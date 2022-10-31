نصف قرن على رحيل مالك بن نبي.. هل ماتت أفكاره الحضارية؟

الزخم التكنولوجي الذي راهن عليه مالك بن نبي لتطوير المجتمعات العربية والإسلامية، يشكل اليوم عاملا محفزا لتنفيذ المخططات الحضارية التي من شأنها إيقاظ العقل العربي، بحسب الباحث محمد بو الروايح.

الجزائر – لا يحيا الكاتب ولا يخلد إلا من خلال القراءة النقدية، فكلما كثر النقد لنصه، كثرت مجالات وجوده وحياته المعنوية، وربما يكتب له الخلود مع كبار الفلاسفة والعلماء كما هو الشأن مع أفلاطون وأرسطو وابن رشد وابن خلدون، هذه المقولة تكاد تنطبق تماما على تراث المفكر الجزائري الراحل مالك بن نبي.

لقد شغل الرجل دنيا العرب والمسلمين الفكرية والعقليّة خلال الربع الثالث من القرن الـ20 بآرائه التشخيصية لأزمة التخلف من منظور حضاري، ليتجاوز الأطروحات التقليدية السائدة في عصره، مستفيدا من دراساته للفكر الغربي وانفتاحه على المناهج الفلسفية الاجتماعية، بعد تأمل دقيق لواقع أمته ومنحنى تاريخها المتموّج بين الصعود والنزول.

وقد روت رحمة ابنة مالك بن نبي، في أحد حواراتها الصحفية، عن أبيها أنه قال "سأعود بعد 30 عاما ويفهمني الناس".

وبتاريخ 31 أكتوبر/تشرين الأول، يكون رحيل الفيلسوف مالك بن نبي قد دخل عامه الأخير لإتمام نصف قرن على وفاته منذ 1973، لكن تراثه الفكري لا يزال حاضرا بقوة في الأوساط النخبوية.

"إنسان ما بعد الموحدين" و"شروط النهضة" و"ميلاد مجتمع" و"القابلية للاستعمار" و"مشكلة الثقافة" و"الصراع الفكري" و"كومنولث إسلامي" و"الفكرة الأفريقية الآسيوية"، وغيرها من الرؤى الفكرية والفلسفية والسياسية، تشكل معالم رئيسية في مقاربة مالك بن نبي لأوضاع العرب والمسلمين، وترسم أمامهم سبيل الاستئناف الحضاري، فهل لا تزال تلك التصورات صالحة اليوم للراهن العربي؟ ماذا سقط منها؟ وماذا تغيّر بعده في 50 عاما تقريبا من التحولات الهائلة؟

دورة حضارية جديدة

يرى طبيب العيون محمد جاب الله، وهو أحد أبرز روّاد مالك بن نبي، أن أفكار أستاذه لا تزال كلها صالحة "من أجل النهوض بالأمة وبناء دورة حضارية جديدة لها".

وأوضح جاب الله في تصريح للجزيرة نت أن "عوامل الحضارة لا تزال عندنا معطلة، فأرضنا لم نحسن استغلالها لإطعامنا، ووقتنا مهدور في خلافاتنا وانشغالنا ببعضنا بعضا، وإنساننا يموت في البحر أو يصدر مادة رمادية لمخابر الغرب كما تصدر مواردنا الطبيعية لمصانعه".

ويبيّن الواقع أننا لا نزال في حاجة إلى كل أفكار مالك بن نبي، والكلام للمتحدث نفسه، لأن القابلية للاستعمار لا تزال قائمة، وكذلك عدم الفاعلية والتفكير الذرّي والشيئية والتكديس وعدم الاقتناع بصحة موروثنا الديني والحضاري وتفعيله في واقعنا.

ويقرّ جاب الله بأنّ الراهن العربي يختلف عن عهد مالك بن نبي من حيث الإمكانات المادية والمعنوية بعد خروج المستعمر، ولكن "وضع العرب أصبح أكثر تعقيدا وتشرذما وارتباطا بمن كانوا حينها يحملونه مسؤولية تخلفهم، أي الاستعمار".

بالمقابل، يرى جاب الله أن تنامي الوعي عند عديد النخب الإسلامية، وبالتحديد المنتجة للأفكار والمعتزة بموروثها الثقافي ومفكريها، من المتغيرات الإيجابية.

ويشدد على "حاجة الأمة اليوم إلى فهم أفكار مالك بن نبيّ وتنزيلها على أرض الواقع ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، أفرادا ومجتمعات".

الصمود في عصر العولمة

ومن جهته، يجزم الباحث محمد بو الروايح بصلاحيّة أفكار مالك بن نبيّ، بل إنها "ستشكل في المرحلة القادمة مرجعية لا غنى عنها في الدراسات الفكرية والحضارية".

ويتساءل بو الروايح عكسيّا: هل الراهن العربي مؤهل لحمل أفكار مالك بن نبي وتوظيفها في الانطلاق الحضاري والانعتاق الفكري؟ ليردّ بالقول: أعتقد من غير مبالغة أنه لا يزال بعيدا عن هذا المسعى، وأول ما يجب القيام به هو إعادة قراءة فكر مالك بن نبي في ضوء المرجعيات الحضارية الكلية التي صاغها والابتعاد عن الجدل في الجزئيات والمجزّأ.

ويؤكد بو الروايح، وهو نائب رئيس سابق بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بالجزائر، أن "أغلب أفكار مالك بن نبي مؤهلة للصمود في عصر العولمة وما بعد عصر العولمة، وإن حدث سقوط لها، فإنه يعزى إلى المتبنين والمفسرين".

وأوضح في تصريح للجزيرة نت أن بعض النقاد ذهبوا إلى أن نظريته حول الحضارة متجاوزة، كونه أسّسها على عناصر مستهلكة ومتهالكة لا تصلح لإدارة الشأن الحضاري، معتبرا ذلك "خطأ كبيرا وقع فيه هؤلاء، لأن مالك بن نبي لا يتحدث في المعادلة الحضارية عن الإنسان الزمكاني، بل عن الرسالي أو خليفة الله في الأرض بالتعبير القرآني".

وبالتالي، فإن نظرية مالك بن نبي حول الحضارة في عناصرها الثلاثة التركيبية: الإنسان والتراب والزمن، لا تزال تمتلك عوامل البقاء إلى مرحلة تاريخية متقدمة، على حد وصفه.

تحولات إيجابية وسلبية

من جهة أخرى، يعتقد بو الروايح أن التحولات الهائلة التي حدثت في المجتمعات العربية والإسلامية بعد نصف قرن من وفاة مالك بن نبي لها طابعان إيجابي وسلبي.

أمّا الإيجابي فهو أن الزخم التكنولوجي الذي راهن عليه مالك بن نبي لتطوير المجتمعات العربية والإسلامية، يشكل اليوم عاملا محفزا لتنفيذ المخططات الحضارية التي من شأنها إيقاظ العقل العربي، مشيرا إلى أن هذا الأخير "تاه في بيداء السياسة القُطرية ولم يلتفت بالقدر المطلوب لمقتضيات الوحدة التي دافع عنها مالك بن نبي".

وأمّا الطابع السلبي فهو أن تلك التحولات صاحبتها أيضا صراعات إقليمية أسهمت في تقهقر عملية البناء العربي والإسلامي، لأن "تطوير الفكر مرهون أساسا بوضع حد للصراعات، باعتبارها عامل تثبيط لأي مسعى حضاريّ".

كما يعتقد المتحدث أنّ ما تغيّر هو اتساع هوة التصدع العربي وقلة الأفكار الوحدوية التي دعا إليها مالك بن نبي، عبر "فكرة كومنولث إسلامي" وكتبه الأخرى مثل "المسلم في عالم الاقتصاد" و"ميلاد مجتمع"، خاصة في ظل تداعيات التطبيع مع إسرائيل.

وأشار كذلك إلى زيادة الحاجة إلى الإنسان النموذج (الرسالي) الذي علق عليه مالك بن نبي آمالا كبيرة في عودة العرب والمسلمين إلى مسرح الحضارة.

وما تغير أيضا، وفق الباحث بو الروايح دائما، هو تحول فكرة البيئة المنتجة (التربة الخصبة بتعبير مالك بن نبيّ) لنجاح أي مخطط تنموي أو مشروع حضاري إلى عملة نادرة أو متعذرة.

عقليّة الزبون

وفي الاتجاه الآخر، يجزم الأكاديمي عبد القادر بوعرفة، من جامعة وهران 2، "أننا لا نزال نتعامل مع فكر مالك بن نبي تعامل الزبون، ولا نزال نردد قال ويقول، وننعته بأعظم الألقاب وأفخمها، ونحن بذلك نقوم بوأده في كل ملتقى ننظمه أو دراسة ننجزها عنه".

وقال بوعرفة للجزيرة نت إن أفكار مالك بن نبي ولدت في زمن مضى وانقضى، ولم يبق منها إلا تلك التي لا ترتبط بالزمان ولا بالمكان ارتباطا وظيفيا، بل تسافر في متون النصوص المستقبلية، مثلما يسافر الخيال في أبعاد الزمان.

وقسّم بوعرفة، صاحب المؤلفات الغزيرة حول مالك بن نبي، تراث المفكر الجزائري إلى أفكار صالحة لكل زمان وعصر، وأخرى صالحة لكن تحتاج إلى تطوير وتجديد وفق مقاصد العصر ومطالب الغد، وثالثة غير صالحة لارتباطها بعصره فقط، وأخيرة غير صالحة لعصره وما بعده.

وعلى ضوء ما سبق، لم تعد القراءة التقليدية لفكر مالك بن نبي مفيدة وناجعة سواء لدارسها أو لموضوع الدراسة، فإعادة بسط وعرض ما كتبه هو من قبيل تحصيل الحاصل، وشرح الشرح، وتلخيص التلخيص، وهي عادة ألفها ومارسها كتاب الأمة الإسلامية منذ عصر الانحطاط، على حد تعبير بوعرفة.

تحويل بن نبي إلى صنم

ويعتقد بوعرفة أن البنابية (نسبة إلى بن نبي) كحركة تصحيحية تجاوزية لا يجب ربطها بالشخص، بل بالفكرة، فهي محاولة لا تريد العودة العمياء إلى ما كتب، بل تعمل على التجديد والإبداع فيما كتب.

وأضاف أن الدراسات المعاصرة تهدف إلى وضع إستراتيجية كفيلة بتكوين جيل من المفكرين القادرين على خوض غمار التحديات المستقبلية التي سيفرزها عصر ما بعد الطاقة والتكنولوجيا المهيمنة.

وشدد الباحث في الفلسفة على أنه إذا كان لكل جيل نوع من الكوجيتو (المبدأ الذي انطلق منه ديكارت لإثبات الحقائق بالبرهان، ونصه: أنا أفكر إذًا أنا موجود) يحدد معالم هويته في لحظة ممارسة التعبد الحضاري في هيكل الخلافة الربانية، فإن الكوجيتو الذي نتمثله في لحظة التدافع الحضاري هو "أنا أشهد إذن أنا موجود".

وخلص المتحدث إلى أنه لا ينبغي تحويل مالك بن نبي إلى صنم، بل "نجعلهُ رأس مال رمزيا، نستحضره لنفكر من خلاله، لا لكي يفكر لنا، لأنه انتهى ومضى".

وأوصى بجعل ما تبقى من فلسفة مالك بن نبي أرضية لتطوير مشروع فلسفة الحضارة، التي "تؤهل الإنسان الشاهد لدخول التاريخ للمرة الثانية، لأجل تحقيق مشروع العالمية الإسلامية الحضارية الثانية"، على حد تعبيره.