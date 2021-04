معركة شرسة تلك التي تدور رحاها في بريطانيا بين أكاديميين وناشطين فلسطينيين وبين اللوبي المساند لإسرائيل، وذلك على خلفية تغييرات طالت كتبا موجهة للتلاميذ في الصف الثانوي وتتطرق للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي؛ حيث يقول عدد من الأساتذة إن الكتب باتت تضم معلومات مزورة ولا صلة لها بالتاريخ ولا يمكن تقديمها للتلاميذ في المدارس البريطانية.

وقررت دار النشر "بيرسون" (Pearson) التوقيف المؤقت لكتابين دراسيين تستخدمهما المدارس الثانوية في المملكة المتحدة، بعد أن خلص عدد من الأكاديميين في تقرير لهم إلى أن المعلومات الموجودة في الكتابين هي معطيات مشوهة، مؤكدين فشل الكتابين معا في تقديم وجهة نظر متوازنة للقضية الفلسطينية.

وكشف التقرير أن التعديلات تم إدخالها على الكتابين بعد تدخل وضغط من منظمة "محامون بريطانيون من أجل إسرائيل"، وقد طالت هذه التعديلات النصوص والجداول الزمنية والخرائط والصور الفوتوغرافية، وخلصت نفس الوثيقة إلى أنه "لا يجب تزويد التلاميذ بالدعاية المستترة بدثار العلم".

ويحمل الكتابان عنوان "الصراع في الشرق الأوسط" و"الشرق الأوسط: الصراع والأزمة والتغيير"، وهما من تأليف الكاتبة هيلاري براش، ويتم تقديمهما للتلاميذ في المرحلة الثانوية.

وكشف التقرير -المعدّ من أساتذة مختصين في قضايا الشرق الأوسط والتاريخ واللغة العربية وأعضاء اللجنة البريطانية لجامعات فلسطين- أن هناك مئات التغييرات طالت الكتب المدرسية، بمعدل 3 تغييرات لكل صفحة، مما دفع نقابة اتحاد التعليم الوطني -التي تعتبر النقابة الرئيسية للتعليم في المملكة المتحدة- للتعبير عن قلقها بشأن خلاصات التقرير وبأنها ستدخل على الخط لمعرفة ما الذي حدث بالفعل، وخصوصا أن الكتابين لا يحملان أي إشارة لكون التعديلات قد طالتهما.

الأكاديمية الفلسطينية البريطانية غادة الكرمي، وصفت ما يحدث حول هذين الكتابين بأنه "معركة شرسة" بين أكاديميين ومثقفين يناصرون القضية الفلسطينية وينتصرون للرواية الصحيحة للتاريخ وبين اللوبي الإسرائيلي، مؤكدة أن المعركة لم تنته بعد.

وكشفت الأكاديمية الفلسطينية -للجزيرة نت- أنها وعدد آخر من الأساتذة الجامعيين يقومون حاليا بالتواصل مع دار النشر والنقابات؛ وذلك لمنع وصول هذه الكتب للتلاميذ بعد أن طالها التغيير والتحريف، وقالت لقد "أخبرنا الناشر أننا نفهم أن ما حدث هو نتيجة لضغط اللوبي الإسرائيلي، لكن أكدنا على أن هذا الكتاب لا يجب أن يصل للتلاميذ".

NEW report by Middle East scholars shows 2 textbooks for UK GCSE exams were revised with an anti-Palestinian bias to be "dangerously misleading."

The UK National Education Union Executive has expressed concern.

Publisher Pearson has paused distribution.https://t.co/v6Y6oE5NbZ pic.twitter.com/ArBQFV16wf

— PACBI (@PACBI) April 6, 2021