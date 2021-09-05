حظيت صور للكاتب الصحفي السوداني هاشم كرار بإعجاب واسع على فيسبوك بعد أن أقدم أبناؤه وزوجته على حلق رؤوسهم تعبيرا عن تضامنهم معه لتساقط شعره بسبب جرعات علاج مرض السرطان.

وكتب الصحفي، المقيم في الدوحة على فيسبوك، رسالة مؤثرة شكر فيها زوجته وأبناءه على هذا التضامن الذي دفعه للبكاء على حد قوله، كما طمأن هاشم أحبابه وأصدقاءه على صحته شاكرا لهم سؤالهم عنه ودعواتهم له.

وعبر عدد من الصحفيين والإعلاميين ورواد فيسبوك بالسودان عن إعجابهم بصنيع عائلة هاشم، وبعثوا أمنياتهم ودعواتهم له بعاجل الشفاء، وقال بعضهم إن الصور توضح أهمية دور العائلة في مساندة بعضها البعض وتمثل مرحلة مهمة من مراحل علاج مرض السرطان.