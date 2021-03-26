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ثقافة|أردن

المدرسة "الرشدية" في إربد بالأردن.. صرح تعليمي لإرث عثماني

استمرت هذه المدرسة العريقة التي تعرف بالرشدية من 1900 وحتى 1925، ثم "التجهيزية"، وهو اسم تركي حتى صدور دستور الأردن الأول عام 1928، وبقيت بهذا الاسم لعام 1942.

26/3/2021

على تل إربد (شمال الأردن)، تقف المدرسة "الرشدية" شامخة بأحجارها القديمة، مجاورة لسرايا الحاكم العثماني، تروي عمق الحضارة وأصالتها، وحرص أهل المدينة على العلم والمعرفة.

تأسست المدرسة عام 1899، وبناها مجلس المعارف لولاية دمشق، بعد مراسلات أهالي مدينة إربد مع المسؤولين في الإدارة العثمانية.

في مكتبة المدرسة، يجد زائرها نقشا عثمانيا لـ3 أبيات شعرية، مؤرخة بالعام 1319 للهجرة، تقول ترجمته "من حبه للخير والعلم وبهمته العالية أصبح بإمكاننا الاجتماع والدراسة في هذه المكتبة".

تحمل اسم المخترع اللبناني

المدرسة القائمة حتى يومنا هذا، وتحمل اسم العالم والمخترع اللبناني "حسن كامل الصباح" (1894-1935) الملقب بـ"أديسون الشرق"، وكانت تتألف من 6 صفوف، وكان دخولها تمهيدا للطلبة الراغبين بإكمال تعليمهم للوصول إلى مدرسة عنبر السلطانية بدمشق.

وأوضح جنكيز آر أوغلو، مدير المركز الثقافي التركي في عمان، إن "هناك من يسمي تلك المدارس التي بنيت في زمن الدولة العثمانية بعدد من الدول العربية على أنها الرشيدية".

المدرسة "الرشدية" بأحجارها القديمة، تجاور سرايا الحاكم العثماني في إربد (وكالة الأناضول)

واستدرك خلال حديثه للأناضول "الصحيح هو الرشدية، نسبة إلى الطالب الرشيد، وهي المرحلة التعليمية المتوسطة".

وأشار أن "جميعها بدأ بناؤها في عهد السلطان عبد المجيد الأول (1823-1861)، ما بعد عام 1850؛ لكنها انتشرت في أماكن واسعة بالشرق الأوسط بعهد السلطان عبد الحميد الثاني".

ونفى آر أوغلو ما وصفه بـ"ادعاءات بعض المؤرخين، بأن الدولة العثمانية كانت تحارب التعليم خاصة في بلاد الشام، ووجود هذه المدارس ينفي تلك المزاعم".

أما مدير المدرسة، زكريا الجوارنة، فقد بين أن "مسميات المدرسة اختلفت بحسب المرحلة التي مرت بها".

وتابع "استمرت تعرف بالرشدية من 1900 وحتى 1925، ثم التجهيزية، وهو اسم تركي حتى صدور دستور الأردن الأول عام 1928، وبقيت بهذا الاسم لعام 1942".

ويضيف الجوارنة "عام 1942 وحتى عام 1958، تحولت المدرسة إلى إربد الثانوية للبنات، ثم حسن كامل الصباح الثانوية للبنين من عام 1958 وحتى يومنا هذا".

ولفت "كانت المدرسة منذ تأسيسها تتكون من 6 صفوف، ثم أخذت بالاتساع، إلى أن وصلت عام 1927 لصف تمهيدي و6 أساسية و4 تجهيزية".

معلم تربوي بارز

من جهته، أكد مدير تربية إربد، صالح العمري، للأناضول "إن المدرسة الرشدية هي من أبرز المعالم التربوية الأردنية، ليس فقط في إربد؛ وإنما في عموم المملكة".

وأضاف أن "الرحالة لورنس أوليفانت، دبلوماسي ومؤلف بريطاني (1829-1888)، زار إربد عام 1878، وقال إن بواكير الاهتمام بالتعليم تم من خلال بناء غرف للتعليم في المنطقة (في إشارة إلى المدرسة الرشدية)".

وتابع العمري "المدرسة خرجت أفواجا كثيرة من الطلبة، ممن أصبحوا فيما بعد أبرز رجال الأردن".

تروي المدرسة التاريخية وقصة تأسيسها حرص أهل المدينة على العلم والمعرفة (وكالة الأناضول)

وأهم تلك الأسماء، وفق العمري، وزير التربية والتعليم السابق تيسير النعيمي، والوزراء السابقون عبد الرحيم العكور، ووليد المصري، وقاسم أبو عين.

ومن أعضاء مجلس النواب السابقين (الغرفة الأولى للبرلمان)، فقد تخرج منها كل من محمود مهيدات، وحسني الشياب، وأحمد الكوفحي، إضافة إلى العديد من الشخصيات الأخرى.

عبد الغفور القرعان، متحدث وزارة التربية والتعليم، شدد في حديثه للأناضول على "أن الوزارة حريصة على استمرار وجود المدرسة؛ إذ تعد صرحا تعليميا مميزا".

وزاد "هي المدرسة الرشدية الثانية بالأردن، إضافة إلى أخرى موجودة في مدينة الكرك جنوب المملكة".

ومضى "قررت الوزارة هذا العام إخلاء المدرسة لأغراض الصيانة والترميم، وقد تم طرح عطاء لذلك، وستتم المباشرة بذلك قريبا؛ ليعود الطلاب إليها مجددا".

ونوه أن "المدرسة قائمة للمرحلة الثانوية، وتضم 8 صفوف، 4 منها للصف الأول الثانوي الأدبي، و4 أخرى للمسار نفسه للصف الثاني".

ويوجد بالأردن 15 مدرسة تعد الأقدم تاريخيا بالبلاد، وتتوزع على مختلف محافظات المملكة، يتراوح تاريخ إنشائها ما بين 1899 و1923؛ إلا أن المدرستين الرشدية في إربد والكرك هما الأقدم، إضافة إلى مدرسة وادي السرر بالعاصمة عمان.

المصدر : وكالة الأناضول

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