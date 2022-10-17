الدكتور حمد الكواري: كأس العالم في قطر نموذج لتعارف الأمم وتفاعل الثقافات

أكد الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية، أن تنظيم كأس العالم 2022 بقطر سيعد نجاحا للتعايش الدولي وتدشينا لمرحلة حضارية مهمة في العلاقات بين العرب والمسلمين وبين سائر دول العالم.

وأضاف الدكتور حمد الكواري أن الثقافة روح الشعوب، وأن لقطر دورا محوريا ثابتا في تعزيز هذه المقولة على مر العقود والسنوات، وأن تنظيمها كأس العالم 2022 يأتي في إطار هذا الدور الريادي.

وأوضح أن الرياضة وسيلة دبلوماسية ضمن موجهات الدبلوماسية الثقافية عامة، فالوعي بدقة هذه المرحلة يستدعي من الإعلام أن يستثمر كل الجوانب الثقافية التي تحول الحدث إلى قوة ناعمة.

جاء ذلك خلال ندوة فكرية نظمها نادي الكتاب العربي بجامعة جورجتاون في قطر مساء أمس الأحد، احتفاء بالطبعة الثانية من كتابه "على قدر أهل العزم.. سيرة فكرية" الذي أصدرته دار بلومزبري- مؤسسة قطر للنشر.

وفي كلمته، أكد الكواري أن "قطر تدشن مرحلة حضارية مهمة في العلاقات بين العرب والمسلمين وبين سائر دول العالم، وسيكون نجاح كأس العالم نجاحا للتعايش الدولي والسلم والتفاعل الإيجابي بين الثقافات".

وأضاف أن مناسبة كأس العالم "ليست مناسبة رياضية فحسب، بل تتخطاها لتكون عرسا حضاريا ضمن الدبلوماسية الثقافية التي لها تأثيرها الفعال في ترسيخ صورة بلاد ومجتمع وحضارة ما في أذهان الزائرين، وقطر تدرك دون شك أهمية هذا الرهان ودوره البناء"، داعيا لاغتنام هذه الفرصة التاريخية كل من موقعه لكسب الرهانات المجاورة للنجاح الرياضي.

دور المثقف

استهل الكواري كلمته بالقول "إن الثقافة التي لا تنتج الأسئلة هي ثقافة جامدة، مثل اللغات التي لا تطور نفسها فمصيرها الزوال، كما أن المثقف مدعو إلى بسط أسئلته دائما فهو في كل مرحلة من مراحل التاريخ يعيش الصراع، وما الصراع غير مظهر من مظاهر تمسكه بالسؤال عن وضعه ودوره في مجتمعه وفي الحضارة الإنسانية".

وأردف "كثيرا ما قلت إنني مشغول بالأسئلة لأنها تجعلني يقظا لما يطرأ في حاضر مجتمعي وحضارتي من مشاغل وتحديات، وعندما طرحت عليّ فكرة إعادة طباعة كتابي "على قدر العزم" وجدت نفسي أمام أسئلة كثيرة، لا شك أنها خامرت أذهانكم أيضا، إذ هل من المناسب أن نعيد اليوم النقاش بشأن الموضوعات التي طرحتُها في هذا الكتاب قبل سنوات، والحال أننا نعيش في وضع عالمي يشهد حربا ترتبت عليها أوضاع اقتصادية قاسية تجعل البشرية أمام شفير حرب عالمية ثالثة مع احتمال تكوين نظام عالمي جديد".

وأضاف متسائلا، هل هناك مبررات فكرية جادة لإعادة طباعة الكتاب في الدوحة اليوم التي تستضيف أكبر حدث في العالم يجمع قوميات وأجناسا ومستويات اجتماعية واقتصادية متعددة، وما أهمية أن أقدم اليوم كتابي في المدينة التعليمية وفي واحدة من أبرز الجامعات في العالم؟

وأجاب "أعتقد أن الأسئلة المتعلقة بالثقافة والمعرفة تتلبس بالمثقف العربي مثلما تتحرك في حصون المعرفة، فالجامعة الرائدة هي الحصن الذي يرعى الأسئلة والجامعيون في كل مجالات العلم يعملون بدافع السؤال في جميع أبحاثهم أيا كانت الظروف والسياقات".

"على قدر أهل العزم"

وعن سيرته الفكرية يقول الكواري إن "على قدر أهل العزم" من بين كتبه الأخرى، يعد الكتاب الأقرب إليه "لأنه يقدم رؤيتي الفكرية لعصارة معارفي ومواقفي وآرائي، وبقدر ما كانت هذه الرؤية ثمرة تجربتي الشخصية في الحياة، فإن الكتاب ليس سيرة ذاتية، إذ أعتقد أنه لم يَحِن الوقت بعد لكتابتها وروايتها على الناس".

ويضيف "وجدت من الأنسب أن أفيد الناس بهذه الرؤية دون أن أنفي تلبس تجربتي الفكرية بما واجهته في حياتي الشخصية، فبينهما نوع من الاشتباك إلا أنني غلبت السيرة الفكرية عن ما هو شخصي وعملي، ولا شك أن مجمل الأفكار المطروحة في الكتاب مصهورة في فرن الحياة، فلا حديث عن أفكار مهمة ومستقبلية دون أن تكون هي نفسها ثمرة تجربة وجودية، فقد استفدت أيما استفادة من تجربتي الدبلوماسية والسياسية، وجعلتُ من الثقافة المحك الأساسي لكل أعمالي، فأصبحت شغلي الشاغل وخبزي اليومي".

وعن نشاطه الدبلوماسي والثقافي، يقول "ما زلت إلى حد هذا اليوم متشبثا بالثقافة كأساس موجه لكل ما تصبو إليه الإنسانية، فالثقافة عندي صنو للمسؤولية الأخلاقية والاجتماعية في السياسات الداخلية والخارجية والوطنية والدولية، لذلك عرضت رؤيتي في 9 فصول، يختص كل فصل منها بقضية متصلة بواقعنا الحضاري في مختلف مكوناته، ومتصلة بالثقافة العربية بهواجسها وآمالها وانكساراتها وأزماتها، فلا يمكن لأي خطاب ثقافي أن يدعي الخصوصية دون أن ينغمس في القضايا الحارقة لثقافته".

ويردف "حتى أني لما كنت وزيرا للثقافة والفنون والتراث ورئيسا للجنة العليا لفعالية "الدوحة عاصمة الثقافة العربية" اهتديت إلى شعار معبر عن إيماني بذلك في صيغة "الثقافة العربية وطنا والدوحة عاصمة".

ويتابع "لم تكن القضايا التي شغلتني محدودة في أفقها الزماني والمكاني، فهويتي العربية الإسلامية لم تغمض عيني عن النظر في آفاق الثقافة العالمية، ووجدت نفسي أطرق موضوعات لا تتطلع فقط إلى تقديم حلول أو بدائل في مرحلة تأليف الكتاب وإنما ضمنتها تلك النظرة البعيدة التي تلامس الإنسان العربي في قادم الأيام أيضا، فلطالما رأينا مفكرين وفنانين وأدباء في عصر النهضة الأوروبية يسبقون عصرهم فتكتمل أفكارهم بتحققها بعد قرنين، وكذلك شأن فلاسفة التنوير الذين استبقوا الثورة الفرنسية بعشرات السنين فمهدوا لاندلاعها متجاوزين لحظة انبثاق أفكارهم وتصوراتهم. ذلك هو الفكر دائما مستقبلي واستباقي".

ويستدرك الكواري "كنت واعيا بأن التفكير في القضايا الثقافية يحمل طابع المعاصرة دائما ما دامت هذه القضايا غير عابرة بل تتلبس بالأسئلة الكبرى للثقافة العربية في علاقاتها بالثقافات الأخرى، وكنت أقارب تلك القضايا بضمير المتكلم، ولكنني أعبر عن هواجس أجيال عربية خاضت معارك الفكر العربي لكي ينتقل العالم العربي من مرحلة التقليد إلى مرحلة التحديث، فصوتي هو صوت آلاف المثقفين الذين ظلوا يرفعون الشموع ليضيؤوا درب الأجيال القادمة".

الإسلام والحضارة الإنسانية

وعن تعدد الثقافات، قال رئيس مكتبة قطر إن "الانتماء إلى الثقافة العربية الإسلامية ليس أمرا هينا، لدينا مسؤولية أخلاقية يفرضها هذا الانتماء لأن ثقافتنا على مدى تاريخ ازدهارها كانت حارسة للمبادئ الإنسانية الهادفة إلى سعادة الإنسان، ولم تبخل على الثقافات الأخرى بشيء من المعارف والعلوم، فقد كان بيت الحكمة ينقل المعارف إلى الشعوب الأخرى وينشرها دون شرط اللغة أو الدين أو العرق".

وضرب المثال بـ"بيت الحكمة" قائلا إن الخليفة المأمون كان يدرك أن حصيلة المعارف والعلوم ملك للبشرية قاطبة، فكان دور بيت الحكمة احتضان الحوار الحضاري بين العرب وسائر الثقافات، "وسارت الثقافة العربية على هذا النهج طويلا، فأفادت الأمم وأخرجت أوروبا من ظلماتها، ومع ذلك ليس ذلك مِنة عربية، بل هو إسهام إيجابي في الحضارة الإنسانية التي تعمد الغرب للأسف الشديد التنكر لدور حضارات الأمم الأخرى في بنائها".

وفي هذا السياق، أفاد الكواري بأن تدفق ثقافات مشجعي كأس العالم ليس غريبا عنا، "فقد اعتاد الجسد الاجتماعي على تقبل الثقافات المختلفة ما دامت تحترم خصوصيتنا الثقافية، وعلى امتداد مسيرتي الدبلوماسية والسياسية والثقافية آمنت بأنه لا يوجد سلم تفاضلي للقيم التي تزخر بها ثقافات العالم لأن جميع هذه الثقافات متساوية في الكرامة والحقوق، وهي تشكل في تآلفها وتنوعها توليفة الحضارة الإنسانية. ولا ينفي إيماننا بالحوار الثقافي تمسكنا بهويتنا وخصوصيتنا الثقافية، وهو شأن جميع المجتمعات التي من حقها أن تحافظ على مقومات هويتها في حوارها مع الثقافات الأخرى".

وليست الهوية بما هي وعي بالمقومات الذاتية لثقافة ما وتفاعل دائم مع الثقافات المتنوعة بمسألة مهملة في أسئلة الثقافة العربية اليوم، بحسب الكواري، "فسؤال الهوية مستمر باستمرار التحولات التي تعيشها المجتمعات، وقد يقلل البعض من شأن طرحه دائما، أو يعتقد أن العرب لا شغل لهم، عند انسداد الآفاق غير تقليب هذا السؤال. ليس ذلك صحيحا، فكل الأمم تعيش هذا السؤال على الدوام، لأن الهوية غير ثابتة بل هي متحولة، وعلى كل أمة أن تطرح سؤال هويتها كلما واجهت التحديات والاختبارات الكبرى".

صحوة نقدية

ودعا الكواري إلى صحوة نقدية "فليس من المعقول أن تتصرف بعض القوى العظمى بحرية كاملة عندما يتعلق الأمر بأمنها ومصالحها وتتجاهل الأمن الثقافي لشعوب أخرى، لذلك فإن عالم الجنوب ما يزال يدفع ثمن حروب وصراعات لا ناقة له فيها ولا جمل، ولم تزل تنهال عليه فواتير الرخاء والصدام التي يطالب بتسديد ثمنها للعالم المتقدم، وهو في كل حال مجرد خام أو وقود أو ساحة خلفية لهذا العالم الذي يزداد توحشا في أوقات الحرب والسلم".

وأردف للحضور "لأصارحكم القول إن تفكيري لم يعد ينصب منذ معركة اليونسكو، على تلك الثنائية الرهيبة التي يعيشها العالم، ثنائية الفقر والغنى، المركز والهامش، التابع والمتبوع، بل صار فكري متعلقا بأمل أو بحلم تجاوز تلك الثنائية إلى الشراكة وهدم الأسوار بين الثقافات والتلاقي والأخذ والعطاء وعلاقة متوازنة تسود الجميع ومستقبل أفضل للبشرية. ولكنني وجدت مع الحرب الأخيرة وموجات الخوف والجوع والترقب التي تكتسي العالم الفقير، أن الطريق لم يزل طويلا وأن على المثقفين وأصحاب الضمائر الحية في العالم أن يضاعفوا الجهد والعمل حتى يفسحوا الطريق لأصواتهم كي تحلق في سماء الإنسانية".

وقال الكواري إن المطلوب من الدبلوماسية الثقافية هو "بناء الإنسان عبر الثقافة وإدماج الثقافة في التنمية البشرية وتحقيق التفاهم بين الشعوب، إسهاما في بناء ثقافة السلام".

وختم الكواري باقتباس من كتابه قائلا إن "قضيتنا جميعا على الصعيد العالمي لنروي روايتنا المشتركة ونصنع أملا جديدا وحلما مشتركا أرحب للتعددية الثقافية القائمة على الحقيقة وإنقاذ الإنسان الكوني من يأسه من الأخوة الجامعة بين بني البشر".