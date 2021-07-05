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سوداني وسورية وإيراني.. كتارا تعلن الفائزين الثلاثة بمسابقة القصة القصيرة

شارك في مسابقة "كتارا للقصة القصيرة" نحو 438 مشاركا، وتصدرت مشاركات مصر والسودان المشهد بعدد 189 مشاركة، تلتها بلاد الشام والعراق بنحو 101 مشاركة

كتارا تعلن الفائزين بمسابقة القصة القصيرة (الجزيرة ـ أرشيف)
كتارا تعلن الفائزين بمسابقة القصة القصيرة (الجزيرة ـ أرشيف)
5/7/2021-|آخر تحديث: 5/7/202101:51 PM (مكة المكرمة)

أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) عن الفائزين في مسابقة "كتارا للقصة القصيرة"، والتي أطلقت ضمن فعاليات الدوحة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي لعام 2021، واستمرارا لمسابقات القصة القصيرة التي درجت المؤسسة على إطلاقها سنويا في شهر رمضان المبارك.

وفاز بالجائزة الأولى القاص السوداني محمد إسماعيل، عن قصة بعنوان "إخوة يوسف"، وفازت بالجائزة الثانية القاصة السورية سوزان إبراهيم الصعبي، عن قصتها "على بعد شرفة"، أما الجائزة الثالثة فكانت من نصيب القاص الإيراني أحمد عبد الإمام جابري، عن قصته "دُوار".

وكانت مسابقة "كتارا للقصة القصيرة" قد أُطلقت خلال الفترة من بداية رمضان الماضي إلى آخره، وتم تحديد موضوع "ذوي القربى والأرحام" ليكون محورا رئيسيا تدور حوله القصص المشاركة في المسابقة، نظرا للأهمية البالغة التي أولاها الإسلام لصلة الرحم والإحسان للأقارب، ولأول مرة تقبل المسابقة المشاركات من خارج قطر، حيث جرت العادة على اقتصارها على الكتاب من المواطنين والمقيمين في الدولة.

تقدم للمسابقة 438 مشاركا وتصدرت مصر والسودان قائمة المشاركات (كتارا)

جوائز للفائزين

وقد رصدت دار كتارا للنشر 3 جوائز للفائزين في هذه المسابقة، حيث حصل الحائز على المركز الأول على جائزة مالية قدرها 15 ألف ريال قطري، في حين فاز صاحب المركز الثاني بجائزة قدرها 12 ألف ريال قطري، فيما نال صاحب المركز الثالث جائزة مالية قدرها 10 آلاف ريال قطري.

وشارك في مسابقة "كتارا للقصة القصيرة" نحو 438 مشاركا، وتصدرت مشاركات مصر والسودان المشهد بعدد 189 مشاركة، تلتها بلاد الشام والعراق بنحو 101 مشاركة، وفي المرتبة الثالثة حلت مشاركات المغرب العربي بعدد 89 مشاركة، وفي المرتبة الرابعة جاءت مشاركات الخليج العربي بنحو 32 مشاركة، فيما وصلت المشاركات من دول غير عربية إلى نحو 27 مشاركة.

شروط المسابقة

ومن بين الشروط التي تضمنتها المسابقة، ألا يقل نص القصة عن 1500 كلمة ولا يزيد على 5 آلاف كلمة، ويشترط أن تكتب القصة القصيرة باللغة العربية الفصحى، وبلغة خالية من الأخطاء الإملائية مع مراعاة مواضع علامات الترقيم، وألا تكون القصة قد سبق نشرها في أي من الوسائل الإعلامية، أو حازت على أية جائزة من قبل، بحيث تكون خاصة بالمسابقة فقط.

وأتاحت مسابقة كتارا للقصة القصيرة "ذوي القربى والأرحام" مشاركة الكتّاب من الجنسين دون التقيد بالعمر، على أن يكون للمتسابق الحق في المشاركة بقصة واحدة فقط، كما تضمنت الشروط أن دار كتارا للنشر لها الحق في نشر المشاركات الفائزة في المسابقة، حيث يعد إرسال الكاتب للقصة موافقة نهائية على نشرها في حالة الفوز.

وكانت المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا)، قد أطلقت حزمة من المسابقات خلال الفترة الماضية ضمن فعاليات الدوحة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي 2021، ورصدت لها جوائز قيمة، فإلى جانب مسابقة كتارا للقصة القصيرة، تم إطلاق مسابقة بحثية في الدراسات الإسلامية واللغوية والبلاغية، تحت عنوان "اللغة في القرآن الكريم"، بالإضافة إلى مسابقة أفكار لتطبيقات الجوال "في حب المصطفى صلى الله عليه وسلم"، كما أطلقت جائزة كتارا للشعر العربي، وحصرت موضوعها في "أمهات المؤمنين رضي الله عنهن".

المصدر : الجزيرة

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