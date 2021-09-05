رحل محمد وردي تاركا وراءه أغنيات في الحب والسلام، ومديحا طويلا لبلد، غدا بلادا، مخلفا انشطار شماله عن جنوبه غصة بحلق الرجل، على أن ما بقي منه أيضا سيرة روائية لم يكتبها، بل ناب عنه الروائي السوداني أمير تاج السر في تخيلها.
بحلق الرؤوس.. زوجة وأبناء الصحفي السوداني هاشم كرار يتضامنون مع والدهم المصاب بالسرطان
5/9/2021
حظيت صور للكاتب الصحفي السوداني هاشم كرار بإعجاب واسع على فيسبوك بعد أن أقدم أبناؤه وزوجته على حلق رؤوسهم تعبيرا عن تضامنهم معه لتساقط شعره بسبب جرعات علاج مرض السرطان.
وكتب الصحفي، المقيم في الدوحة على فيسبوك، رسالة مؤثرة شكر فيها زوجته وأبناءه على هذا التضامن الذي دفعه للبكاء على حد قوله، كما طمأن هاشم أحبابه وأصدقاءه على صحته شاكرا لهم سؤالهم عنه ودعواتهم له.
وعبر عدد من الصحفيين والإعلاميين ورواد فيسبوك بالسودان عن إعجابهم بصنيع عائلة هاشم، وبعثوا أمنياتهم ودعواتهم له بعاجل الشفاء، وقال بعضهم إن الصور توضح أهمية دور العائلة في مساندة بعضها البعض وتمثل مرحلة مهمة من مراحل علاج مرض السرطان.
المصدر : الجزيرة + وكالة سند