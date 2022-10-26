تشهد قطر أسبوعا ثقافيا يسبق مباريات كأس العالم 2022، لتتعدد وجهات مشجعي المونديال في معارض فنية مختلفة، أبرزها معرض "مطاحن الفن"، الذي يقام في مستودع شركة مطاحن الدقيق القطرية، وبيت النجادة التراثي رقم 15، الواقع في الدوحة، و"معرض لوسيل" الذي يعد تمهيدا لمتحف لوسيل المرتقب.

وافتتحت رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، أول أمس الاثنين معرض "مطاحن الفن"، بعد يوم من افتتاح معرض متحف لوسيل "حكايات عالم يجمعنا".

ويأتي معرض لوسيل المقام في غاليري متاحف قطر-الرواق، ويستمر حتى الأول من أبريل/نيسان 2023، ضمن فعاليات "قطر تبدع"، المبادرة الثقافية الوطنية التي تمتد على مدار العام، فاتحا أبوابه بالتزامن مع بدء توافد الزوار إلى الدوحة لحضور نهائيات بطولة كأس العالم 2022.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، بأن معرض لوسيل هو تمهيد لمتحف لوسيل الجديد المقرر بدء أعمال تشييده خلال العام 2023، كونه يعطي لمحة عن ترتيباته وتصميمه المعماري، ومجموعته الفنية العالمية. وجرى تصميم مبنى متحف لوسيل من قبل المكتب المعماري الحائز على جائزة بريتزكر، هيرتزوغ ودي ميرون، وسيقام في مدينة لوسيل، مسقط رأس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني مؤسس دولة قطر.

وقالت القيّمة الفنية في متحف لوسيل خلود الفهد "إن معرض متحف لوسيل "حكايات عالم يجمعنا"، يتألف من 247 قطعة، ويلقي الضوء على ماضي مدينة لوسيل وحاضرها ومستقبلها من خلال صور الآثار، وموقع لوسيل التراثي، ويعرض لوسيل اليوم كمدينة مزدهرة، كما أنه يعطي نظرة استشرافية على ما سيكون عليه متحف لوسيل".

ويندرج العديد من القطع المعروضة ضمن أكبر مجموعة لهذا اللون الفني في العالم من لوحات ورسومات ومنحوتات وصور فوتوغرافية ونصوص نادرة وفنون تطبيقية، جمعتها متاحف قطر، في حين تضفي المواد الرقمية التفاعلية رونقا على المعرض وتجربة الزائر، والتي تشمل أفلاما من إنتاج مؤسسة الدوحة للأفلام، بالإضافة إلى مقاطع صوتية من تأليف موسيقيين قدامى ومعاصرين من جميع أنحاء العالم.

ويضع معرض "حكايات عالم يجمعنا" متحف لوسيل وقطر في قلب عالم المحيط الهندي، ويستكشف كيف أن طرق التجارة التي تنقل عبرها الناس والبضائع وكذا الأفكار حول العالم أثرت في طريقة تفاعل الناس حتى يومنا هذا.

ويتيح المعرض لزواره روايات لأماكن تاريخية مثل القدس كمهد للأديان، وقرطبة في القرن العاشر، ونينوى، وبلاط السلطان سليمان.

"متحف مطاحن الفن 2030" هذا المعرض الرائع الذي يقدم رؤية المتحف و المشروع المعماري وحديقته المميزة من تصميم #Elemental و #VOGTLandscapeArchitects . تهانينا ل@Qatar_Museums و لفريق عمل المعرض و مديرته كاترين غرنيي. https://t.co/QsHdOFcCRB pic.twitter.com/RYvDzOiUcd — Ambassadeur de France au Qatar (@FranceauQatar) October 24, 2022

أما معرض "مطاحن الفن"، الذي يقام في مستودع شركة مطاحن الدقيق القطرية وبيت النجادة التراثي، الذي تم ترميمه مؤخرا، بمناسبة استضافة قطر لكأس العالم 2022، وانطلاق فعاليات "قطر تبدع"، المبادرة الوطنية الثقافية التي تستمر على مدار العام، فسيعرض مجموعة فنية عالمية استثنائية، تم اقتناؤها على مدار العقود الأربعة الماضية، بالإضافة لأعمال متعددة التخصصات تتسم بتنوع كبير، وتغطي فترة زمنية من عام 1850 وحتى الوقت الحاضر.

وفي مبناه الرئيسي، الذي تبلغ مساحته 80 ألف متر مربع (بما في ذلك 23 ألف متر مربع من مساحات العرض)، سيعرض متحف مطاحن الفن -الذي سيستغرق إنهاؤه 8 أعوام- أعمالا مميزة من الفنون البصرية والهندسة المعمارية والتصميم والأفلام وديكورات الأفلام والأزياء والمصنوعات اليدوية.

وستقدم مطاحن الفن، باعتبارها مؤسسة رائدة في البلدان غير الغربية، الفنون الحديثة والمعاصرة من جميع مناطق العالم، من خلال سرديات متعددة لتاريخ الفن.