قبل 3 أعوام، أطلقت مجموعة صغيرة من الأكاديميين في إحدى الجامعات الألمانية برنامجا تعاونيا مع الجيش لم يسبق له مثيل، يقوم على استخدام الروايات في التنبؤ بالصراعات المستقبلية بالعالم.

وفي تقريره -الذي نشرته صحيفة "الغارديان" (The Guardian) البريطانية- قال الكاتب فيليب أولترمان إنه من النادر -إن لم يكن من غير المرحب به- رؤية ضباط الجيش يتجولون في شوارع مدينة توبنغن، المدينة الجامعية التي تعرف بكونها موطن العديد من النوابغ على غرار الفيلسوف هيغل والشاعر فريدرش هولدرلين، ومعقل حزب الخضر الألماني، وسكانها معروفون بتكوينهم الأكاديمي وتوجهاتهم اليسارية.

وفي عام 2018، برزت مقاومة متزايدة في الحرم الجامعي لخطط إنشاء مركز أبحاث ذكاء اصطناعي رائد في أوروبا بالمنطقة المحيطة، وجادل الطلاب بأن دخول مصنعي الأسلحة إلى "وادي الإنترنت" في توبنغن يجلب العار إلى التقاليد الفكرية للجامعة.

كان الهدف من زيارة مسؤولين رفيعي المستوى بالزي الميداني الرمادي للجيش الألماني -في مطلع فبراير/شباط 2018- إلى هذه المنطقة هو عقد اتفاق تعاون مع الأوساط الأكاديمية -وهو أمر لم يشهده العالم من قبل- وذلك في إطار مبادرة أُطلق عليها اسم "مشروع كاساندرا" (Project Cassandra). وعلى مدى عامين، وظّف الباحثون الجامعيون خبراتهم لمساعدة وزارة الدفاع الألمانية على التنبؤ بالمستقبل.

ولم يكن هؤلاء الأكاديميون متخصصين في الذكاء الاصطناعي أو محللين سياسيين، وإنما كانوا فريقا صغيرا من أساتذة الأدب بقيادة يورغن فيرتهايمر، أستاذ الأدب بجامعة توبنغن بألمانيا. وبعد مغادرة الضابطين، ظلت الأجواء متوترة بين أعضاء فريق فيرتهايمر. وكان أبرز سبب للقلق -وفق إيزابيل هولز مساعدة فيرتهايمر- هو أنهم لم يكونوا متأكدين بشأن إمكانية إطلاع العامة على هذا المشروع.

رفضت الجامعة رسميا التعاون مع وزارة الدفاع، لذلك كانت المبادرة تُدار من قبل معهد الأخلاق العالمية، وهو مؤسسة مستقلة عن الكلية أنشأها الكاثوليكي المنشق الراحل هانس كونغ (توفي في إبريل/نيسان من العام الجاري 2021).

وتصدر هذا الخبر عناوين الصحف المحلية بعد الإعلان عن انطلاق المشروع. وكتبت صحيفة "نيكار كرونيك" أن فكرة استخدام وزارة الدفاع للأدب من أجل توقع الحروب الأهلية والكوارث الإنسانية في وقت مبكر فكرة ساحرة بقدر ما بدت ساذجة.

وتقول هولز "عليك أن تسأل نفسك لماذا يموّل الجيش مشروعا لن يكون له أية قيمة على الإطلاق؟ لم يأخذنا الجمهور ببساطة على محمل الجد. لقد ظنوا أننا مجرد مجانين".

