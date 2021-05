رغم زحمة الأحداث اليومية في حي الشيخ جراح بالقدس وانهماك العائلات فيه بالدفاع عن أنفسهم ومنازلهم من اعتداءات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين، فإن غزّة كانت حاضرة بشكل يومي في فعاليات الحي منذ انطلاق العدوان الأخير عليها يوم 10 مايو/أيار الجاري.

في الشارع الرئيسي الذي يقسم الشيخ جراح إلى قسمين ثُبتت لافتة على مدخل القسم الغربي كتب عليها "WE LOVE YOU GAZA" وبالانعطاف يسارا نحو القسم الشرقي من الحي ستواجه الزائر الحواجز الشرطية العسكرية التي ستمنعه من الدخول، لكنها لم تمنع أهالي الحي المحاصرين من افتتاح رمزي لمكتبة "سمير منصور" التي دُمرت في القصف الجوي لبناية "كحيل" في غزة يوم الثامن عشر من الشهر الجاري.

في ساحة عائلة الكرد المهددة بالإخلاء من منزلها لصالح المستوطنين الذين استولوا على نصف المنزل حتى الآن افتُتحت المكتبة تحت شعار "من القدس هنا غزة"، وضمت حتى الآن عشرات الكتب ويؤكد أهالي الحي أنهم عازمون على توسيعها وتثبيتها.

الشاب محمد الكرد من حي كرم الجاعوني في الشيخ جراح المهدد بالإخلاء، قال إن رمزية افتتاح المكتبة في الحي لا تنبع من فكرة إعادة إحياء مكتبة دُمرت في غزة المحاصرة فحسب، بل في اختراق الحواجز الاستعمارية والجغرافيات الوهمية التي صنعها الاحتلال، والتأكيد على أن الفلسطينيين شعب واحد في كافة أماكن وجودهم.

وحول التفاعل مع الافتتاح الرمزي لمكتبة "سمير منصور" في الحي المقدسي المحاصر، أشار الكرد إلى تهافت المتبرعين بالكتب للمكتبة التي تحتوي الآن على كتب ثورية وشعر وأدب فلسطيني وأدب لكُتاب البلدان المجاورة.

وأكد الكرد أهمية التطرق إلى أن تدمير المكتبات في غزة خلال الحرب الأخيرة ثبّت في عقولنا نوعية الأنظمة التي تحارب الكتب والمكتبات، وأنه "من الضروري أن يربط الناس بين الإمبراطوريات الظالمة تاريخيا والإمبراطورية الصهيونية التي نرضخ تحت احتلالها وتستهدف القطاع الثقافي بكل ما أوتيت من قوة".

ورغم لجوء طواقم بلدية الاحتلال والشرطة والمستوطنين إلى تخريب كافة الفعاليات اليومية في الحي من طمس للجداريات ومصادرة للافتات ومنع دخول الصحفيين لتغطية الأنشطة، فإن الكرد أكد أن المكتبة ستكبر وأن الأهالي يحاولون تثبيتها بشكل دائم.

وعاد الكرد بذاكرته إلى عام 2010 عندما افتُتحت في الشيخ جراح حديقة "راشيل كوري" -المواطنة الأميركية التي قتلتها جرافة احتلالية أثناء تضامنها ضد هدم منازل الفلسطينيين في رفح بقطاع غزة- وخلال أسابيع سُرقت كافة محتويات الحديقة من ألعاب الأطفال وتم الاعتداء على الأهالي حينها.

After Israeli air strikes demolished the @samirbookshop in Gaza, Palestinians in Sheikh Jarrah open their own Samir Mansour bookshop.

Such an act underscores the unity of the occupied people pic.twitter.com/6jzFgHS6MA

— لينة (@LinahAlsaafin) May 26, 2021