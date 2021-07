أدرجت لجنة التراث العالمي مواقع جديدة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وذلك خلال الدورة 44 للجنة المنعقدة عبر الإنترنت، والتي تُدار أعمالها من مدينة فوزهو بالصين.

وشملت الأماكن المدرجة مواقع ثقافية، من بينها موقع عابر للحدود الوطنية، ومواقع موجودة في المملكة العربية السعودية والنمسا وبلجيكا والتشيك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية وتركيا.

وإضافة إلى ذلك أُدرجَت 4 مواقع لما تكتسيه من سمات طبيعية، وهذه المواقع هي: موقع جزيرة أمامي أوشيما، وجزيرة توكونوشيما، والجزء الشمالي من جزيرة أوكيناوا، وجزيرة إيريوموت (اليابان)، وموقع "غيتبول"؛ مسطحات المد والجزر الكورية (جمهورية كوريا)، وموقع مجمَّع غابات كاينغ كراشان (تايلند)، وموقع غابات كولشان المطيرة وأراضيها الرطبة (جورجيا).

وكانت منظمة اليونسكو سحبت مرفأ ليفربول من قائمتها للتراث العالمي، متحدثة عن مخاوف بشأن مشاريع تطوير مفرطة تفقد الموقع أصالته، وذلك في قرار وصفته لندن بأنه "رجعي"، معربة عن "خيبة أمل بالغة" تجاهه.

ومن المقرّر أن يستمر إدراج المواقع في قائمة اليونسكو للتراث العالمي حتى 28 يوليو/تموز الحالي، وفي ما يلي تعريف ببعض المواقع التي تم إدراجها، حسب اليونسكو.

تقع "حمى" في منطقة جبلية قاحلة في جنوب غربي السعودية، وعلى أحد أقدم طرق القوافل القديمة التي كانت تعبر شبه الجزيرة العربية، وتتضمن منطقة حمى الثقافية مجموعة كبيرة من الصور المنقوشة على الصخور التي تصوِّر الصيد والحيوانات والنباتات وأساليب الحياة لثقافة امتدت 7 آلاف عام دون انقطاع.

وكان المسافرون والجيوش الذين يحلّون في المكان -على مرِّ العصور وحتى وقت متأخر من القرن العشرين- يتركون خلفهم كثيرا من الكتابات والنقوش على الصخور التي بقي معظمها محفوظا على حاله.

وتأتي الكتابات على الصخور بعدة خطوط، منها المسند والآرامي-النبطي والكتابة العربية الجنوبية والخط الثمودي والكتابة اليونانية والعربية. كما أن هذا الموقع والمنطقة المحيطة به يزخران بآثار لم يجر التنقيب عنها بعد، وهي تتكون من هياكل حجرية ومدافن وأدوات حجرية مبعثرة وآبار قديمة.

ويقع هذا الموقع في أقدم محطة معروفة لتقاضي الرسوم، وهي كائنة على أحد الطرق المهمة القديمة للقوافل، حيث توجد بئر حمى التي يرجع تاريخها إلى 3 آلاف عام مضت على الأقل، والتي لا تزال تعطي المياه العذبة حتى الآن.

تل أرسلان تيبيه موقع أثري يبلغ ارتفاعه 30 مترا، ويقع في سهل ملاطية على بُعد 12 كيلومترا جنوب غربي نهر الفرات. وتشير الأدلة الأثرية في الموقع إلى وجود الحياة فيه في الفترة الممتدة من الألفية السادسة قبل الميلاد -على الأقل- حتى أواخر الفترة الرومانية.

وتتميّز الطبقات الصخرية الأولى -التي تعود إلى مطلع فترة أوروك- بوجود آثار منازل من الطوب تعود إلى القسم الأول من الألفية الرابعة قبل الميلاد. وجاءت الفترة الأبرز والأكثر ازدهارا في تاريخ الموقع في أواخر العصر النحاسي، حيث شهدت تشييد ما يُعرف بمجمع القصر. وهناك كمّ لا يُستهان به من الأدلة المهمة التي تشهد على مطلع العصر البرونزي، ولعل أبرز المعالم التي تقف شاهدة على هذه الفترة تتجلّى في مجمع القبر الملكي. ويمتدّ تاريخ الطبقات الصخرية الأثرية إلى فترة العصر الآشوري القديم وفترة حكم الإمبراطورية الحثية، بما في ذلك الآثار التي تعود إلى فترة الحضارة الحثية الحديثة.

ويوضح الموقع جملة من العمليات التي أدّت إلى نشوء مجتمع تابع للدولة في الشرق الأدنى، ونظام بيروقراطي متقدّم يسبق الكتابة. وأسفرت أعمال التنقيب عن العثور على مجموعة من القطع والأسلحة المعدنية، وتضم هذه المجموعة أقدم السيوف التي عُثر عليها حتى اليوم على وجه المعمورة. وتشير هذه الآثار إلى بداية أشكال القتال المنظّم باعتباره امتيازا يقتصر على نخبة المجتمع، الذين اعتادوا استعراضها كأدوات لقوتهم السياسية الجديدة.

يمتد التعديل المهم لحدود الموقع، الذي كان قد أدرج لأول مرة في قائمة التراث عام 1996، من بحيرة آيسل (التي كانت تُعرف سابقا باسم زاوديرزي) الواقعة في مدينة ماودن، إلى مصب بيسبوش في فيركندام. ويقضي هذا التعديل بإضافة خط المياه الهولندي الجديد إلى موقع التراث العالمي لخط دفاع أمستردام القائم بالفعل، ليعرف الموقع باسم موقع التراث العالمي لخطوط الدفاع المائية الهولندية، ويضم التعديل كذلك عددًا من عمليات تمديد وسحب بعض الأجزاء من حدود موقع التراث لخط دفاع أمستردام. ويُبين التمديد بصفة خاصة نظامًا عسكريًا منفردًا للدفاع، حيث كان يستند إلى الفيضانات في الحقول والمنشآت الهيدروليكية، إضافة إلى سلسلة من التحصينات والمواقع العسكرية الموزعة على مساحة 85 كيلومترا.

