انتقل الى المحتوى
البث الحي
ثقافة|مملكة متحدة

عرض كتاب "أكاديميا مظلمة: كيف تموت الجامعات؟"

يجادل المؤلف فليمينغ أنه في نصف القرن الماضي، تبنى مديرو الجامعات بشكل منهجي، ولأسباب سياسية ومالية مختلفة، مذاهب الإدارة العامة الجديدة حيث يتم اختزال الأكاديميين في كائنات اقتصادية تبحث عن الربح.

كتاب "أكاديميا مظلمة: كيف تموت الجامعات؟" صدر في 216 صفحة في مايو/أيار 2021 عن منشورات بلوتو (مواقع التواصل)
كتاب "أكاديميا مظلمة: كيف تموت الجامعات؟" صدر في 216 صفحة في مايو/أيار 2021 عن منشورات بلوتو (مواقع التواصل)
11/9/2021

هناك صلة قوية بين القيم النيوليبرالية ونظام التعليم العالي على مدى السنوات العشرين الماضية، وتسبب تلك الصلة الجحيم النفسي الذي يعانيه طاقم التدريس والطلاب، بحسب كتاب جديد.

وبينما كان يُنظر إلى الأوساط الأكاديمية في السابق على أنها أفضل وظيفة بالعالم، وظيفة تعزز الاستقلالية والاحترافية والرضا الوظيفي الجوهري والحماس المهني، سيكون من الصعب العثور على محاضر أكاديمي يؤمن بذلك الآن.

يتعمق بيتر فليمينغ، وهو أكاديمي متمرس، في كتابه الصادر عام 2021 بعنوان "أكاديميا مظلمة: كيف تموت الجامعات؟" في تلك الأفكار السائدة هذا العالم الهرمي الجديد المهووس بالمقاييس، محاولا إبراز الجانب المخفي للجامعة الليبرالية الجديدة.

يدرس الكتاب مسائل التسويق، والأمراض العقلية وإيذاء الذات، وصعود الإدارة، والطلاب كمستهلكين ومقيّمين، والفردية التنافسية التي تلقي بريقًا قاتمًا من الاغتراب على الأقسام الأكاديمية. وبحجة أن الوقت قد نفد تقريبًا لعكس هذا التراجع، يوضح هذا الكتاب كيف يحتاج الأكاديميون والطلاب إلى التصرف الآن إذا أرادوا البدء في إصلاح هذا النظام المعطل.

ويستكشف فليمينغ التأثير المدمر للهياكل البيروقراطية والليبرالية الجديدة في الأوساط الأكاديمية، والتي حولت الجامعات إلى أماكن عمل سامة. يثير الكتاب بقوة اليأس واليأس بسبب فقدان البيئة الفكرية الموعودة من الأكاديميين.

ويقول المؤلف إن العوامل الأساسية التي تؤدي إلى التراجع في الجامعات والتعليم العالي هي بشكل عام في هذا الاتجاه النيوليبرالي الذي يؤدي لظهور التسلسلات الهرمية والإدارية وهياكل السلطة في الجامعات التي، في الوقت نفسه، تتنافس مع بعضها البعض على الطلاب المثقلين بالديون الذين يدفعون الرسوم.

الصحة العقلية

وفي عرض الكتاب الذي قدمته تشلسي جيو لموقع عروض كتب مدرسة لندن للاقتصاد (lse) تقول إنه من خلال هذا الكتاب، يروي فليمينغ قصص هؤلاء الضحايا من "الأكاديمية المظلمة". ومن بين هؤلاء، غريغوري إيلز، مدير الإرشاد والخدمات النفسية في جامعة بنسلفانيا، الذي انتحر وسط مدينة فيلادلفيا. ثيا هانتر، الحاصلة على درجة الدكتوراه من جامعة كولومبيا، والتي أصبحت من ذوي الأجور المنخفضة، وتوفيت بسبب فشل وظائف أعضاء جسدها بعد عدم قدرتها على تحمل تكاليف العلاج الطبي. ستيفان جريم، أستاذ علم السموم في إمبريال كوليدج، الذي روى تجربته حول عدم الاحترام الفاضح من قيادة قسمه في رسالة بريد إلكتروني بعد انتحاره سأل فيها مرتين "لماذا يجب أن يعامل الأستاذ بهذه الطريقة؟".

وكما يؤكد فليمينغ، فإن هذه الوفيات ليست مجرد مظاهر "لقضايا الصحة العقلية الأساسية". ومعاملتهم على هذا النحو نتيجة أشكال القمع المميتة الموجودة بالأوساط الأكاديمية اليوم.

والأسوأ من ذلك، أنها تتماشى مع السرد الذي يدفعه المعلقون اليمينيون بالزعم أن الجامعات هي ‘لا لا لاند" (La La Lands) التي يعتقد سكانها أنهم يقومون بعمل الرب مثل "كتابة الكتب، ومناقشة الموضوعات الباطنية في سترات مميزة بينما يحتسون البراندي في المساء وهم يفكرون في المشاكل المعقدة" ويعيشون حياة محمية ومتميزة غير مرهونة بالاهتمامات الدنيوية التي يبتلى بها بقية الناس.

يهدف المؤلف إلى تسليط الضوء على عدم الدقة الفادح لهذا التصوير من خلال ربط هذه الوفيات مباشرة بالبيروقراطية والليبرالية الجديدة وتسويق الأوساط الأكاديمية، أو تحول الجامعات إلى ما يسميه "الديمقراطيات المظلمة" بحسب موقع عروض كتب مدرسة لندن للاقتصاد.

ديمقراطيات مظلمة

يجادل فليمينغ أنه في نصف القرن الماضي، تبنى مديرو الجامعات بشكل منهجي، ولأسباب سياسية ومالية مختلفة، مذاهب الإدارة العامة الجديدة ونظرية رأس المال البشري ونظرية الخيار العام. في ظل هذه المذاهب، يتم اختزال الأكاديميين في كائنات اقتصادية تهتم بمصالحها وتعظيم المنفعة، وتتهرب من واجباتها إذا أتيحت لها الفرصة، وبالتالي لا يمكن الوثوق بها عبر نظام الحكم الذاتي الجماعي الذي سيطر في السابق على أقسام الجامعة.

ومن هنا جاء إدخال تدابير مساءلة الشركات والمديرين المتغطرسين لجعل الأكاديميين يعملون بانتظام والحفاظ على الجامعات مربحة.

يهتم فليمينغ في المقام الأول بما يسمى "مؤشرات الأداء الرئيسية" أو المقاييس المصممة لالتقاط مساهمة الفرد في "المحصلة النهائية" للجامعة، مثل درجات مؤشر إتش (h-index) وتصنيفات المجلات العلمية، وعوامل التأثير، وإجمالي دخل العوائد المالية. كما هو موضح بالعبارة المعروفة "انشر أو تعفن" يجب على الأكاديميين تلبية هذه المعايير للحفاظ على وظائفهم ليصبحوا إما مهنيين ذوي قدرة تنافسية عالية، أو يتم التخلص منهم، وكما أشار المؤلف في الفصل الأول، فإن 90% من الأكاديميين بالمملكة المتحدة الذين شملهم الاستطلاع أفادوا بأنهم "غير راضين للغاية" عن إدارة الجامعة.

وتقول الكاتبة إنه لا يمكن إنكار أن الممارسات التجارية مثل مراجعات الأداء المتكررة، برامج تتبع الوقت، مراقبة البريد الإلكتروني، مقاييس الأداء التعسفية، تشجع المنافسة وتحول الجامعات إلى بيئات عمل سامة، وتخلف اختلالات في القوة بين الأكاديميين وإدارة الجامعة، تقتل حب الأكاديميين في عملهم. ومع ذلك، في هذه المرحلة من الكتاب، قد يسأل القارئ غير الأكاديمي: ألا يشعر كل المحترفين بهذه الطريقة؟ بعد كل شيء، من الذي لم يتعامل مع المديرين الساديين وزملاء العمل الثرثارين، والمنافسة الشديدة والشعور بأن كل وقتك يضيع في اجتماعات لا طائل من ورائها، ورسائل بريد إلكتروني لا نهاية لها؟

نقيض الروح العلمية

يؤكد فليمينغ، الذي يتوقع مثل هذا النقد، أن ما يجعل بيروقراطية الجامعات ضارة بشكل خاص للأكاديميين هو أنها تتعارض بشكل أساسي مع روح الأوساط الأكاديمية في حد ذاتها.

يأتي ذلك عندما يشعر بالقلق من حقيقة أنه يتعين على الأكاديميين الآن إثبات قيمتهم المادية للبقاء موظفين، مما يعني "القليل من الأشياء التي تميز وظائفهم عن تلك الموجودة في مؤسسة متعددة الجنسيات أو مصنع إطارات". وبالتالي، فإن التحول إلى الشركات صدمة مؤذية بشكل خاص بالنسبة لهم، في حين أن الموظفين في بنك أميركي مثلا يعرفون ما الذي يدخلون إليه".

وتقول الكاتبة إن هذا السرد ينطوي على إحساس بالاستثناء والتميز، ويتبنى فكرة أنه يجب عزل الأكاديميين عن ضغوط السوق بسبب طبيعة عملهم ودوافعهم للعمل. ولكنها تتساءل: هل هذا هو الحال فعلا؟ هل الأكاديميون مدفوعون حقا بعوامل مختلفة عن غيرهم من العمال؟ وتجيب عن تساؤلها "بحسب معرفتي الشخصية يبدو أن العديد من الأكاديميين مدفوعون بالربح تماما مثل العمال الآخرين المدفوعين بالشغف، وكلاهما مدفوع في النهاية بالحاجة إلى البقاء في الاقتصاد الرأسمالي. وبالتالي، هل صحيح حقا أن معاناة الأكاديميين أكبر بطريقة ما من معاناة العمال الآخرين، أم أن معاناة الأكاديميين فقط تستحق التحرر من الاضطهاد الرأسمالي؟".

الأهم من ذلك، بسبب هذه النقطة العمياء في تحليله، يفوت فليمينغ الفرصة لتأسيس حججه في نقده لرأس المال نفسه بشكل من شأنه أن يوحد قضية الأكاديميين مع قضية جميع العمال، ويسلط الضوء على معاناتهم المشتركة، فضلاً عن نقد الطرق التي كثيرا ما كانت الجامعة من خلالها خادمة الرأسمالية، أداة يستخدمها الأقوياء لإعادة إنتاج أنفسهم، بحسب الكاتبة.

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

التعليم الإسلامي التقليدي في شبه جزيرة القرم.. محاولات الإحياء تصطدم بجدران السياسة

في إسهامها بكتاب “المجتمع المسلم والسياسة والتعليم الإسلامي في الإمبراطورية الروسية السابقة”، خصصت الباحثة ألميرا موراتوفا فصلا لدراسة نظام التعليم الإسلامي التقليدي الذي استمر قرونا طويلة في القرم.

27/12/2020

عالم الاجتماع والمستقبليات الفرنسي إدغار موران وتأملات في التربية والتعليم

الفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسي إدغار موران يقدم قراءة نقدية لواقع المجتمع الإنساني المعاصر، وتصنّف كتبه ضمن خانة التنبيه الاستباقي ومحاولة إصلاح الإنسان بتعقب أخطائه التي قد تدفع به نحو نهايته.

28/2/2021

لا ديمقراطية بلا تعليم.. لماذا اعتقد الآباء المؤسسون لأميركا أن التعليم والتربية سيمنعان الدكتاتورية؟

يرى الكاتب ماوريزيو فالسانيا -أستاذ التاريخ الأميركي بجامعة تورينو الإيطالية، في مقاله بموقع “ذا كونفرزيشن” البريطاني- أن الديمقراطيات يمكن أن تتدهور بشكل سريع، كما يمكنها أن تمهد طريقا للاستبداد.

1/8/2021
المزيد من ثقافة

شاهد.. العثور على الإسكندرية المفقودة في جنوب العراق

(الجزيرة)

“الاستشراق الجندري” وإدانة الثقافة وإهمال الحرب.. “هل تحتاج المرأة المسلمة إلى الإنقاذ حقا؟”

كتاب &#34;هل تحتاج المرأة المسلمة إلى الإنقاذ حقا؟&#34; لمؤلفته ليلى أبو لغد (مواقع التواصل الاجتماعي)

شاهد- هل هم على خطى ناجي العلي؟ فنانو كاريكاتير فلسطينيون ينتقدون الواقع

(الجزيرة)

شاهد: أول معرض للكتاب في إدلب السورية منذ سنوات

الأكثر قراءة

بعضها أصغر من ثقب الإبرة.. هل تقنيا يمكن إدخال شرائح إلكترونية في تطعيمات فيروس كورونا؟

هناك مشكلة هندسية قد تعيق زرع الشريحة بحقنة اللقاح لأن دائرة الترانزستورات مربعة أما الإبرة فهي دائرية ولا يتجاوز قطرها الداخلي 0.6 ملليمتر (رويترز)

والداه نفيا تورطه في تلك الحادثة.. من هو محمد عطا المصري المتهم في هجمات 11 سبتمبر/أيلول؟

أحداث 11 سبتمبر/أيلول (مواقع التواصل الاجتماعي)

شاهد.. خسارة مذلة لهوليفيلد في مواجهة علق عليها دونالد ترامب

الحكم أوقف المواجهة بعد دقيقة و49 ثانية فقط (وكالة الأناضول)

يقتلون معنويا بلا رحمة.. لماذا يجب رفض التعايش مع الشخصيات السامة؟

الشخصية السامة تستخدم دائما عبارات غير لائقة وتعبيرات عدائية دون اكتراث (مواقع التواصل الاجتماعي)