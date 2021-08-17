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ثقافة|عراق

يقع في قلب مدينة السماوة الفقيرة.. بيت الجبلاوي كنز يوثق تاريخ جنوب العراق

محمد الزيدي
17/8/2021

السماوة- يقع بيت الجبلاوي في قلب مدينة السماوة الفقيرة بجنوب العراق، ويمتد عمره لأكثر من 100 عام، وقد بُني في طراز معماري جميل، وهو عبارة عن متحف ثقافي يضم العديد من نتاج الفلكور العراقي، وتقام فيه العديد من الأنشطة الثقافية، وهو بذلك يعيد إلى الذاكرة ثقافة أهالي جنوب العراق وتاريخهم العتيد.

يضم البيت شرفات خشبية مميزة معروفة بالشناشيل، وهي تعكس التراث العراقي. وتعود ملكيته إلى الحاج عبد اللطيف الجبلاوي الذي تبرع به ليتحول إلى متحف يعكس روح وطبيعة جنوب العراق؛ حيث الأرياف والحياة العشائرية.

وتبلغ مساحة المنزل 196 مترا مربعا، ويقع بشارع النجارين في قلب مدينة السماوة؛ وهي من المدن الأشد فقرا في العراق. ويتكون من 13 غرفة تزينها شبابيك ملونة بالأخضر والأزرق والأصفر.

وقد رمم المنزل وأُعيدت له الحياة من جديد عام 2015، ليكون متحفا تراثيا يجتذب الزائرين من مختلف المحافظات العراقية.

المصدر : الجزيرة

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