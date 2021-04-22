في بلدة عقربات قرب الحدود السورية التركية، تنقلك التحف والآثار المحدثة إلى آلاف السنين، في رحلة فريدة من نوعها عن قصة الحضارة والإنسان في الشمال السوري.

حوَّل المهندس ومصمم الديكور السوري عبد المعطي سعيد كهفا في ريف إدلب إلى متحف للتاريخ البشري والطبيعي، يحتوي منحوتات تحاكي الآثار وتعاقب الحضارات.

عندما تدخل الكهف الواقع في بلدة عقربات قرب الحدود السورية التركية، تنقلك التحف والآثار المحدثة إلى آلاف السنين، في رحلة فريدة من نوعها عن قصة الحضارة والإنسان.

يقول عبد المعطي (53 عاما) النازح من ريف حلب إلى إدلب -للجزيرة نت- إن العمل في الكهف استغرق شهرين من الزمن حتى وصل إلى شكله الحالي، مشيرا إلى أن أبرز ما صنعه هي الصواعد والنوازل والأعمدة والبوابة الرومانية.

ويرى عبد المعطي في هذا العمل تفريغا لطاقته في أشياء محببة له، ومتنفسا للأطفال الذين يواظبون على زيارة الكهف بهدف التسلية واستطلاع ما صنعه من منحوتات.