر من 3 آلاف قطعة فرعونية بطرق مختلفة، وأشهر هذه القطع المستردة رأس أمنحوتب الثالث عام 1990.

ونهر النيل نهبه الأجانب في القرون السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر بالكامل، وتمت سرقة آلاف القطع الأثرية بواسطة الأجانب الذين عملوا في مصر.

وفي نفس الوقت الذي اكتشفت فيه مقبرة توت عنخ آمون، نذكر مرقص حنا باشا (1872-1934) الذي سجنه الإنجليز مع سعد زغلول وأبطال ثورة 1919، وطلع من السجن ليصبح وزيرا للأشغال ويوقف كارنافون وكارتر عند حدهما، ويقف حجر عثرة في سبيل تهريب الآثار المصرية، وعندنا أدلة كثيرة على أن كارتر وكارنافون سرقا كثير من آثار مقبرة توت عنخ آمون.

حقيقة البعثات الأجنبية

البعثات الأجنبية تأتي إلى مصر تنقب وتنهب وتهرب الآثار، أما آن الأوان لوضع حد لهذا الموضوع الذي كان امتدادا لعهد الاحتلال؟

عندما تحملت مسؤولية وزارة الآثار، وجدت 248 بعثة أجنبية للتنقيب عن الآثار، يتعامل معظمها مع العاملين المصريين في مجال الآثار وكأنهم خدم لهم، يقدمون لهم القهوة والشاي، والمراقبون لهم لايفعلون شيئا إلا أن يأخذوا "البقشيش" من البعثة ولا يتعلمون منهم أي شيء. فأرسلت أولادنا الخريجين في بعثات للتعلم للخارج، لأنك عندما تتعلم جيدا، تفهم جيدا، وأصدرت قرارا ينص على أن العضو الذي يرافق البعثة يكون عضوا فيها، وليس مراقبا لها فقط، حتى يتعلم منهم كل أسرار التنقيب.

والأمر الثاني، أن حصول أي عضو في البعثة على أي أموال إنما يكون عن طريق الوزارة، وليس "بقشيشا" من البعثة.

سنوات المسؤولية

كنت أمينا عاما لهيئة الآثار لمدة 10 سنوات، ثم وزيرا للآثار، لماذا لم تعمر طويلا في الوزارة؟

كنت أميناً عاماً 10 سنوات كاملة، وعينت وزيرا في وقت صعب جدا من تاريخ مصر، وقت الثورة، وأنا بطبعي شديد جدا في عملي، ولا أتساهل فيما يخص العمل والمصلحة العامة، ولهذا قمت بوقف كل المنتفعين والفاسدين، وعندما أتيت وزيرا، وفي ظل حالة الانفلات الواقعة، خرج لي كل هؤلاء من الشقوق ومن تحت الأرض. مثلا، واحد منهم استأجر ناسا يقفون في ميدان التحرير ويرفعون لافتات مكتوبا عليها "زاهي حواس حرامي آثار"، وأنفق ما لا يقل عن 10 ملايين جنيه من أجل أن يزج بي في السجن، لأني أغلقت محله المملوك للهيئة لأنه ممتنع عن دفع الإيجار، ولأننا افتتحنا محلا في الخارج يجلب للبلد 15 مليون دولار، ووجدت أنني في مواجهة 22 بلاغا في مختلف الأقسام، لكن لم يدخل أي بلاغ المحكمة، وحفظت جميعها لشبهة الكيدية.. ولهذا كانت أسعد لحظة في حياتي عندما تركت الوزارة!

هل الآثار تحتاج لوزارة ومنصب وزير؟

الآثار لا تحتاج لوزير، وأنا قلت هذا الكلام مرارا، وعندما قبلت المنصب الوزاري كان بتكليف لمرور الوطن بظروف صعبة، لكن كان في قرارة نفسي أنني يمكن أن أبدع أفضل من خارج الوزارة، والصحيح أن يكون هناك مجلس أعلى تابع لمجلس الوزراء، ولا يكون داخل مجلس الوزراء.

استرداد الآثار

ما الجهود التي بذلتها أثناء وجودك مسؤولا من أجل استرداد الآثار المصرية المهمة التي ثبتت سرقتها والاتجار بها؟

خلال مسؤوليتي، استرددت 6 آلاف قطعة أثرية من مختلف متاحف العالم، وكنت في السبيل لاسترداد القطع الأثرية الكبيرة المهمة، منها تمثال نفرتيتي وحجر رشيد، والقبة السماوية. بدأت أولا برأس نفرتيتي في 2010، والألمان أرسلوا لي خطابا طلبوا فيه توقيع الوزير، وقتها كنت قد أصبحت وزيرا، لكن الأشغال الأخرى أخذتني حتى خرجت من الوزارة، والآن أعيد الكرة من جديد.

الأسبوع الماضي دبّجت وثيقة شعبية لكل شعوب العالم، وفي الوثيقة طالبت باسترداد حجر رشيد، وبينت كيف خرج من مصر بطريقة غير قانونية عن طريق الفرنسيين الذين منحوه هدية للإنجليز دون وجه حق.

والمطالبة الثانية بالقبة السماوية التي سرقها لص فرنسي قطعها من السقف، وهرّبها وباعها لمتحف اللوفر.

الوثيقة معروضة على شبكة الإنترنت، ووقع عليها 90 ألف مواطن من مختلف العالم في 6 أيام فقط، وبعد جمع مليون توقيع سأرسل هذه المطالبات بالتوقيعات التي ستكون حافزا ودافعا قويا لاسترداد هذه الآثار لتعرض في المتحف المصري الكبير الذي سيفتتح العام القادم.

اليونسكو منظمة ضعيفة، وتابعة لمن يدفع لها ويمولها مثل أميركا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا، وقد وضعوا قوانين مجحفة ضد الدول صاحبة الحضارات التي سرقت آثارها وإرثها التاريخي، مثل إيطاليا واليونان ومصر واليمن وغيرها.

اليونسكو تابعا

لماذا لا تطالب الدولة اليونسكو بتغيير القوانين الخاصة باسترداد التراث الإنساني لأهله؟

أنا ضد اليونسكو. اليونسكو منظمة ضعيفة، وتابعة لمن يدفع لها ويمولها مثل أميركا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا، وقد وضعوا قوانين مجحفة ضد الدول صاحبة الحضارات التي سرقت آثارها وإرثها التاريخي، مثل إيطاليا واليونان ومصر واليمن وغيرها، ولن يفعلوا شيئا من أجل استرداد آثارها، ولن يغيروا من قوانينهم الظالمة التي تقنن السرقة وتقول: إن "أي آثار سرقت وخرجت قبل عام 1972 لا تسترد، وإذا سرقت بعد 1972 تسترد، وإذا كان مشتريها حسن النية نعطه ما دفعه من أموال"، وكيف يتم إثبات حسن النية من سوئها، لهذا تبقى اليونسكو مؤسسة ضعيفة، وتسير خلف الدول والمؤسسات القوية، ولن تفعل شيئا للشعوب المنهوبة التي سرقت آثارها.

لا يوجد متحف في العالم إلا فيه عدد غير قليل من الآثار المصرية القديمة، والعام الماضي اكتشفنا أهم كشف أثري في هذا القرن، وهي المدينة الذهبية، وما زالت الاكتشافات تتوالى.

آثار غير مكتشفة

هل ما زال هناك الكثير من الآثار في مصر بعد ما تم كشفه ونهبه من الآثار على مدى التاريخ؟

علماء كثر قالوا إنه لم تعد هناك آثار بعد ما تم كشفه أو سرقته ونهبه، حتى أنه لا يوجد متحف في العالم إلا فيه عدد غير قليل من الآثار المصرية القديمة، وعالم كبير مثل ديفيز قال: ما أخشاه أن وادي الملوك أصبح خاليا تماما. لم يكن كلام ديفيز صحيحا، فمن بعده اكتشف كارتر مقبرة توت عنخ آمون، ثم مقبرة المومياوات رقم 63، ثم المقبرة 64 المدفونة فيها سيدة ما زلنا نبحث عن حقيقتها، اكتشفت أنا المقبرة 65، والمقبرة 66، إذن هناك 66 مقبرة، والعام الماضي اكتشفنا أهم كشف أثري في هذا القرن وهي المدينة الذهبية، وما زالت الاكتشافات تتوالى.

وأقول حقيقة إننا لم نعثر حتى الآن إلا على 30% من آثارنا، وما زال هناك 70% من الآثار المصرية في باطن الأرض بالرغم من كل ما تم اكتشافه.

من معلمك الذي تأثرت به وترك بصمة واضحة على عقلك، وتنسب له الكثير من نجاحاتك؟

أذكر بالطبع أستاذي الدكتور ديفيد كونر الذي توفي قبل شهر واحد. يعتبر أهم أستاذ درست معه في جامعة بنسلفانيا 7 سنوات، وهو أفضل من علمني الآثار، وعلمني كيف أكون محترفا أثريا.

قابلت كثيرا من زعماء وملوك العالم، لكن من الملك الفرعوني الذي تمنيت أن تقابله؟

تمنيت فعلا لو قابلت الملك خوفو، لأن معظم عملي كان حول هذا الملك، بداية من تخصصي في رسالة الدكتوراه، ودراستي حول الهرم الأكبر، وكتبي التي ألفتها عنه وعن أسرته، ثم مئات المحاضرات التي ألقيتها حول هذا الملك العظيم فعلا وقولا، لأنه أعظم ملك في العالم.