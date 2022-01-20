معهد الجزيرة للإعلام وجامعة مؤتة يوقعان اتفاقية تعاون إعلامي

وقّع معهد الجزيرة للإعلام وجامعة مؤتة الأردنية اتفاقية تعاون إعلامي، تمكنهما من تبادل الخبرات في مختلف مجالات الإعلام.

وأشاد السيد منير الدائمي المدير العام لمعهد الجزيرة للإعلام في لقاء توقيع الاتفاقية بالتعاون بين الجهتين، مثمنًا في الوقت ذاته دور الجامعة في سعيها نحو التطوير والتجديد سواء على المستوى المحلي أو الخارجي.

ولفت النظر إلى وجود تقارب في الرسالتين والقيم من خلال حرص الجامعة على تعزيز منظومة الريادة والابتكار، ودعم قدرات التعليم، والبحث العلمي التطبيقي، وهو الأمر ذاته الذي يسعى المعهد لتفعيله على المستوى المهني الإعلامي من حيث تأهيل خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل محليا وإقليميا وعالميا، وتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة إلى جانب ردم الهوة بين الجانب النظري والعملي بالنسبة لطلبة ودارسي الإعلام.

بنود الاتفاقية بين معهد الجزيرة للإعلام وجامعة مؤتة تضمنت تبادل الخبرات التقنية في تجهيز المؤسسات (الجزيرة)

من جهته، قال رئيس جامعة مؤتة الدكتور عرفات عوجان: "يسعدنا في جامعة مؤتة توقيع اتفاقية التعاون مع معهد الجزيرة للإعلام ضمن سعي الجامعة لبناء الشراكات مع المؤسسات العربية المرموقة لتبادل الخبرات وبناء القدرات في المجالات الإعلامية والاستفادة من البرامج التدريبية المتقدمة ذات المستوى العالي والتي يقدمها المعهد لتدريب العاملين في إذاعة الجامعة والعلاقات العامة".

وقد تضمنت بنود الاتفاقية، تبادل الخبرات التقنية في تجهيز المؤسسات، والاستفادة من الدورات التدريبية المدرجة في خطة المعهد السنوية، والتنسيق بين الجانبين لعقد برامج تدريبية ودورات وورش مشتركة.