المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي في الأردن هي: البترا، وقصر عمرة، وأم الرصاص، ووادي رم، والمغطس، ومدينة السلط المدرجة حديثا.

أعلنت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (اليونسكو) ضمّ مدينة السلط الأردنية إلى قائمة التراث العالمي.

وقالت "اليونسكو" (UNESCO) في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء، إن موقعا جديدا أُدرج في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، هو "السلط مدينة التسامح وأصول الضيافة الحضرية في الأردن".

وهنّأت "اليونسكو" الأردن على الموقع الجديد الذي يضاف إلى قائمتها للتراث العالمي.

🔴خبر عاجل! إدراج موقع جديد في قائمة اليونسكو للتراث العالمي: السلط – مدينة التسامح وأصول الضيافة الحضرية في #الأردن 🇯🇴. مبروك! 🎊 لمزيد من المعلومات: https://t.co/3wcLVb92Wt#التراث_العالمي#44WHC pic.twitter.com/DNY8YzrS6I — اليونسكو (@UNESCOarabic) July 27, 2021

نموذج العيش المشترك والرعاية الاجتماعية

وقال وزير السياحة والآثار نايف الفايز -خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة افتراضيا اليوم الثلاثاء- إن مدينة السلط من بين الأولويات العليا للمملكة لأهميتها في إظهار خصائص التسامح والعيش المشترك والرعاية الاجتماعية بين سكانها، حسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأضاف أن "التكافل الاجتماعي بين الأسر في مدينة السلط وزوارها، وعدم وجود أحياء منفصلة على أساس ديني هو من الميزات الواضحة للمدينة، مؤكدا أن إدراج السلط على قائمة التراث العالمي سيدعم ثقافة التراث والتسامح والوئام بين الأديان".

وزاد الفايز أن "العمارة المتميزة لمدينة السلط تبين التبادلات الثقافية التي أسفرت عن مزيج فريد من الأنماط العمرانية عالية المستوى"، لافتا إلى تقديم ملف ترشيح السلط أول مرة عام 1995، ثم لاحقا في عام 2017 وأخيرا عام 2021، ما يشير إلى التزام الأردن بحماية واستدامة القيمة العالمية المتميزة وسمات مدينة السلط.

وقال مدير دائرة الآثار العامة بالوكالة، هشام العبادي، إن "إدراج مدينة السلط على قائمة التراث العالمي يأتي نتيجة التعاون الكبير والجهود الحثيثة والعمل بروح الفريق الواحد بين الوزارة والجهات المعنية الأخرى".

وأكد أن إدراج 6 مواقع أردنية أثرية على قائمة التراث العالمي يعزز مكانة المملكة على خريطة السياحة العالمية، لافتا إلى أن الدائرة تسعى في المرحلة المقبلة إلى ترشيح عدد من المواقع الأثرية الأخرى وتقديم ملفاتها إلى اللجنة.

السلط تضمّ العديد من الآثار القديمة من عصور مختلفة (غيتي)

من جهتها، قالت مديرة وحدة إدارة وسط مدينة السلط القديمة وعضوة فريق عمل إعداد ملف ترشيح السلط على قائمة التراث العالمي، المهندسة لينا أبو سليم، إن ملف ترشيح السلط لإدراجها على قائمة التراث العالمي جهّزه فريق عمل محلي بإشراف اللجنة الملكية لتطوير وسط مدينة السلط.

وأضافت أن "الرؤية الفنية للملف ارتكزت على التراث العمراني المتميز لمدينة السلط، فضلا عن تقديم المدينة كنموذج للتعايش والتآخي وإظهاره للعالم كقيمة استثنائية عالمية في كيفية احترام الآخر وقبوله".

يشار إلى أن المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي في الأردن هي: البترا، وقصر عمرة، وأم الرصاص، ووادي رم، والمغطس، ومدينة السلط المدرجة حديثا.