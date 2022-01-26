أطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب دورته 53 اليوم الأربعاء في مركز مصر للمعارض الدولية بمشاركة 1073 ناشرا مصريا وعربيا وأجنبيا وتوكيلا من 51 دولة.

وبذلك يستعيد المعرض موقعه السابق في الخارطة السنوية للمعارض الدولية، بعدما أقام دورته السابقة عام 2021 استثنائيا في فصل الصيف بسبب جائحة فيروس كورونا.

افتتح المعرض رسميا رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم ورئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب هيثم الحاج علي وعدد من السفراء والدبلوماسيين العرب والأجانب في مصر. ويستقبل المعرض جمهوره بداية من غد الخميس.

مشاركة عربية وأجنبية

وذكرت وكالة الأنباء السعودية إن المملكة تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام من خلال 39 دار نشر تقدم أحدث الكتب والإصدارات، فضلا عن المشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية بالمعرض.

أما وزارة الثقافة والفنون الجزائرية فقالت -في بيان- إن أكثر من 600 عنوان من كتب ومنشورات خاصة بدور نشر جزائرية ستشارك في المعرض، إضافة إلى حضور 7 أدباء وشعراء. وتشارك سلطنة عمان في المعرض ممثلة في وزارتي "الثقافة والرياضة" و"الشباب والإعلام" بعدد من الإصدارات تهدف إلى التعريف بالثقافة العمانية وإبراز الإنتاج الفكري العماني.

ترفع الدورة المستمرة حتى السابع من فبراير/شباط المقبل شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل" في حين اختير الكاتب الراحل يحيى حقي "شخصية المعرض" هذا العام.

الأديب والروائي المصري الراحل يحيى حقي (1905-1992م) (مواقع التواصل)

وتحل دولة اليونان "ضيف شرف" المعرض عبر برنامج ثقافي زاخر، يشمل مناقشة عدد من الإصدارات والأعمال المترجمة عن الحضارتين اليونانية والمصرية القديمة.

يستضيف المعرض هذا العام ضمن برنامجه الثقافي مجموعة من الكتاب والمفكرين والشعراء المصريين؛ منهم نجيب الحصادي وإبراهيم عيسى وسلوى بكر وأحمد الشهاوي، إضافة إلى الاحتفاء بمئوية ميلاد بعض الأعلام؛ مثل الموسيقار كمال الطويل (1922-2003) والشيخ أبو العينين شعيشع (1922-2011). ويشمل البرنامج أيضا لقاء مع مدير مكتبة الإسكندرية مصطفى الفقي، وأمسية شعرية للشاعر زين العابدين فؤاد، وندوة بعنوان "الهوية البصرية للكتاب وتطور فن تصميم الغلاف".

وبالتزامن مع إقامة المعرض، تطلق الهيئة المصرية العامة للكتاب مشروع "الكتاب الرقمي" الذي يبدأ بموسوعة "مصر القديمة" لعالم الآثار الشهير سليم حسن.

ويخصص المعرض صالة مستقلة لكتب وأنشطة الأطفال تتصدرها أعمال المؤلف والمترجم والناشر الراحل عبد التواب يوسف (1928-2015).

كما يصاحب فعاليات المعرض برنامج مهني من 7 محاور يهدف إلى تنمية وتطوير صناعة النشر وآلياتها والارتقاء بالمنتج الثقافي العربي، ويشمل سلسلة من الجلسات النقاشية وورش العمل.

ويعقد اتحاد الناشرين العرب جمعيته العمومية على هامش المعرض في 30 يناير/كانون الثاني الجاري، والتي تتضمن انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد.

وكان المعرض أعلن في وقت سابق استحداث جائزة لأفضل ناشر عربي، كما رفع القيمة المالية لجوائزه السنوية في مجالات القصة والرواية والشعر والنقد الأدبي والدراسات الإنسانية.