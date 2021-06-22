البث الحي
ثقافة|الولايات المتحدة الأميركية

تدين الشعب الأميركي في دراسة جديدة.. هكذا يؤثر الإيمان على الأخلاق والقيم حتى بعد ترك الدين

مصلون مسيحيون أثناء موكب "طريق الصليب" الكاثوليكي التقليدي فوق جسر بروكلين بمدينة نيويورك (غيتي)
مصلون مسيحيون أثناء موكب "طريق الصليب" الكاثوليكي التقليدي فوق جسر بروكلين بمدينة نيويورك (غيتي)
22/6/2021

في استطلاع نُشر عام 2019، قال 44% من الأميركيين و45% من الناس في 34 دولة؛ إن الإيمان بالله ضروري "لتكون شخصا أخلاقيا ومتمسكا بالقيم". فهل يفقد الإنسان أخلاقه وقيمه عندما يترك الدين؟

يقول الكاتبان فيليب شواديل وسام هاردي في تقرير نشره موقع "ذا كونفرسيشن" (the conversation) الأسترالي إنهما كباحثين في علم النفس وعلم الاجتماع عملا على دراسة آثار ترك الدين على القناعات الأخلاقية والقيم الاجتماعية.

وسعى الكاتبان في دراسة شارك فيها الباحثان في علم الاجتماع والنفس داريل فان تونغيرين وسي ناثان ديوال إلى اختبار "تأثير بقايا الدين" بين الأميركيين الذين تخلّوا عن الدين. وتناولت الدراسة سؤالا محوريا: هل يحافظ "تاركو الدين" على بعض أخلاق وقيم المتدينين؟ أو بمعنى آخر: هل بمجرد أن يترك بعض الناس الدين يفقدون تماما كل المعتقدات والأخلاق الدينية؟

أثر المعتقدات الدينية

يقول الكاتبان إن الأبحاث الحديثة تظهر أن تاركي الدين في جميع أنحاء العالم يُصنّفون في منزلة وسطى بين غير المتدينين إطلاقا والمتدينين، من حيث الأفكار والمشاعر والسلوك، حيث يحتفظ كثير منهم ببعض صفات المتدينين، مثل التطوع والعمل الخيري.

لذلك درس الباحثون العلاقة بين ترك الدين والأسس الأخلاقية الخمسة التي يركز عليها علماء النفس، وهي الرعاية/الأذى، والعدل/ الغش، والإخلاص/الخيانة، والبناء/التخريب، والرفعة/التدهور.

ووجد الباحثون أن المتدينين الثابتين كانوا الأكثر تمسكا بالأسس الأخلاقية الخمسة، ويتضمن ذلك أحكاما بديهية تركز على الشعور بألم الآخرين والاستفادة من الفضائل، مثل اللطف والرحمة.

وتماشيا مع فرضية آثار المعتقدات الدينية، وجدت الدراسة ما أطلق عليه الباحثون "نمط درجات السلّم"، أي أن المتدينين الثابتين أكثر تشبثا بالأسس الأخلاقية من تاركي الدين، لكن تاركي الدين أكثر تمسكا بهذه الأسس من اللادينيين. وكان الاستثناء الوحيد هو الأساس الأخلاقي "العدل/الغش"، الذي يتمسك به تاركو الدين والمتدينون بالقدر ذاته.

بعبارة أخرى، بعد التخلي عن الدين يحافظ تاركو الدين على بعض التركيز على كل من الأسس الأخلاقية الخمسة، وإن كان ذلك أقل من التركيز الذي يوليه المتدينون الثابتون لهذه الأسس، ولهذا السبب تتم الإشارة إلى ذلك بـ"نمط درجات السلّم".

التمسك بالقيم

ويشير الكاتبان إلى أن الجانب الثاني من الدراسة ركز على بحث يُظهر أن الدين مرتبط ارتباطا وثيقا بالقيم، لا سيما دائرة "قيم شوارتز"، وهي النموذج السائد للقيم العالمية التي يستخدمها علماء النفس الغربيون، أي المبادئ الأساسية المنظمة لحياة الناس.

سأل الباحثون مجموعة من المشاركين الأسئلة نفسها مع تقدمهم في السن على مدى 11 عاما. كان المشاركون في سن المراهقة عندما بدأت الدراسة، وفي منتصف أو أواخر العشرينيات من العمر في المرحلة الأخيرة.

وكشفت النتائج عن "نمط درجات سلّم" (تصاعدي متدرج) آخر، حيث إن المتدينين الثابتين بين هؤلاء الشباب كانوا أكثر تمسكا بقيم الأمن والامتثال والتقاليد؛ في حين كان تاركو الدين أكثر تمسكا بهذه القيم من اللادينيين.

وحسب الكاتبين، فإن الدراسة تُظهر أن تأثير بقايا المعتقدات الدينية أمر ملموس، حيث تتشابه أخلاق وقيم تاركي الدين مع أخلاق المتدينين، أكثر مما تشبه أخلاق وقيم اللادينيين.

كما أن تحليل النتائج يُظهر بعض الفروق الدقيقة بين تاركي الدين. على سبيل المثال، يبدو تأثير ممارسة الشعائر الدينية على القيم أقوى بين البروتستانت الإنجيليين السابقين، مقارنة ببقية الطوائف البروتستانتية والكاثوليك وأتباع المعتقدات الدينية الأخرى في الولايات المتحدة.

وتشير الدراسة أيضا إلى أن تأثير "بقايا الدين" يمكن أن يتضاءل بمرور الوقت، ويصبح تارك الدين بالتالي أقل تمسكا بالأخلاق والقيم وأقرب إلى اللادينيين.

ظاهرة تستحق البحث

ويرى الكاتبان أن هذا الاستنتاج مهم للغاية لأن عددا كبيرا ومتزايدا من الأميركيين يتركون الدين، ولا يزال هناك الكثير مما ينبغي دراسته وبحثه عن العواقب النفسية والاجتماعية لهذه الظاهرة.

في عام 1990، أفاد 7% فقط من الأميركيين بأنهم لا يعتنقون أي دين، وبعد 30 عاما، في 2020، تضاعفت النسبة 4 مرات، لتصل إلى نحو 30%. ويفوق عدد الأميركيين غير المتدينين حاليا عدد المنتسبين إلى أي دين آخر في الولايات المتحدة، بما في ذلك الكاثوليكية والبروتستانتية الإنجيلية.

قد يؤدي هذا التحول -وفق الكاتبين- إلى تغيير جذري في تصورات الأميركيين عن أنفسهم، وكذلك وجهات نظرهم تجاه الآخرين. مع ذلك، يبدو الشيء الوحيد الواضح هو أن أولئك الذين يتركون الدين ليسوا مثل أولئك الذين لم يكونوا متدينين أبدا. ونظرا للنمو السريع والمستمر في عدد الأميركيين غير المتدينين، من المتوقع أن يصبح هذا التمييز مهما بشكل متزايد لفهم أخلاق وقيم الشعب الأميركي.

المصدر : ذا كونفرسيشن

حول هذه القصة

الفاتيكان يبحث الأصولية المسيحية والتفسير "العلماني" للإنجيل

تبدأ غدا الأحد في الفاتيكان أولى فعاليات ملتقى فكري يضم نحو 250 أسقفا ورئيس أساقفة وكاردينالا من مختلف دول العالم للبحث في مسائل متعلقة بالأصولية المسيحية والعلاقة بين الدين والعلم والحوار مع الدين اليهودي، يطلق عليه السينودوس ويحضره البابا.

4/10/2008
المزيد من ثقافة

جذور ظاهرة الإسلاموفوبيا بالأندلس.. اعتمدت الإساءة لرسول الإسلام وأجّجت فظائع محاكم التفتيش وأسست لليمين المسيحي المتطرف

100 عام على مجزرة “وول ستريت” تولسا.. عندما أشعلت الغيرة نيران العنصرية الدموية ودمرت أغنى مجتمع أميركي أسود

مذبحة تولسا عام 1921 التي تعرف باسم &#34;وول ستريت الأسود&#34; (غيتي)

دعا للنضال اللاعنفي.. بيان شباب “المسيح أمام الحاجز” يستوحي لاهوت التحرير في مقاومة الاستعمار الإسرائيلي

شعار مجموعة &#34;المسيح أمام الحاجز&#34; المسيحية الفلسطينية التي أصدرت بيان توبة ورجاء ودعت إلى النضال لمقاومة الظلم (مواقع التواصل الاجتماعي)

الأكاديمي الأميركي جون إسبوسيتو للجزيرة نت: هكذا صعدت الإسلاموفوبيا في الغرب لتشمل الرئيس الفرنسي والمستشار النمساوي

الأكاديمي الأميركي جون إسبوسيتو ألّف كتبا عدة منها &#34;الإسلاموفوبيا والتطرف: تربية التعصب والعنف&#34; (الصحافة الأجنبية)
الأكثر قراءة
logo

عودة الجيش الأحمر.. خُطة بوتين لإعادة العراق إلى زمان صدام حسين

في ظل التوتر بين أنقرة وأثينا.. مشروع قانون أميركي لتعزيز الشراكة الدفاعية مع اليونان

اندلع توتر في الفترة الأخيرة بين أنقرة وأثنيا على خلفية النشاط التركي في شرق المتوسط للتنقيب عن الغاز (رويترز)

بعد بحث وتدقيق رئيس آبل يعلنها.. أندرويد أسوأ وأخطر من آيفون لسبب مخيف اكتشف حديثا

كوك في مؤتمر &#34;فيفا تيك&#34;، وهو أحد أكبر مؤتمرات الشركات الناشئة والتقنية في أوروبا، أعلن عن وجود برامج ضارة على أندرويد أكثر من آيفون (رويترز)

يهدد الجزائر مجددا.. لماذا يعادي حفتر الجزائر من جنوب ليبيا؟

اللواء المتقاعد حفتر (يمين) والرئيس الجزائري تبون (وكالات)