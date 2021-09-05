البث الحي
ثقافة|قطر

بحلق الرؤوس.. زوجة وأبناء الصحفي السوداني هاشم كرار يتضامنون مع والدهم المصاب بالسرطان

الكاتب الصحفي هاشم كرار مع أسرته بعدما أقدم جميع أفرادها على حلق رؤوسهم (مواقع التواصل)
الكاتب الصحفي هاشم كرار مع أسرته بعدما أقدم جميع أفرادها على حلق رؤوسهم (مواقع التواصل)
5/9/2021

حظيت صور للكاتب الصحفي السوداني هاشم كرار بإعجاب واسع على فيسبوك بعد أن أقدم أبناؤه وزوجته على حلق رؤوسهم تعبيرا عن تضامنهم معه لتساقط شعره بسبب جرعات علاج مرض السرطان.

وكتب الصحفي، المقيم في الدوحة على فيسبوك، رسالة مؤثرة شكر فيها زوجته وأبناءه على هذا التضامن الذي دفعه للبكاء على حد قوله، كما طمأن هاشم أحبابه وأصدقاءه على صحته شاكرا لهم سؤالهم عنه ودعواتهم له.

وعبر عدد من الصحفيين والإعلاميين ورواد فيسبوك بالسودان عن إعجابهم بصنيع عائلة هاشم، وبعثوا أمنياتهم ودعواتهم له بعاجل الشفاء، وقال بعضهم إن الصور توضح أهمية دور العائلة في مساندة بعضها البعض وتمثل مرحلة مهمة من مراحل علاج مرض السرطان.

 

 

 

المصدر : الجزيرة + وكالة سند

حول هذه القصة

الواقعي والمتخيل في سيرة محمد وردي

رحل محمد وردي تاركا وراءه أغنيات في الحب والسلام، ومديحا طويلا لبلد، غدا بلادا، مخلفا انشطار شماله عن جنوبه غصة بحلق الرجل، على أن ما بقي منه أيضا سيرة روائية لم يكتبها، بل ناب عنه الروائي السوداني أمير تاج السر في تخيلها.

26/2/2012

كتاب جديد للصحفي هاشم كرار

صدر عن دار بيسان اللبنانية للنشر والتوزيع والإعلام كتاب طق.. توقف الزمبرك” للصحفي والكاتب السوداني المقيم بالدوحة هاشم كرار، وهو يحتوي على 304 صفحات من الحجم المتوسط، نشر فيها عشرات الزوايا التي اختارها من مقالاته بصحيفة الوطن القطرية.

19/8/2011

مقالات بروح قصصية لهاشم كرار

بعد مجموعته القصصية الأولى “بعيون إبراهيد سوم” لا يتأخر القاص السوداني هاشم كرار في تقديم كتابه النثري “طق توقف الزمبرك!”، والكتاب وإن جاء حصيلة 13 عاما من كتابة المقالات، إلا أنه لا يفارق الروح القصصية التي هي العالم الإبداعي الأول للقاص.

5/12/2011
المزيد من ثقافة

الروائية البريطانية هيلاري مانتل الفائزة بالبوكر مان مرتين تعتزم مغادرة إنجلترا لتعود “أوروبية”

فاز جزآن من رواية ثلاثية للكاتبة البريطانية هيلاري مانتل بجائزتين بوكر مان (رويترز)

عزف التراجيديا اليونانية على ألحان السياسة.. ميكيس ثيودوراكيس وسيرة موسيقي وناشط لحّن لفلسطين

الملحن اليوناني الراحل ميكيس ثيودوراكيس يشارك في مسيرة ضد استخدام مصطلح &#34;مقدونيا&#34; في أي تسوية لنزاع بين أثينا وسكوبيا حول اسم جمهورية يوغوسلافيا السابقة (رويترز)

رواية “خفافيش كورونا” للعراقي إبراهيم رسول.. الجائحة التي عطلّت الحياة

تطرح رواية &#34;خفافيش كورونا&#34; أسئلة النقد في وجه الأنظمة السياسية والأوضاع الداخلية العراقية (الجزيرة)

بشعار “الكتاب صديق الغربة”.. انطلاق معرض ستوكهولم للكتاب العربي بمشاركة 200 دار نشر عربية 

سفراء عرب في افتتاح معرض ستوكهولم (الجزيرة)
الأكثر قراءة

سيطرت على بنجشير.. طالبان تعلن انتهاء الحرب في أفغانستان وتستعد لإعلان الحكومة

طالبان بثت صورا لوصول مقاتليها إلى مركز بنجشير (مواقع التواصل)

شاهد- فضيحة ومهزلة.. تفاصيل إيقاف "كلاسيكو الأرض" بين البرازيل والأرجنتين

مسؤولون من الشرطة الفدرالية البرازيلية والسلطات الصحية اقتحموا الملعب وأوقفوا المباراة (رويترز)

الاحتلال استنفر قواته بحثا عنهم.. فرار 6 أسرى فلسطينيين من سجن شمالي إسرائيل

الشرطة الإسرائيلية باشرت عملية تفتيش واسعة بالمنطقة المحيطة بالسجن الذي شهد عملية فرار الأسرى (الأناضول)

وسط تنديد دولي.. انقلاب في غينيا والقبض على الرئيس كوندي وتعطيل الدستور

جنود من القوات الخاصة في غينيا وهم يعتقلون الرئيس ألفا كوندي (مجلة جون أفريك)