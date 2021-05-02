في موريتانيا تنتشر مدارس تحفيظ القرآن مما جعل عددا كبيرا من سكان هذا البلد العربي من حفظة القرآن الكريم

سمحت السلطات الموريتانية بإقامة صلاة التراويح في المساجد، كما فتحتها لحضور حلقات الذكر والمحاضرات، بعد أن أغلقت أبوابها رمضان الماضي لمنع تفشي فيروس كورونا.

وتنظم إذاعة موريتانيا الرسمية طيلة شهر رمضان مسابقة في القرآن الكريم حفظا وتجويدا.

ومع تخفيف السلطات الإجراءات التي فرضتها بسبب فيروس كورونا، حرص أغلب الموريتانيين على التواجد في المساجد لساعات طويلة منذ بداية شهر رمضان، حيث تقام دروس ومحاضرات وحلقات تعليم يشرف عليها كبار العلماء والفقهاء.

محاضرات وتراويح

ويتدفق الموريتانيون على المساجد قبل صلاة الظهر، حيث تبدأ عادة المحاضرات والندوات التي تستمر حتى صلاة العصر، ثم تُستأنف أيضًا إلى ما قبل موعد الإفطار بنحو ساعة ونصف الساعة.

ويحرص كثير من الموريتانيين على البقاء في المساجد والإفطار داخلها، والانتظار حتى موعد صلاة التراويح، ويحرص الجميع على حضورها.

ويشكل المسلمون 100% من سكان البلاد، وجميعهم من السنة، ويتسم المجتمع بطابع محافظ، وتنتشر مدارس تحفيظ القرآن؛ مما جعل عددًا كبيرًا من سكان هذا البلد العربي من حفظة القرآن الكريم.

ويحرص الموريتانيون طيلة ليالي الشهر الكريم على حضور صلاة التراويح، وتُقام 8 ركعات في أغلب المساجد، ويُختتم القرآن الكريم بأغلبية مساجد البلاد ليلة 27 من الشهر الفضيل، في حين يحرص أئمة بعض المساجد على ختمه مرتين خلال الشهر.

روضة الصيام

في المسجد الجامع (أكبر مساجد العاصمة نواكشوط)، تُقام محاضرات تشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية، ويقدمها كبار العلماء في البلد، وتُبث على الهواء مباشرة عبر الإذاعة والتلفزيون الرسميين.

ويطلق على هذه الدروس والمحاضرات التي تقام في المسجد الجامع "روضة الصيام"، وتشهد إقبالا كبيرا، وتحرص كل القنوات والإذاعات الخاصة على بث تقارير بشكل يومي عن مضمون هذه المحاضرات.

ويزداد تواجد الموريتانيين في المساجد مع دخول العشر الأواخر من رمضان، حيث يحرصون على قراءة القرآن الكريم، كما لا يفوت كثيرون فرصة الاعتكاف.

يقول محمد ولد أحمد (أحد سكان نواكشوط) "أنا فرح جدا لاستئناف حلقات الذكر والمحاضرات من المساجد خلال شهر رمضان، نحرص على حضور هذه المحاضرات بشكل يومي، ونتعلم من العلماء".

وأضاف في حديث للأناضول "من لم يتمكن من الحضور إلى المسجد يستمع إلى هذه المحاضرات عبر التلفزيون أو الإذاعة".