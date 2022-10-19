يولي معرض فرانكفورت للكتاب الأدب الأوكراني اهتماما كبيرا هذه السنة، بعد 8 أشهر من بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، وسيكون بعض المؤلفين الأوكرانيين حاضرين بقوة في الحدث الأهم عالميا في مجال النشر، كما سيشهد كلمة بالفيديو للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ويستقطب المعرض كل عام عشرات آلاف الزائرين من أنحاء العالم، ومئات العارضين على مدى 5 أيام، ومن المقرر أن تلقي زوجة زيلينسكي أولينا زيلينسكا أيضا كلمة خلال حدث مواز.

وقال مدير المعرض يورغن بوس إن الحدث "يحافظ على روابط وثيقة مع قطاع النشر الأوكراني منذ سنوات طويلة"، وإن إدارة المعرض تريد تقديم دعم مباشر للأوكرانيين اليوم "في ظل تعرضهم للهجوم الروسي".

وأضاف بوس أن نسخة 2022 من معرض فرانكفورت تقام بشكل شبه طبيعي، بعد "سنتين صعبتين" خلال جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وكانت نسخة 2020 أقيمت افتراضيا، بينما لم يشارك في نسخة العام التالي حضوريا سوى نحو 200 كاتب.

وتقام الدورة الحالية للمعرض حضوريا من دون أي قيود، غير أن عدد البلدان المشاركة (أكثر من 80) لا يزال أدنى من ذلك المسجل سنة 2019 قبيل الجائحة.

مشاركة أوروبية وحظر لروسيا

ومن بين أبرز المشاركين الأوكرانيين في الحدث الكاتب والمترجم والموسيقي سيرغي جادان؛ أحد أبرز الأسماء في المشهد الثقافي في بلاده.

هذا الكاتب الذي أخذ استراحة من مسيرته الأدبية لتخصيص وقته للمساعدات الإنسانية ودعم الجيش الأوكراني بعد انطلاق الغزو الروسي في فبراير/شباط سيتلو قصائده في المعرض ويشارك بمقابلات.

وحظر منظمو المعرض أي مشاركة لممثلين عن الحكومة الروسية هذا العام. في المقابل، وُجّهت دعوات إلى معارضين روس معروفين بمواقفهم المناوئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كما أن ليونيد فولكوف المقرب من المعارض الروسي المسجون حاليا أليكسي نافالني، وإيرينا شيرباكوفا العضوة في منظمة "ميموريال" غير الحكومية الروسية التي كانت من بين الفائزين بجائزة نوبل للسلام هذا العام؛ سيتطرقان إلى وضع المعارضة في روسيا.

كذلك تضم قائمة المشاركين الكاتب الروسي الشعبي لقصص الخيال العلمي دميتري غلوخوفسكي الذي صنفته موسكو أخيرا "عميلا خارجيا" وأدرجت اسمه على قائمة الأشخاص المطلوبين بعد تنديده بالحرب في أوكرانيا.

ويتناول المعرض أيضا مواضيع أقل سخونة، بينها تقديمه نظرة معمقة عن مجتمع "بوك توك" الآخذ في التنامي على شبكة "تيك توك"، والذي ينشر فيه المشاركون مقاطع فيديو قصيرة لإعطاء رأي أو مناقشة كتب قرؤوها.

ومن بين الأسماء الأخرى في المعرض الكاتب التنزاني عبد الرزاق جرنة الحائز جائزة نوبل للآداب لعام 2021، والبريطاني الباكستاني محسن حميد، والممثلة الأميركية من أصل ألماني ديان كروغر، وكاتبة القصص البوليسية الأميركية دونا ليون.

وتحلّ إسبانيا ضيفة شرف على نسخة هذا العام من المعرض الذي يُفتتح الثلاثاء بمشاركة العاهل الإسباني فيليبي السادس وزوجته ليتيسيا، إضافة إلى الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.

ويحضر المعرض كتّاب إسبان من الصف الأول، كما تُخصص معارض لرسامين إسبان ولقصص ترويها أفلام ورسوم ومنشآت فنية.

ويعود معرض فرانكفورت إلى القرون الوسطى، إذ أقيمت النسخة الأولى منه بعيد اختراع الطباعة على يد غوتنبرغ في ماينتس.

حرب اتحادات الناشرين

بالتوازي مع القتال المستمر على الأراضي الأوكرانية، اندلعت في الأشهر الأخيرة حرب بيانات بين اتحادات كتّاب وأدباء وناشري الدول الواقعة ضمن محيط مسرح الأحداث، وأهمها روسيا وأوكرانيا وبلدان البلطيق فضلا عن البلدان الأوروبية المختلفة وأبرزها ألمانيا.

وأعربت اتحادات ناشرين أوروبية، بينها مجلس أمناء جائزة السلام الألمانية لتجارة الكتب و"رابطة الناشرين الإيطاليين"، عن تضامنها مع أوكرانيا وإدانتها للحرب الروسية.

وطالب الأمين العام لاتحاد الناشرين الدوليين خوسيه بورغينو بدعم اتحاد الناشرين وبائعي الكتب الأوكرانيين.

في المقابل، أيّد اتحاد كتاب روسيا -في بيان سابق وقعه رئيسه نيكولاي إيفانوف- مواقف بلاده، مؤكدا أن "كتّاب روسيا متحدون مع الجيش الروسي الذي يؤدي عملًا احترافيًّا بمهنية عالية".

وأعرب اتحاد كتّاب روسيا عن قدرته ورغبته في أن يصبح "حلقة وصل بين روسيا وأوكرانيا، من خلال حوار الثقافات والموروث الإبداعي، وذلك لإعادة ما تمزق من العلاقات"، حسب تعبير البيان.