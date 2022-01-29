معهد الجزيرة ينشر دليل "كيف تحكي القصة في التلفزيون"

نشر معهد الجزيرة للإعلام إصداره الجديد دليل "كيف تحكي القصة في التلفزيون" الذي أعده الزميل الدكتور محمد البقالي، مراسل الجزيرة في باريس، والذي يتناول عملية إنتاج التقرير التلفزيوني الميداني بكافة مراحله.

ويركّز الدليل، في أكثر من 100 صفحة، على التقرير التلفزيوني الميداني وخصائصه ومميزاته وآليات تنفيذه، بدءا من مرحلة إعداد المراسل لنفسه معرفيا وعمليا، ومرورا بكافة مراحل إنجاز التقرير: من اختيار الفكرة إلى المونتاج ونشر التقرير، ومن ثم يُعرّج على التغطية الحيّة والخصائص التي يجب على المراسل التحلي بها أثناء تلك التغطيات.

وحسب مقدمة الدليل، فإنه يهدف بشكل أساسي إلى "تقديم تفصيل لصفات المراسل التلفزيوني الناجح، مواصفات التقرير التلفزيوني أو الريبورتاج الجيد، مع أمثلة عملية تسهل الفهم وتوضح المعنى".

وأعدّ الدليل البقالي الذي يملك خبرة أكثر من 16 عامًا في إعداد التقارير التلفزيونية، خلال عمله مراسلا في مناطق متعددة حول العالم.

وشارك في تغطية أحداث كثيرة من بينها: الثورة التونسية، الحرب في ليبيا، موجات اللجوء إلى أوروبا، الحرب بين أرمينيا وأذربيجان، مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني، والعديد من الأحداث الأخرى التي شكلت لديه خبرة عملية واسعة فيما يتعلق بالتقارير التلفزيونية والتغطيات الحية.

ويأتي هذا الدليل كأول إصدارات هذا العام، ويعمل معهد الجزيرة للإعلام على نشر مجموعة أخرى متنوعة خلال الشهور القادمة.