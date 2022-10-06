انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة فعاليات مهرجان المجتمعات الثقافية في ساحة الأعلام بالقرب من حديقة متحف الفن الإسلامي، وذلك ضمن مبادرة الأعوام الثقافية التي تحتفى هذا العام بالثقافات المتميزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.

ويشارك في المهرجان -الذي يستمر حتى 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري عدد كبير من السفارات المعتمدة في قطر، من خلال تقديم برامج تعكس ثقافات الشعوب المختلفة، بدءا من العروض المسرحية إلى لوحات عرض تتضمن معلومات عن بلدان مختلفة.

وذكرت متاحف قطر -في بيان وصلت الجزيرة نت نسخة منه- أن اليوم الأول للمهرجان شهد عروضا ثقافية من قطر وتنزانيا وجيبوتي، ورافقت هذه العروض مقاطع فيديو لأعمال متميزة من قطر ونيجيريا والمجر وجورجيا وغانا واليونان.

تبادل ثقافي

وتقوم مبادرة الأعوام الثقافية على تبادل ثقافي دولي سنوي، بهدف تعميق التفاهم بين الدول وشعوبها، وقد تم إطلاقها عام 2010 عندما فازت قطر باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022.

وتغتنم مبادرة الأعوام الثقافية جميع الفرص لتوطيد العلاقات بين الشعوب، باعتبار أن الثقافة هي واحدة من أكثر الأدوات فاعلية للتقريب بين الشعوب، وتشجيع الحوار وتعميق التفاهم بينها.

وقال سالم عبد الله المري نائب مدير متحف الفن الإسلامي ومدير إدارة التعليم وتوعية المجتمع بالمتحف إن فعاليات مهرجان المجتمعات الثقافية تتزامن مع قرب استضافة دولة قطر نهائيات بطولة كأس العالم، فضلا عن كونه فضاء تجمع ثقافات عدد كبير من الدول يتيح للزوار مشاهدة ثقافات بلدان متعددة في مكان واحد.

وستكون ساحة الأعلام الواقعة بالقرب من حديقة متحف الفن الإسلامي بمثابة وجهة مجتمعية جديدة وموقعا للمهرجانات والاحتفالات وغيرها من الفعاليات في قطر، ويعد مهرجان المجتمعات الثقافية أول هذه الفعاليات، وستُقدَّم 3 عروض ثقافية على المسرح في ساحة الأعلام يوميا حتى انتهاء المهرجان.