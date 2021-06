في كتابه المثير للجدل "خيار بنديكت" (The Benedict Option)، الصادر في 2017، دافع الصحفي الأميركي رود درير، أحد كبار منظري اليمين المسيحي في الولايات المتحدة، عن "المحلية" في وجه الموجة العلمانية والتحوّلات الجذرية التي تجتاح البلاد، وطالب بانكفاء المسيحيين ضمن مجتمعات صغيرة ليعيشوا في انسجام تام مع معتقداتهم الدينية.

ووصفت صحيفة "نيويورك تايمز" (New York Times) الكتاب بأنه "الكتاب الديني الأكثر مناقشة والأكثر أهمية في العقد (الأخير)"، بينما أثار نقاشا واسعا في المجتمع المسيحي لا سيما في أميركا، حيث تم عقد العديد من المؤتمرات والندوات لمناقشة أفكاره.

وفي تقرير نشرته صحيفة "لوموند" (le monde) الفرنسية، يقول الكاتب مارك أوليفييه بيرر إن درير ذهب أبعد من ذلك بكثير في كتابه الصادر حديثا "العيش ليس بالأكاذيب" (Live Not by Lies)، مطالبا قراءه بالوقوف في وجه "التطرّف" اليساري.

بالنسبة لدرير، إذا تحولت الديمقراطيات الليبرالية إلى "الشمولية الناعمة"، وبدأت بنشر الأكاذيب التي يجب على الجميع الالتزام بها، فلأنها تعيش تحت تأثير أيديولوجية "الاستيقاظ" (Woke)، وهو توجه يساري راديكالي يُقصد به الوعي بمشاكل بالعدالة الاجتماعية والمساواة العرقية ومناهضة العنصرية.

This latest work by @roddreher is excellent, and it's very disturbing that @Facebook would be banning discussing it in Hungary and Romania. Of note, inspiration for the book involved the mother of one of our most respected colleagues from @catholicmed @usccbfreedom @TheLinacre https://t.co/zplIZYPB4j pic.twitter.com/bEc9iIJhAF

— PᴀʟᴍBᴇᴀᴄʜCMA👨🏻‍⚕️🙏🏽👩🏾‍⚕️ (@PalmBeachCMA) June 14, 2021