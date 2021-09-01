تزخر محافظة كربلاء (جنوبي العراق) بالعديد من الأماكن الأثرية ومنها قصر مصطفى خان على بعد 8 كيلومترات من مركز المحافظة.

القصر عبارة عن بيت كبير يعود لشخص ينحدر من أصول هندية اسمه مصطفى أسد خان، حيث كان شقيقه أول متصرف لمدينة كربلاء عند تأسيس الجمهورية العراقية عام 1921، وأبرز أقربائه المتنفذين هو سلطان بهرة الهنود (آغا خان الثالث) حيث سكنت هذه العائلة في كربلاء لمئات السنين.

القصر شيد عام 1931 على يد أمهر المعماريين آنذاك، وبني من الطابوق والآجر، وشيد سقفه بحديد الشيلمان وفق الطريقة الهندية والبريطانية في ذلك الوقت، ويقع بين الشارع المؤدي إلى قضاء الحسينية ونهر الحسينية الزاخر بالبساتين وأشجار الفواكه.

وقد بُني لتكون إطلالته على النهر، ومساحته تبلغ 2500 متر مربع، ويحتوي على عدة أماكن؛ باحة للضيوف والاستراحة وغرفتين للنوم وسرداب وغرف للمعيشة وباقي المشتملات الأخرى، وهناك بيت صغير بجوار القصر بني لأحد أبناء صاحب هذا المَعلم.

ويعتلي القصر من جوانبه أشجار الصنوبر والنخيل الكبيرة التي أكل الدهر عليها وهي تئن من الهجران ولم يبق إلا الطيور التي أصبحت الساكن الوحيد في القصر، وهو يشكو من الإهمال والهجر بعد أن تركه الورثة، وسافروا إلى خارج العراق.