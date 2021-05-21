لم يمض وقت طويل على نشأة نوادي الرياضة في أوروبا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، حتى عرفت البلاد العربية -التي كان يعيش أغلبها زمن الاستعمار- تجارب مبكرة لتأسيس النوادي الرياضية.

وتعود بدايات النادي الرياضي القسنطيني في الجزائر إلى نهاية القرن 19 قبل أن يتأسس بغطاء قانوني في العقد الثاني من القرن العشرين ويتبنى مواقف وطنية ضد الاستعمار، واستشهد خلال حرب التحرير الجزائرية الكثير من أعضاء النادي الرياضي.

وفي مصر تأسست النوادي الرياضية في القاهرة والإسكندرية في العقد الأول من القرن العشرين مثل نادي السكة الحديد 1903، بينما عرفت اليمن ناديها الأول "الاتحاد المحمدي" سنة 1905 الذي تحوّل اسمه إلى "التلال الرياضي" عام 1975.

وفي دراسته المنشورة في أغسطس/آب 2019 عن ثقافة الرياضة الشعبية في الشرق الأوسط، يرى الأكاديمي المختص بالتاريخ الثقافي والاجتماعي للشرق الأوسط في جامعة ميشيغان مراد يلدز أن لعبة كرة القدم شكلت نشاطًا ومجالاً مدنيا مشتركا، وأكثر من ذلك يراها أساسية لتشكّل الحداثة في المنطقة.