احتفالا بمرور 50 عاما على انطلاق نسخته الأولى، افتتح رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني -اليوم الخميس- معرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته الـ31، المقام تحت شعار "العلم نور" بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

وتحظى النسخة الحالية لمعرض الكتاب بمشاركة 37 دولة، في حين يبلغ عدد الناشرين 430 ناشرا مباشرا، وتبلغ أعداد التوكيلات 90 توكيلا غير مباشر.

وتكتسي هذه الدورة أهمية خاصة، إذ تأتي وقد أكمل المعرض 50 عاما من عمره، وذلك منذ انطلاقته الأولى عام 1972، حيث يعدّ أول معرض من نوعه يقام في قطر ومنطقة الخليج كلها.

وتحلّ الولايات المتحدة الأميركية ضيفة شرف على الدورة الحالية للمعرض، وذلك على خلفية العام الثقافي قطر-أميركا 2021، حيث ستشهد هذه الاستضافة عرضا للثقافة الأميركية وتقديما للإنتاج الفكري من خلال فعاليات المعرض المختلفة.

ووعدت وزارة الثقافة القطرية بتقديم نسخة متميزة من المعرض كمًّا وشكلا ونوعا، لافتة إلى أن تصميم أجنحة المعرض جاء على نحو إبداعي فريد، وذلك يجعل زيارة المعرض فرصة حقيقية للتعرف على كل ما هو جديد في عالم الإبداع والفكر والأدب والعلوم، فضلا عن كون عدد المشاركات في المعرض هذا العام هو الأكبر والأضخم مقارنة بالنسخ الماضية من حيث مشاركة الدول ودور النشر أيضا.

تصميم أجنحة المعرض حظي بعناية كبيرة (الجزيرة )

مشاركات كبيرة

وتتميز النسخة الحالية للمعرض بمشاركات واسعة من مختلف مؤسسات الدولة، وذلك في إطار الشراكة معها، من خلال إقامة ورش للقراءة وفعاليات ثقافية مختلفة إلى جانب مشاركة العديد من المؤسسات الثقافية التي تعمل على إثراء المحتوى الفكري والثقافي بالمعرض الذي يحتضن جميع فئات المجتمع من مختلف الأعمار واللغات.

ويعدّ جناح مكتبة قطر الوطنية أحد أهم أروقة المعرض، فبوسع زائري الجناح استكشاف مجموعة متميزة من مقتنيات المجموعة التراثية ومشاهدة العروض الحية لإجراءات عملية الرقمنة ومراحلها المختلفة، وتنظم المكتبة طوال مشاركتها في المعرض العديد من الأنشطة والفعاليات الموجهة لرواد المعرض من العائلات.

وفي 18 يناير/كانون الثاني تقيم المكتبة ورشة بعنوان "ماذا نستمع الليلة؟" عن مهارات سرد القصص والحكايات الممتعة للأبناء والأحفاد، وفي اليوم نفسه يستطيع جمهور المعرض المشاركة في محاضرة "كيف تختار الكتاب الملائم لطفلك؟" التي تسلط الضوء على معايير اختيار القصص والكتب المناسبة للأطفال في المراحل العمرية المختلفة.

وفي 20 يناير/كانون الثاني تنظم المكتبة ورشة تعليمية عنوانها "سمات نمو الطفل الموهوب ودور المجتمع في رعايته" لتعريف جمهور الحاضرين من زائري المعرض بمراحل نمو الطفل الموهوب وصفاته وكيفية التعامل معه، وإبراز دور المجتمع في رعاية الموهوبين ودعمهم من أجل الاستفادة من مواهبهم وإمكاناتهم.

نسخة المعرض الـ31 تقام تحت شعار "العلم نور" (الصحافة القطرية)

فرصة للتعلم

وقالت مديرة شؤون البحوث وخدمات التعلم بمكتبة قطر الوطنية عبير الكواري إن مكتبة قطر تعتز بمشاركتها المتجددة في معرض الدوحة الدولي للكتاب، مشيرة إلى أن فعاليات المكتبة في دورة المعرض هذا العام موجهة لمختلف فئات المجتمع من زائري المعرض ورواده.

وأكدت الكواري أن معرض الدوحة للكتاب يعد فرصة رائعة للمجتمع للتعلم معا في بيئة داعمة للعلم، داعية الجمهور إلى المشاركة في الفعاليات المختلفة خلال أيام المعرض.

أما متاحف قطر فتشارك في المعرض بمطبوعاتها الحاصلة على جوائز تصميم عالمية، وكتالوجاتها الفنية الفريدة، حيث يضم جناح متاحف قطر مجموعة واسعة من الكتب تساعد على استكشاف ثقافة دولة قطر، وتراثها، وتاريخها، ومجموعاتها الغنيّة والفريدة من فن الاستشراق والفن الحديث والفن الإسلامي، فضلًا عن الرياضة وقصص الأطفال.

فعاليات متنوعة

وضمن أنشطة المتاحف الثقافية بالمعرض ندوة بعنوان"المتاحف وحفظ التراث الإنساني.. دور المتاحف ومبادراتها" بحضور ضيوف من متحف الأطفال ومتحف قطر الأولمبي والرياضي، والمتحف الإسلامي، ومتحف قطر الوطني، للحديث عن أهم المستجدات وخطط افتتاح المتاحف المستقبلية في الدولة.

وكذلك ستعقد مناقشة لكتاب "سجِّل: قرن من الفن الحديث" بحضور ضيوف من المتحف العربي للفن الحديث ضمن فعاليات الصالون الثقافي، فضلا عن سلسلة من ورش العمل التفاعلية الموجّهة لزوار المعرض اليافعين، تشمل قراءة قصص عن الفن والرياضة والحفاظ على البيئة.

وتتخذ إدارة المعرض جميع الإجراءات الاحترازية، لضمان سلامة وصحة الجميع داخل أروقة المعرض، حيث ستضمن إجراءات الدخول والخروج تحقيق السلامة، ولن تتجاوز الطاقة الاستيعابية لتنظيم المعرض المقررة 30%.

ويشترط لدخول الزوار إلى المعرض التسجيل السابق عن طريق رابط إلكتروني، وستقتصر زيارته على المطعمين ضد فيروس كورونا، بمن في ذلك الأطفال في سن 12 عاما وما فوق الذين مضى على أخذهم الجرعة الثانية 14 يوما، أو المتعافون من الإصابة بمدة لا تقل عن 12 شهرا.

وتم تحويل بعض المحاضرات والمداخلات الحضورية إلى النظام الافتراضي، في ظل تداعيات فيروس كورونا وتسارع تفشي متحوراته.

شبكة الجزيرة الإعلامية تشارك في المعرض

تشارك شبكة الجزيرة الإعلامية في المعرض من خلال جناحها الذي يعرض كتبا وإصدارات خاصة صادرة عن مركز الجزيرة للدراسات. ويقوم معهد الجزيرة للإعلام بتقديم ورشات وأنشطة إعلامية متعددة لجمهور وزوار هذه الفعالية الدولية الكبرى، ويقدم معهد الجزيرة للإعلام ورشات التدريب الإعلامية المختلفة مثل "فن التحرير الصحفي"، و"كتابة المقال الصحفي"، و"التصوير الرياضي"، و"كن مذيعا للنشء"، وورشتين للتصوير بالهاتف المحمول، تستهدف مجموعات عمرية مختلفة.

جناح شبكة الجزيرة في معرض الدوحة للكتاب (الجزيرة)

وقام المعهد بتشييد أستوديو تلفزيوني تفاعلي ليمنح زائري المعرض تجربة معايشة العمل التلفزيوني ومواجهة الكاميرا، كمقدمي الأخبار، كما يوفر للجمهور تجربة العمل على أجهزة المونتاج، وخصص مساحة للتسجيل في دورات المعهد، والتعريف بكيفية الاستفادة من الخدمات التعليمية التي يقدمها على موقعه الإلكتروني.

وتتوفر في الجناح أيضا إصدارات وأدلة وكتب تتناول مجالات التدريب الإعلامي ومجالات الاتصال والإعلام، إلى جانب أعداد من مجلة "الصحافة" الساعية لإثراء المحتوى العربي في مجال مهنة الصحافة.

وقال رمزان النعيمي، المدير التنفيذي لقطاع الهوية المؤسسية والعلاقات الدولية، بالوكالة، بشبكة الجزيرة الإعلامية "تهدف الشبكة من خلال حضورها في فعاليات المعرض إلى مشاركة إنتاجها المتنوع وأنشطتها وإصداراتها المطبوعة والرقمية وخدمات أخرى مع زوار المعرض المحليين، وأولئك الذين يأتون من مختلف أنحاء العالم. وترى الجزيرة في المعرض فرصة جيدة لتقوم بمسؤولياتها المجتمعية تجاه جمهورها."

رمزان النعيمي، المدير التنفيذي لقطاع الهوية المؤسسية والعلاقات الدولية، بالوكالة، بشبكة الجزيرة الإعلامية (الجزيرة)

ويشارك مركز الجزيرة للدراسات بما يناهز 100 عنوان من إصداراته، فضلا عن مجموعة من أعداد مجلة "لباب" التي يصدرها المركز.

وتغطي كتب المركز، وبعضها يعرض للمرة الأولى، العديد من المجالات ذات الصلة بالدراسات الأمنية والإستراتيجية والسياسية، فضلا عن دراسات ذات طابع اقتصادي وإعلامي.

وتركز كتب المركز وإصدارته على القضايا التي تهمّ العالم العربي والدوائر المحيطة به.

وعقد مركز الجزيرة للدراسات، في اليوم الأول للمعرض، ندوة بعنوان "العلاقات الثقافية القطرية الأميركية: رفد التحالف الإستراتيجي بالتعارف الإنساني"، بُثّت على قناة "الجزيرة مباشر" وعلى المنصات الرقمية لمركز الجزيرة للدراسات.

جانب من جناح الجزيرة بمعرض كتاب الدوحة (الجزيرة)

ويشارك موقع الجزيرة نت الإلكتروني (العربي) لشبكة الجزيرة الإعلامية بمشروع كرتوني رقمي مبتكر تحت اسم "منسي" يجري التحضير لإطلاقه قريبا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث يمثل الشباب في المنطقة العربية ويتطلع إلى قضاياهم، وسيكون إطلاق شخصية "منسي" قريبا على منصات التواصل الاجتماعي.

ويأتي المشروع في إطار تطوير الإنتاج البصري "للجزيرة نت" إذ شرعت في إدخاله على موقعها الإلكتروني. كما يتاح للزوار مشاهدة عرض تعريفي للمشروع، فضلا عن بعض إنتاجات الموقع الرقمية عبر شاشات الفيديو المخصصة لذلك، طوال أيام المعرض الذي يحظى بمكانة دولية مرموقة.