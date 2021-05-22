في ثمانينيات القرن الماضي كان العالم قد دخل بالفعل عصر العولمة، وأصبحت فكرة "الرواية العالمية" رائجة كذلك، وعام 1987 قال الروائي الياباني البريطاني الحائز جائزة نوبل للآداب كازو إيشيغورو إنه يعمل على كتابة أعمال من صنف "الرواية العالمية الملحمية ".

ويعدّ كتاب "الرواية العالمية" للناقد والشاعر الأميركي آدم كيرش، الذي صدرت ترجمته حديثا بقلم لطفية الدليمي عن دار المدى، من أبرز المحاولات للتنظير للرواية العالمية بوصفها نوعا وفنا أدبيا نموذجيا للقرن 21، ويحتوي الكتاب على مجموعة مقالات لكيرش وكتّاب آخرين.

ويستكشف الكتاب عبر الاستعانة بنماذج لـ8 من أبرز الكتاب المعاصرين مثل أديب نوبل التركي أورهان باموق، والأديب الباكستاني محسن حميد، والروائية النيجيرية شيماماندا نغوزي أديتشي، والكندية مارغريت أتوود، والكاتب الياباني هاروكي موراكامي وآخرين، معتبرا أنهم يستخدمون طريقة جديدة لتصور العالم أدبيا تكون الأماكن والشعوب فيها مرتبطة بوجه وثيق، ويناقشون قضايا عالمية جديدة في التناول الأدبي مثل التغيّر المناخي والأصولية الدينية وتحولات السلوكات والأخلاق، حسب الناشر.

ويدافع كيرش في الكتاب عن تصنيف "الرواية العالمية"، منتقدا الذين يستخفّون بها باعتبارها "مخففة وذات لغة مبسطة" ولا تعترف بالخصوصية الثقافية وتعاني أوجه القصور الأسلوبية و"التواطؤات" السياسية والاقتصادية التي يلجأ إليها كتاب هذا النوع الأدبي ليتّسموا بسمات العالمية على حساب الصنعة الأدبية.

ويقول النقاد إن الروائي عندما يكتب أعمالا عالمية فإنه يتجاهل "العوائق المحلية" حتى لا تقف أمام الانتشار العابر للحدود، ويعتمد لغة مبسطة وسهلة بنحو مبالغ فيه، وهذا يعني أن الأدب العالمي يتضمن نوعا من نفاق الثقافة النيوليبرالية السائدة في العالم، ومجاملة الناشرين الكبار ذوي التوجهات الرأسمالية الذين يحصلون على التمويل من الشركات الكبيرة، وهكذا تفقد الرواية العالمية كثيرا من إبداعها وتفردها.

كتاب "الرواية العالمية.. التناول الروائي للعالم في القرن الحادي والعشرين" ترجمته لطفية الدليمي وصدر عن دار المدى (الجزيرة)

ويناقش كيرش أفكارا سلبية شائعة عن كون الرواية العالمية سلعة تخضع لمعايير السوق الرأسمالية لا البراعة الأدبية، وذلك يحرمها من مواجهة التحديات الحقيقية، ويخلص إلى أن "الروح الجيوسياسية" لبعض الروايات هي ما تنقل كتّابا معينيين إلى العالمية، ومع ذلك فمن المستحيل القول إن جميع الروايات العالمية لها صفات معينة مشتركة، رغم أن هناك خصائص بعينها تجعلها أنسب للترجمة إلى لغات متعددة.

كلاسيكية عالمية

ويرى كيرش أن الرواية العالمية تعني تأكيد أهلية الأدب لتمثيل العالم، وتنشأ ليس من رغبة الكتاب في المقابل المادي، بل من تأثير الحياة في عصر عالمي ومن إمكانية الخيال للتكيف مع الحياة وتعرية الإنسانية أمام نفسها، ويحاول الكتاب الإجابة عن أسئلة من قبيل: هل الروايات التي تجذب القاسم المشترك الأدنى لديها فرصة أفضل لعبور الحدود من تلك التي تنفرد بالثقافة التي ولدتها؟ وهل يوجد بالأساس وعي عالمي حتى تقدم له أعمال تناسبه؟

وينصح كيرش الأدباء بالتخطيط لكتابة التجربة المحلية بروح كونية، ويرى أن الرواية العالمية هي التي ترى البشر نوعا ولا يمكن التعامل مع مشكلاتهم إلا على مستوى الكوكب بأسره، أو تتناول تحديات الأفراد من خلال تأثرهم بالحراك العالمي. وبتحليل أعمال الروائيين الثمانية يقدم كيرش نموذجا تقريبيا لما يمكن أن تكون عليه الرواية العالمية في محاولة لإضفاء الشرعية عليها.