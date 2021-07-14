الكتابة المسمارية -وفق مصادر تاريخية- عرفت منذ القدم لدى شعوب منطقة بلاد الرافدين وشمال الجزيرة العربية، وكانت تنقش فوق ألواح الطين والحجر والشمع والمعادن وغيرها.

أعلنت هيئة التراث السعودية العثور على "أطول نص أثري" بتاريخ المملكة، ضمن اكتشاف يعود لمنتصف القرن السادس قبل الميلاد.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن "هيئة التراث أعلنت اليوم اكتشافا أثريا جديدا بمحافظة الحائط في منطقة حائل شمالي المملكة".

وأضافت -في بيان الثلاثاء- أن "الاكتشاف الجديد عبارة عن نقوشٍ صخرية تعود للملك البابلي نابونيد (استلم العرش في 556 ق.م وتنحى عنه 539 ق.م) في منتصف القرن السادس قبل الميلاد، تُعطي دليلا إضافيا على الدور التاريخي للجزيرة العربية وتواصلها الحضاري مع معظم حضارات الشرق الأدنى القديم".

ويتكون الاكتشاف الأثري من "نقش على إحدى الصخور البازلتية يُجسّد الملك البابلي ممسكا بيده الصولجان، وأمامه عدد من الرموز الدينية"، دون أن تكشف "واس" تفاصيل أكثر.

ويضم الاكتشاف "نصا مسماريا يصل العدد التقريبي لسطوره إلى 26 سطرا، ليعدّ بذلك أطول نصٍ كتابي يُعثر عليه حتى الآن في المملكة".

تعلن #هيئة_التراث عن اكتشاف شواهد أثرية للملك البابلي نابونيد في حائل. pic.twitter.com/HTwW5M9Tlo — هيئة التراث (@MOCHeritage) July 13, 2021

والكتابة المسمارية -وفق مصادر تاريخية- عرفت منذ القدم لدى شعوب منطقة بلاد الرافدين وشمال الجزيرة العربية، وكانت تنقش فوق ألواح الطين والحجر والشمع والمعادن وغيرها، وتمكن العلماء من فك رموزها في أواخر القرن 18.

ولم تعد الكتابة المسمارية متداولة بحلول عام 400 قبل الميلاد، ولكن قبل ذلك كانت متداولة وأساسية في التواصل في الشرق الأوسط القديم لما يقرب من 3 آلاف عام، قبل أن تختفي بشكل غامض.

وأوضحت هيئة التراث أن "الاكتشاف الجديد يخضع للدراسة والتحليل من قبل المتخصصين في الهيئة، وستعلن تفاصيل بعد ذلك"، دون تحديد موعد.

وفي السنوات الأخيرة، شهدت السعودية إعلانات متتالية عن اكتشافات أثرية لديها، منها الإعلان في سبتمبر/ أيلول 2018 عن اكتشاف مواقع تعود للعصر الحجري القديم (عصر ما قبل التاريخ) في محافظة الخرج، يعود تاريخها إلى 100 ألف عام تقريبا.

وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت اكتشاف هياكل حجرية ضخمة في شمال غربي المملكة، تعد من الأقدم في العالم، ويعود تاريخها إلى أواخر الألفية السادسة قبل الميلاد، أي قبل الأثر الصخري الشهير ستونهنغ جنوب غرب إنجلترا الذي يعدّ أكثر الآثار الحجرية الضخمة شهرة في أوروبا.

وتؤكد التقارير التي تناولت الدراسة الأثرية أن تلك المستطيلات الحجرية تمثل أرشيفات مهمة من عصور ما قبل التاريخ في الجزيرة العربية، ومن المرجح أن تكون الأبحاث وأعمال التنقيب المستقبلية مفيدة جدا في تقديم فهم أفضل للتطورات الاجتماعية والثقافية القديمة بالمنطقة.