كشف انخفاض منسوب المياه في سد دوكان بمحافظة السليمانية بكردستان العراق، الغطاء عن مقابر أثرية في تلة "شمشارة" بقضاء رانية، يعود تاريخها إلى أكثر من 5 آلاف سنة قبل الميلاد، بحسب مصادر تاريخية.

وتوجد تحت نهر رانية 6 تلال تقريبا، لكن انخفاض منسوب المياه في السنوات القليلة الماضية أدى إلى ظهور 3 منها على اليابسة بشكل واضح، وكشف النقاب عن عشرات القبور الأثرية فيها، وبعضها يعود لملوك آشوريين.

وتتفاوت أحجام هذه القبور من نصف متر إلى أكثر من 3 أمتار، مع وجود عظام صغيرة وخشنة جدا للموتى فيها.

وعثرت السلطات المحلية في هذه المنطقة على قطع أثرية نادرة جدا خلال السنوات الماضية، لكنها تشكو من قلة اهتمام حكومة الإقليم بها لجعلها منطقة أثرية سياحية، بعد أن أجرت فرق أثرية عالمية التنقيب فيها.