البث الحي
ثقافة|عراق

عمرها آلاف السنين- شاهد.. مقبرة لملوك آشوريين في العراق تغطيها المياه في الشتاء وتظهر للنور في الصيف

أحجام القبور تتفاوت من نصف متر إلى أكثر من 3 أمتار

صلاح حسن بابان- الجزيرة نت
16/6/2021

كشف انخفاض منسوب المياه في سد دوكان بمحافظة السليمانية بكردستان العراق، الغطاء عن مقابر أثرية في تلة "شمشارة" بقضاء رانية، يعود تاريخها إلى أكثر من 5 آلاف سنة قبل الميلاد، بحسب مصادر تاريخية.

وتوجد تحت نهر رانية 6 تلال تقريبا، لكن انخفاض منسوب المياه في السنوات القليلة الماضية أدى إلى ظهور 3 منها على اليابسة بشكل واضح، وكشف النقاب عن عشرات القبور الأثرية فيها، وبعضها يعود لملوك آشوريين.

وتتفاوت أحجام هذه القبور من نصف متر إلى أكثر من 3 أمتار، مع وجود عظام صغيرة وخشنة جدا للموتى فيها.

وعثرت السلطات المحلية في هذه المنطقة على قطع أثرية نادرة جدا خلال السنوات الماضية، لكنها تشكو من قلة اهتمام حكومة الإقليم بها لجعلها منطقة أثرية سياحية، بعد أن أجرت فرق أثرية عالمية التنقيب فيها.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

تضم رفات الحسن البصري ورابعة العدوية والفرزدق والسياب.. أقدم مقبرة للمسلمين بالعراق مهددة بالتجريف

تواجه إحدى أقدم مقابر المسلمين في العراق والعالم الإسلامي خطر التجريف، بذريعة شق طرق وبناء سوق جديدة بمدينة البصرة جنوبي العراق. يعود تاريخ مقبرة الحسن البصري للعصر الأموي، أي قبل أكثر من 1300 عام.

9/9/2020

تعرف على قصة مقبرة اليهود في بغداد

على مساحة 17 ألف كيلو متر مربع، تقع مقبرة الطائفة الموسوية ويطلق عليها شعبيا مقبرة اليهود شرقي بغداد. تضم المقبرة رفات أكثر من 4 آلاف يهودي توفوا في أوقات مختلفة، وسيجت بسور مرتفع.

11/4/2021

مقبرة عراقية بلائحة التراث العالمي

قال مسؤول في وزارة الثقافة العراقية إن منظمة اليونسكو وافقت على إدراج مقبرة وادي السلام الواقعة بمدينة النجف جنوبي العراق بلائحة التراث العالمي لأن عمرها يتجاوز الألف عام وتضم قبور العديد من الشخصيات التاريخية من أنبياء وملوك وشيوخ عشائر ومثقفين.

14/6/2010
المزيد من ثقافة

معهد الجزيرة للإعلام يختتم منتدى أخلاقيات الصحافة في العصر الرقمي

لماذا تعود مجددا في العصر الحديث؟.. الوثنية مع زواج القومية والعنصرية في الغرب

احتفال وثني عند آثار &#34;ستونهنغ&#34; الشهيرة بإنجلترا في ديسمبر/كانون الأول الماضي (غيتي)

شاعر الأناضول الصوفي في ذكراه الـ700.. يونس إمره أبرز رموز الأدب التركي

رسم للشاعر الصوفي الشعبي يونس إمره الذي ألهمت قصائده الأدب التركي الحديث وأَثْرت اللغةَ التركية المكتوبة (الجزيرة)

سُمي "ثالث الحرمين" بمحضر صلاح الدين واستشهدت 1000 امرأة مرابطة دفاعا عنه وصنف فيه الغزالي "الإحياء".. الأقصى في تاريخنا

الأكثر قراءة

حاجة في نفس يعقوب.. محاكم تفتيش في أفكار داعية مصري تنعقد بمواقع التواصل

الداعية المصري محمد حسين يعقوب (الصحافة المصرية)

ما مصير اتفاقية “خط النفط كاتسا” مع أبوظبي؟… حماها نتنياهو وتجاهل مطالبات بإلغائها

صورة لتشجيع السياحة إلى الإمارات وزعتها الحكومة الإسرائيلية على وسائل الإعلام (الجزيرة نت)

مقعد رئيس الوزراء لم يعد لك.. شاهد: موقف محرج لنتنياهو في الكنيست

بنيامين نتنياهو يجلس في الكنيست الإسرائيلي في مقعد رئيس الوزراء الذي لم يعد له (رويترز)

ملك المغرب يهنئ رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد تزامنا مع زيارة إسماعيل هنية للرباط

ملك المغرب أكد في البرقية حرص المملكة على مواصلة ما سماه دورها الفاعل ومساعيها الخيرة الرامية إلى إيجاد سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط (الأوروبية-أرشيف)