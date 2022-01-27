بالتعاون مع معهد الجزيرة للإعلام.. إطلاق مشروع "نحو إعلام رقمي مستدام ومبتكر"

أطلق معهد الجزيرة للإعلام والمركز الدولي للصحفيين في واشنطن، أمس الأربعاء، برنامجا متخصصا لدعم وإطلاق مشاريع إعلامية رقمية مستقلة ناشئة تقودها فئة الشباب، عبر تجربة تدريب تمتد لأشهر في مجال تأسيس أو تطوير الشركات الإعلامية الناشئة والمتخصصة في المجال الرقمي.

وسينفذ برنامج "مدرج" في العاصمة الأردنية عمّان، وهو واحد من مشاريع زمالة نايت التابعة للمركز الدولي للصحفيين في الشرق الأوسط.

ويعمل المشروع -عبر برنامج تدريبي من تصميم ودعم معهد الجزيرة للإعلام- على تمكين الصحفيين والصحفيات والمتخصصين في قطاع الأعمال وتكنولوجيا المعلومات أصحاب الاهتمام بالعمل الإعلامي، من خلال فرص تدريب، واحتضان لتأسيس شركات صغيرة ناشئة في مجال الريادة والإعلام الرقمي، وتقديم الحلول التقنية والفنية، والمساهمة في عملية التحول الرقمي لغرف الأخبار وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مدير المبادرات الإعلامية منتصر مرعي "إن البرنامج سيساهم في تطوير الخبرات الرقمية للمؤسسات الشبابية الناشئة، ويعزز الرقمنة لدى الأجيال الجديدة، ويساعد الصحفيين الشباب على فهم أطر عمل الوسائل الإعلامية المهنية من خلال رفع الوعي بالأخلاقيات الصحفية وتطبيقاتها في شتّى جوانب البيئة الرقمية".

التحول الرقمي

وأضاف مرعي "نسعى في هذا البرنامج إلى رفع كفاءة الصحافة الرقمية، والتسريع في عملية التحول الرقمي بما يخدم احتياج المجتمعات التي بات لديها اهتمام كبير بالمعلومات، والمساهمة في خلق بيئة خالية من الممارسات غير المهنية وغير الأخلاقية في العمل الصحفي لدى الشباب".

ويهدف المشروع إلى تمكين المؤسسات الإعلامية العربية من التحول رقميا، ودعم المؤسسات الإعلامية الرقمية لإنتاج محتوى يساهم في إثراء المحتوى الرقمي العربي، والعمل على تأسيس مؤسسات إعلامية عربية رقمية مجتمعية، وتطوير معرفة الصحفيين كي يصبحوا قادرين على فهم آليات البرمجة والخوارزميات المختلفة، فضلا عن تطوير مهارة الصحفيين في أدوات وآليات البحث عبر الإنترنت.

وسيحصل المشاركون الذين سيتم اختيارهم، على تدريب وتأهيل على الإعلام الحديث، والعلاقة بين الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وأخلاقيات العمل الصحفي، وإدارة المؤسسات الصحفية، وتصميم الخطة التسويقية، ورسم خطة الأعمال والنموذج الإداري للمؤسسات الإعلامية في العصر الرقمي، ضمن تجربة فريدة من التدريب والإشراف والمتابعة المكثفة لمدة شهرين. وتستقبل طلبات الالتحاق حتى 15 فبراير/شباط المقبل.