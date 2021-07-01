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معهد الجزيرة للإعلام يطلق محاضرات التعليم الإلكتروني

منصة التعليم الإلكتروني خصصت مبادرة "محاضرات" كنافذة جديدة للمحاضرات المنهجية، والتجارب الملهمة في تنمية المهارات وإثراء المعرفة (الجزيرة)
منصة التعليم الإلكتروني خصصت مبادرة "محاضرات" كنافذة جديدة للمحاضرات المنهجية، والتجارب الملهمة في تنمية المهارات وإثراء المعرفة (الجزيرة)
1/7/2021

أطلقت منصّة التعليم الإلكتروني التابعة لمعهد الجزيرة للإعلام مبادرة جديدة بعنوان "محاضرات". وهي مبادرة تتيح للصحفيين، والأساتذة الجامعيين، وذوي الخبرات الإعلامية، مشاركة معارفهم مع الجمهور الراغب في تطوير مهاراته في مجالات الإعلام المختلفة.

وتتميز المحاضرات التدريبية بكونها من إنتاج الجمهور، حيث يقدّم المحاضِر مقترحه لمنصة التعليم الإلكتروني، ويقيّم فريق المنصة المقترح، ويتواصل مع أصحاب المواضيع التي تتسم بالوضوح.

بعد ذلك ينتقل المحاضِر إلى مرحلة كتابة المحتوى ومراجعته مع فريق التعليم الإلكتروني، والتصوير والمونتاج، ثم يقوم بإرسال المحاضرة جاهزة للنشر.

تمتد المحاضرات التدريبية لنصف ساعة على الأقل، ويمكن تقسيمها إلى أكثر من جزء في حال تجاوزت هذه المدة، مع الحرص على الالتزام بالمعايير الفنية والتحريرية التي تتم مشاركتها مع من تمت الموافقة على مقترحه.

ويمكن أن تتناول المحاضرة أي موضوع على صلة بالصحافة، سواء تعلق الأمر بمهارات الكتابة والتحرير، أو إعداد وتقديم البرامج الإعلامية، أو فنون التصميم والمونتاج، والأساليب الحديثة المستخدمة في الإعلام الرقمي.

وكانت المنصة قد نشرت في الفترة الماضية محاضرتَين تدريبيتَين. الأولى بعنوان "كيف نناقش القضايا الاجتماعية تلفزيونيا؟" وهي من إعداد وتقديم الإعلامي أحمد ولد إسلم. والثانية بعنوان "صحافة الحلول" وهي من إعداد وتقديم الأستاذة بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار بتونس الدكتورة أروى الكعلي.

إذا كنت ترغب في تقديم محاضرة عبر منصة التعليم الإلكتروني، ندعوك لزيارة هذا الرابط والتعرّف على المواصفات التي يجب أن تتوفر في المحاضِر، وتعبئة الاستمارة الخاصة بالمقترحات.

المصدر : الجزيرة

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