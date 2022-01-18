ينطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53 الأسبوع المقبل، لينتظم بذلك في موعده السنوي المعتاد بعدما أقيم استثنائيا العام الماضي في فصل الصيف بسبب جائحة كورونا.

وقالت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم في مؤتمر صحفي أمس الاثنين "بعد عامين من جائحة كورونا يعود معرض القاهرة الدولي للكتاب ليقام في موعده الأصلي خلال شهر يناير/(كانون الثاني) من كل عام".

وأضافت أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي سيفتتح الدورة الجديدة للمعرض بمركز مصر للمعارض الدولية.

ويقام المعرض في الفترة من 26 يناير/كانون الثاني الجاري إلى 7 فبراير/شباط المقبل، بمشاركة 1073 ناشرا مصريا وعربيا وأجنبيا وتوكيلا من 51 دولة.

ويرفع المعرض في هذه الدورة شعار (هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل) فيما اختير الكاتب الراحل يحيى حقي (شخصية المعرض).

الأديب والروائي المصري الراحل يحيى حقي (1905 – 1992م) (مواقع التواصل)

وقالت وزيرة الثقافة إنه لأول مرة سيشهد المعرض استخدام تقنية الصور المجسمة "هولوغرام" (HOLOGRAM) في استحضار شخصية يحيى حقي ليتفاعل مع الجمهور ويجيب عن أسئلتهم.

وأضافت أن هذه الدورة ستشهد أيضا استحداث جائزة أفضل ناشر عربي مع زيادة قيمة الجوائز السنوية للمعرض إلى 40 ألف جنيه (الدولار يساوي 15.6 جنيها تقريبا) بدلا من 10 آلاف في كل مجال من مجالات الرواية والقصة والشعر والترجمة.

وأشارت إلى أنه جرى تطوير المنصة الرقمية للمعرض التي أطلقت في الدورة الماضية بحيث تتيح بيع الكتب عبر الإنترنت وخدمة التوصيل بجانب إمكانية التجول افتراضيا بقاعات وأروقة المعرض وشراء بطاقات الدخول إلكترونيا.

وتحل اليونان ضيف شرف المعرض بعدما تسببت الجائحة العالمية في إلغاء هذا التقليد بالدورة السابقة بسبب قيود السفر وإقامة جميع الفعاليات الثقافية للمعرض عبر الإنترنت.

وقال رئيس اتحاد الناشرين العرب، محمد رشاد، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب كان من المعارض العربية المعدودة التي استمرت رغم الجائحة، مما أسهم في دعم صناعة النشر خلال فترة غاية في الصعوبة.

وأوضح في المؤتمر الصحفي أن "صناعة النشر، وإن كان غير معترف بها في العالم العربي كصناعة، هي أكثر صناعة تضررت بسبب جائحة كورونا، وفق استبيان أجراه اتحاد الناشرين العرب".

لكنه أكد أن "الدورة الاستثنائية لمعرض القاهرة للكتاب في 2021 شجعت الكثير من المعارض العربية على العودة والانتظام في مواعيدها، مما أسهم في انتعاش صناعة النشر، وفي هذه الدورة الجديدة من المعرض يبلغ عدد الناشرين العرب 3 أمثال المشاركين في الدورة السابقة".

وأشار إلى أن اتحاد الناشرين العرب سيعقد جمعيته العمومية على هامش معرض القاهرة للكتاب في 30 يناير/كانون الثاني والتي ستشهد انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد.