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نتائج فرز ترشيحات جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي لعام 2021

شعار جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي (الجزيرة)
شعار جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي (الجزيرة)
24/9/2021

أعلن مجلس أمناء جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي انتهاء لجنة تسيير الجائزة من عملية الفرز الأولي للترشيحات التي تقدمت للجائزة في موسمها السابع لعام 2021، وكشفت اللجنة عن المشاركات لهذا العام، وتمثل أفرادا ومؤسسات معنية بالترجمة من 32 دولة عربية وأجنبية.

وأفادت المتحدثة الإعلامية لجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي الدكتورة حنان الفياض -بمناسبة إغلاق باب الترشح والترشيح للموسم السابع من الجائزة (2021)- بأن لجنة تسيير الجائزة تسلمت هذا العام مجموعة من الترشيحات توزعت على البلدان الآتية:

قطر والكويت وعمان والسعودية والإمارات والأردن والعراق ولبنان وسوريا وفلسطين واليمن ومصر والمغرب والسودان وتونس والصين والهند وباكستان وبنغلاديش وإثيوبيا وإريتريا والصومال ونيجيريا وجنوب أفريقيا وكندا والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا واليونان وهولندا وفرنسا وتايلند وبلجيكا.

كما بينت حنان الفياض أن الأعمال المترشحة شملت ميادين العلوم الإنسانية المختلفة، ومنها: الدراسات الإسلامية، والأدب، والفلسفة، والعلوم الاجتماعية، والعلوم السياسية، والتاريخ، وغيرها.

وأضافت أن إعلان أسماء الفائزين بجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي سيكون في ديسمبر/كانون الأول القادم، وسيعلن اليوم المحدد لذلك في وقت لاحق.

حنان الفياض المستشار الإعلامي لجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي (الجزيرة)

وأكدت أن الجائزة -التي تأسست عام 2015- تسعى إلى تكريم المترجمين وتقدير دورهم في تمتين أواصر الصداقة والتعاون بين أمم العالم وشعوبه، وتشجيع الإبداع، وترسيخ القيم السامية، وإشاعة التنوع والتعددية والانفتاح، كما تطمح إلى تأصيل ثقافة المعرفة والحوار، ونشر الثقافة العربية والإسلامية، وتنمية التفاهم الدولي.

يذكر أن قيمة جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي تبلغ مليوني دولار أميركي، واعتمدت في دورتها السابعة لعام 2021 اللغة الصينية لغة رئيسة ثانية، بعد الإنجليزية، و4 لغات في فئات الإنجاز، لتكون فئات الجائزة لهذا الموسم على النحو التالي: فئة الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية، فئة الترجمة من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية، فئة الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الصينية، فئة الترجمة من اللغة الصينية إلى اللغة العربية، وجائزة الإنجاز في اللغتين الرئيسيتين "الإنجليزية والصينية"، فضلا عن فئات جوائز الإنجاز في ترجمات اللغات المختارة من العربية وإليها، وهي: الأمهرية، والأوردو، واليونانية، والهولندية كلغات فرعية.

وأشارت المستشار الإعلامي لجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي إلى أنه رغم تعرض العالم لجائحة كورونا فإن الترشيحات مبشرة بأن مسيرة المعرفة الإنسانية تظل حاضرة رغم المعوقات، وأن حركة الترجمة تظل ميدانا حيا وجسرا لا ينقطع بين حضارات الشعوب.

المصدر : الجزيرة

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