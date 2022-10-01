رام الله – "لا، هذه ليست حكايتي. إنها حكاية جدار قرر أن يختارني شاهدا على ما يقول ويفعل.. لقد أعطاني الجدار صفاتي وألقابي كلها منذ بداية المشوار، في المخيم على هامش المدينة، في السجن، وفي قلب امرأة أو على أطرافه".

بهذه الكلمات، لخص الأسير ناصر أبو سرور روايته "حكاية جدار" بما تحمله من تناقضات الإيمان والخيبة، واتساع أفق الحرية وضيق الجدار، والتماهي في الحب والتخلي عنه، في تجسيد واقعي للفلسطيني اللاجئ، الثائر المناضل والمعتقل، الابن والحبيب.

الرواية التي صدرت مؤخرا عن دار الآداب اللبنانية -وكانت ضمن ترشيحات الناشر للجائزة العالمية للرواية العربية عن أفضل عمل روائي لعام 2023- جاءت في جزأين، الأول يحكي عن اللجوء والولادة والثورة والنضال والسجن، وكل ما رافقه من انتصارات وتخبط وانكسارات ربط خلالها بين الخاص والعام، والثاني حول فسحة الأمل بحب وُلد على جدار السجن وحرر وجدان صاحبه من أسره، قبل أن تكتب نهايته على نفس الجدار.

سيرة ناصر

الرواية أقرب ما تكون إلى سيرة ذاتية لناصر الذي ولد عام 1969، وعاش في مخيم عايدة بين مدينتي بيت لحم وبيت جالا، وخلال فترة دراسته الأدب الإنجليزي بالجامعة في أوائل العام 1993 نفذ مع رفاقه عملية استهدفت ضابطا إسرائيليا اعتقل على إثرها وحكم عليه بالسجن المؤبد مدى الحياة.

وخلال وجوده في السجن تمكن من إنهاء دراسته الجامعية واستكمال درجة الماجستير في تخصص الدراسات الإقليمية، وأصدر ديوان شعر بعنوان "عن السجن وأشياء أخرى".

يختار ناصر لجوء عائلته من بلدته الأصلية -بيت نتيف القريبة من مدينة الخليل في الداخل المحتل- بداية الحكاية.

وتستمر رحلة العائلة مرورا بالوصول إلى مدينة بيت لحم؛ لاجئةً في خيمة مخيم محاط من جهاته الأربع، ثم زواج الأب من "مزيونة" بنت القرية التي تحولت إلى "ربة خيمة" ولم يتجاوز عمرها الـ14 عاما.

ولمزيونة الأم -التي أهدى الكاتب روايته لها- حضور كبير في الرواية، التي وقّعها باسمها "ناصر مزيونة أبو سرور".

مزيونة التي تزينت بثوب فلسطيني طُرز بالحرير الأحمر كانت قد خبأته ليوم الإفراج عن ناصر، تحملت مشاق سفر طويل بالحواجز لتصل إلى رام الله وتشارك أمسية توقيع الرواية، وشاركتها فرحتها عشرات من نساء المخيم.

تقول مزيونة للجزيرة نت "منعت من زيارته 7 سنوات، بكيت حتى جفت عيوني".

المخيم… الجدار الأول

وللمخيم في حياة ناصر مساحته، وهو الطفل الخامس في عائلة عانت اللجوء بكامل تفاصيله، ولم يعرف من خارج عالمه سوى جدار من بيوت مدن أحاطت المخيم وأدارت له ظهرها.

ورغم فضوله الذي أخرجه منه مراهقا، إلا أن ناصر بقي مسكونا بالمخيم أينما حل دون أن يتمكن من الإمساك بزمان ومكان له، يقول "رواية المخيّم نص لا زمان ولا مكان فيه.. يكتب روايته الخاصة باذلا أقصى ما استطاع".

وتقول والدته "كان ناصر يلوم والده دائما على خروجه من قريته وعيشنا بالمخيم، وكلما طلب منه والده أن يهدأ خوفا من اعتقاله، يرد أنه لن يبقى في المخيم إلى الأبد، وأنه لن يهدأ قبل أن يحقق حلمه بالعودة".

ومن حديث المخيم والأب اللاجئ الذي لا ينفك يلوم نفسه على ما لم يزرعه في أرضه قبل هجرته، يصل ناصر إلى الانتفاضة الأولى التي تلقفها وانخرط بها كأول الفرص نحو مواجهة منظمة للاحتلال تحقيقا لحلم العودة.

ليس هو فقط، بل كل أبناء المخيم أرادوا العودة، يقول في أحداث الرواية "رأى المخيم في الانتفاضة لحظة تاريخية، وأزمة حبلى بالفرص من شأنها إن أحسن إدارتها واستغلال مكوناتها أن تفتح ما أغلقت في وجهه من بوابات".

هذه الانتفاضة التي خلقت جيل الحجارة التي كان ناصر واحد منه، جعلتهم أيضا "أصحاب قضايا" يرصدها بكل تحولاتها، منذ اندلاعها في العام 1987 وحتى بداية الخيبات قبل اعتقاله 1993، ونهايتها في اتفاق أوسلو الموقع في نفس العام بعد اعتقاله.

لا يقدم ناصر في روايته تفاصيل اعتقاله وسببه، قافزا عنها إلى فترة التحقيق، والتي يلخصها لصعوبتها "في قسم التحقيق أنت كل شيء، ولا شيء أنت".

أحلام متكسرة بالحرية

ورغم أن السجون شهدت في السنوات التي أعقبت توقيع اتفاقية أوسلو، الإفراج عن كثير من الأسرى، إلا أن ناصر كان من الأسرى الذين كانوا في الدفعات الأخيرة التي تراجعت إسرائيل عنها.

29 عاما عاشها ناصر في سجون الاحتلال، شهدت خلالها تحولات كثيرة أهمها اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، التي اعتبرها إعادة ضبط المشهد الفلسطيني، على يد جيل حاولت اتفاقيات السلام سلخه عن قضيته، وكتب "قاتل جيل أوسلو كما لم نقاتل من قبل مكذبا كل ما حللناه وتوقعناه".

ظل ناصر مسكونا بأمل الحرية، وكانت صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل والمقاومة 2011 مناسبة لإحيائه، ولكنه سرعان ما تلاشى بعد رفض إسرائيل الإفراج عن قدامى الأسرى.

وفي العام 2013 تجدد الأمل مرة أخرى، وذلك بعد اتفاق مع السلطة الفلسطينية يقضي بعودة التفاوض مقابل الإفراج عن قدامى الأسرى على 4 دفعات يفصل بين كل منها شهران.

وبالفعل بدأ تنفيذ الاتفاق وكان ناصر ضمن الدفعة الثالثة التي أفرج عنها آخر يوم في العام 2013، ولكن الاحتلال استبدل اسمه قبل ساعات، ليبقى ناصر و29 أسيرا من قدامى الأسرى في السجون حتى يومنا هذا، بعد تراجع إسرائيل عن الإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة.

يصف ناصر مشهد الترقب الذي عاشه وبقية الأسرى بالقول "إما حياة بعده وإما تعلق على جدار من نار".

الحب والتخلي

ما انتشل ناصر من هذه النار آنذاك كان محامية قادتها الصدفة لزيارته والوقوع في حبه فيما بعد، ورغم يقينه بعدم اكتمال تجربة الحب، وأنه لا محال سيصطدم بجدران حاجزة، إلا أنه عاشه بكل تفاصيل التجربة، حتى كانت النهاية بعد 3 سنوات.

يقول عيسى قراقع، الكاتب ومدير المكتبة الوطنية التي أشرفت على طباعة الرواية وتنظيم الأمسية، إن ما تقدمه الرواية هي قصة إنسانية لأسير تفوق على مفهوم السجن الذي أراده الاحتلال، فلم يتحول إلى قطعة من الجدار، واستطاع بقوة الحب التحليق بفكره في سماء الحرية.

وإنسانية الرواية وخطابها العالمي هما ما أهّلاها للترشح لجائزة مهمة، كما يقول قراقع للجزيرة نت، في دلالة واضحة على أن قضية الأسرى الفلسطينيين هي قضية إنسانية عالمية.

ولعل ما يميز هذه الرواية عن غيرها من أدب السجون، كما يقول قراقع، هو عُزلة الأسير طوال 29 عاما عن الخارج، وما رافقها من تطورات وأحداث وتغيرات لم تكن واضحة في الرواية، وهو ما يؤكد أن الأسير اجتهد ليبقى مواكبا لكل ما يجري في العالم وليس على الساحة الفلسطينية فقط.

هذا الاجتهاد في مواكبة عالم لم يعد يعيشه خارج الجدار؛ قدم للقارئ رواية تُلخص فلسطين وقضيتها وشعبها ونضالاته وخيباته أيضا في 343 صفحة "وعِرة القراءة".