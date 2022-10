فازت الكاتبة الفرنسية آني إرنو اليوم الخميس بجائزة نوبل في الأدب لعام 2022. وتمنح الجائزةَ الأكاديميةُ السويدية، وتبلغ قيمتها 10 ملايين كرونة سويدية (قرابة 915 ألف دولار).

وعللت لجنة نوبل اختيارها إرنو، البالغة 82 عاما والمعروفة بمؤلفاتها ذات الأسلوب السهل الممتنع، بما أظهرته من "شجاعة وبراعة" في "اكتشاف الجذور والبُعد والقيود الجماعية للذاكرة الشخصية" .

وفي مقابلة على التلفزيون السويدي بعد الإعلان مباشرة، وصفت إرنو الفوز بأنه "شرف عظيم جدا" و"مسؤولية كبيرة". ولإرنو أكثر من 20 كتابا، وكثير منها نصوص مدرسية في فرنسا لعقود من الزمن، إذ تقدم واحدة من أكثر النوافذ الثاقبة على الحياة الاجتماعية لفرنسا الحديثة.

وفي شرح اختيارها، قالت الأكاديمية إنّ إرنو "تدرس باستمرار ومن زوايا مختلفة حياة تتميز بتباينات قوية فيما يتعلق بالجنس واللغة والطبقة".

وولدت الأديبة والأكاديمية الفرنسية آني إرنو في الأول من سبتمبر/أيلول 1940، وتقترب أعمالها الأدبية -ومعظمها سيرتها الذاتية- من مجالات علم الاجتماع.

French writer Annie Ernaux – awarded the 2022 #NobelPrize in Literature – was born in 1940 and grew up in the small town of Yvetot in Normandy, where her parents had a combined grocery store and café. Her path to authorship was long and arduous. pic.twitter.com/OZAfyPJZ9Z

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2022